Kutsu: Miksi jokaisen lukiolaisen tulisi opiskella kauppatieteiden perusteita osana lukio-opintoja?

Kauppatieteitä lukiolaiselle -oppikirja on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Lauttasaaren yhteiskoulun Kansainvälisen liiketoiminnan lukion yhteisponnistus, joka syntyi tarpeesta kertoa lukiolaisille mitä kauppatieteissä oikeasti opiskellaan sekä millaisia asioita aloittelevan yrittäjän ja lukiolaisen olisi hyvä tietää kauppatieteistä.

Kirjan julkistamistilaisuus pidetään keskiviikkona 10. syyskuuta 2025 klo 17–18.30 Aalto-yliopiston Marsio-rakennuksessa, osoitteessa Otakaari 2, Espoo.

1 500 Kauppatieteitä lukiolaiselle -oppikirjaa on jo lähetetty sen tilanneille lukioille ympäri Suomea. Kirja on myös esillä Aalto-yliopiston vuotuisessa Designs for a Cooler Planet -näyttelyssä osana Omistajuuden uudet kasvot -osiota.

Kauppatieteitä lukiolaiselle -kirjan pdf on luettavissa täällä.

Osaaminen vähentää yrittäjyyteen liittyvää salamyhkäisyyttä

Puolet Suomen 16–19-vuotiaista nuorista on 35 tuntia viikossa lukiossa. Suomen tulevaisuuden kannalta on keskeistä, mitä näiden 35 tunnin aikana tapahtuu. Lukiot ovat avainasemassa tietojen, taitojen ja asenteiden sisäistämisessä, jos Suomeen halutaan tulevaisuudessa kestävää ja skaalautuvaa yritystoimintaa.

Moni lukiolaisista haluaa tulevaisuudessa toimia yrittäjänä, ja suurin osa lukiolaisista tulee joka tapauksessa työskentelemään yrityksissä. Yritystoiminta on nähty perinteisesti omana saarekkeenaan, eikä sitä ole haluttu käsitellä juurikaan yleissivistävässä koulutuksessa.

Kuitenkin työelämän muutokset, nuorten lisääntynyt kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan ja Suomen tulevaisuus on herättänyt myös yleissivistävän koulutuskentän pohtimaan, miten yrittäjyyttä ja yritystoimintaa tulisi lähestyä yleissivistävässä koulukontekstissa. Tästä tarpeesta syntyi Kauppatieteitä lukiolaiselle -teos: se sisältää sellaiset tiedot, jotka jokaisen Suomen lukiolaisen tulisi osata, kun tämä siirtyy korkeakouluun ja työelämään. Kuten kaikessa lukio-opetuksessa, myös yrittäjyyden opetuksen peruslähtökohtana tulee olla vahva tieteellinen teoriaosaaminen ja sittemmin teoriatiedon soveltaminen käytäntöön.

Käsitteellinen, kauppatieteisiin pohjautuva osaaminen vähentää yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyvää salamyhkäisyyttä. Lukiolaisen ei tulisikaan nähdä yrittäjyyttä ja yritystoimintaa sattumanvaraisena tuuripelinä, vaan ymmärtää sitä jäsentyneesti ja teorialähtöisesti.

Suomessa on perinteisesti osattu innovoida, mutta liiketoiminnallinen osaaminen on jäänyt jälkeen muista maista. Näin ollen innovaatioista ei ole saatu irti kaikkea sitä, mitä olisi ollut mahdollista: maailmaa parantavat innovaatiot eivät leviä ja Suomen kansantalous pysyy paikallaan. Suomi ja maailma tarvitsevat akateemista yrittäjyyttä enemmän kuin koskaan: skaalautuvaa, kestävää liiketoimintaa, jolla on innovaatioihin ja tieteeseen pohjautuva perusta.

Akateemisen yrittäjyyden pohja voidaan luoda lukioissa osana muiden perustietojen ja -taitojen opetusta yhdistämällä käytännön harjoitusyritystoimintaa ja liiketoiminnallista teoriatietoa. Näiden perustietojen ja -taitojen oppiminen tai oman yrityksen perustaminen ei saa olla kiinni perhetaustasta, vaan jokaisen lukiolaisen tulevaisuuden työelämätaitoihin ja tietoihin tulee kuulua liiketoiminnan perusteet, yrittäjämäinen toimintatapa ja kyky

uskoa omiin ideoihin ja viedä niitä suunnitelmallisesti eteenpäin.