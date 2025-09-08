Vain elämää -ohjelma aiheutti Käärijälle ja Behmille välirikon: ”Unohda vuosien ystävyys”

Käärijän päivänä Satulinnaan saapuu yllätysvieras, kun Behm esittää Johannes Brotheruksen kanssa Käärijän kappaleen Autiomaa. Behmin saapuminen Satulinnaan on todella suuri yllätys Käärijälle, sillä hän ei ollut nähnyt ystäväänsä pitkään aikaan.

Esityksen jälkeen Käärijä, Behm ja Johannes suuntaavat Satulinnan pihalle keskustelemaan esityksestä.

– Selvitellääs nämä sotkut, Johannes aloittaa keskustelun.

Käärijä paljastaa, että hänellä ja Behmillä on ollut välirikko.

– On ollut puoli vuotta, Behm sanoo.

– Yritin soittaa sinulle, Käärijä jatkaa keskustelua.

– Kerran! Behm huomauttaa.

– Et vastannut, Käärijä toteaa.

Behm haluaa avata kaksikon välirikon taustoja.

– Olemme istuneet samassa pöydässä neuvottelemassa tästä Vain elämää -kaudesta. Sovimme erikseen, että emme mene tälle kaudelle, vaan menemme yhdessä seuraavalle kaudelle. Olin ihan sillä tavalla, että vähän siistiä, että menemme Jeren kanssa seuraavalle kaudelle – kunnes Johannes soittaa minulle ja kysyy, tulisinko vierailemaan Jeren päivään.

Johannes ei tiennyt Käärijän ja Behmin keskustelusta.

– Luulin, että olit kertonut hänelle, Johannes huudahtaa Käärijälle.

– En tiennyt! Unohda vuosien ystävyys. Okei, saat anteeksi. En tiedä miten kostaisin tämän, Behm sanoo Käärijälle.

Välienselvittely päättyy nauruun

– Ai että, olipas tämä helppoa, Käärijä nauraa.

Vain elämää -kauden jaksojärjestys:

5.9. Saapuminen Satulinnaan

12.9. Käärijän päivä

19.9. Jonna Tervomaan päivä

26.9. Pelle Miljoonan päivä

3.10. VIIVIn päivä

10.10. Lauri Haavin päivä

17.10. Mikki Kausteen päivä

24.10. Vestan päivä

31.10. Johannes Brotheruksen päivä

7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä

14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä

21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä

28.11. MIELI-päivä

5.12. Kaikki biisit 1/2

12.12. Kaikki biisit 2/2

19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)