Elenia uudistaa 110 kilovoltin voimajohdon Nokialla
Elenia on aloittamassa 110 kilovoltin voimajohdon uudistamisen Nokialla. Hankkeen suunnittelutyö on valmis. Voimalinjaa uudistetaan noin kuusi kilometriä. Rakennusvaihe projektissa alkaa tämän syksyn aikana ja työt valmistuvat vuoden päästä syksyllä 2026.
Nokian suurjännitteisen voimajohdon saneerauksessa uusitaan kolmea johto-osuutta. Reitti kulkee Nokialla Eskonmetsän alueelta Harjuniityn sähköaseman kautta Nokian tehtaille. Pääurakoitsijana Elenialle hankkeessa toimii Omexom. Voimajohtouudistuksen kokonaisarvo on 3 miljoonaa euroa.
Voimalinja kulkee pääosin taajama-alueella. Uusimisen yhteydessä osa reitistä sijoitetaan uudelleen kauemmas asutuksesta.
”Nykyiset 70- ja 80-luvulla rakennetut voimajohdot ovat käyttöikänsä päässä ja kapasiteetiltään riittämättömiä Nokian alueen kasvaviin tarpeisiin”, Elenian projektipäällikkö Jori Lähde kertoo uudistuksen taustasta.
Uusittu voimalinja vahvistaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta
Uusitut voimajohdot vahvistavat alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähkön siirtokapasiteetin kasvaessa alueella. Voimajohtoinvestointi on osa Elenian pitkän aikavälin sähköverkon kehittämissuunnitelmaa.
”110 kilovoltin sähköjohtojen uusimisen yhteydessä vanhat puupylväät vaihdetaan uusiin teräsrakenteisiin pylväisiin. Samalla pylväiden paikat muuttuvat jonkin verran. Uusia pylväitä tarvitaan vähemmän kuin nykyisessä, poistuvassa johto-osuudessa on”, Lähde toteaa.
Työt valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden päästä syksyllä 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jori Lähde, projektipäällikkö, Elenia, +358 44 5348 224
Kuvat
Elämää sähköistämässä
Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.
Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi
