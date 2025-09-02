Elenia Oy

Elenia uudistaa 110 kilovoltin voimajohdon Nokialla

8.9.2025 13:30:42 EEST | Elenia Oy | Tiedote

Elenia on aloittamassa 110 kilovoltin voimajohdon uudistamisen Nokialla. Hankkeen suunnittelutyö on valmis. Voimalinjaa uudistetaan noin kuusi kilometriä. Rakennusvaihe projektissa alkaa tämän syksyn aikana ja työt valmistuvat vuoden päästä syksyllä 2026.

Nokian suurjännitteisen voimajohdon saneerauksessa uusitaan kolmea johto-osuutta. Reitti kulkee Nokialla Eskonmetsän alueelta Harjuniityn sähköaseman kautta Nokian tehtaille. Pääurakoitsijana Elenialle hankkeessa toimii Omexom. Voimajohtouudistuksen kokonaisarvo on 3 miljoonaa euroa.  

Voimalinja kulkee pääosin taajama-alueella. Uusimisen yhteydessä osa reitistä sijoitetaan uudelleen kauemmas asutuksesta. 

”Nykyiset 70- ja 80-luvulla rakennetut voimajohdot ovat käyttöikänsä päässä ja kapasiteetiltään riittämättömiä Nokian alueen kasvaviin tarpeisiin”, Elenian projektipäällikkö Jori Lähde kertoo uudistuksen taustasta.  

Uusittu voimalinja vahvistaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta

Uusitut voimajohdot vahvistavat alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähkön siirtokapasiteetin kasvaessa alueella. Voimajohtoinvestointi on osa Elenian pitkän aikavälin sähköverkon kehittämissuunnitelmaa. 
 
”110 kilovoltin sähköjohtojen uusimisen yhteydessä vanhat puupylväät vaihdetaan uusiin teräsrakenteisiin pylväisiin. Samalla pylväiden paikat muuttuvat jonkin verran. Uusia pylväitä tarvitaan vähemmän kuin nykyisessä, poistuvassa johto-osuudessa on”, Lähde toteaa.  

Työt valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden päästä syksyllä 2026.

Yhteyshenkilöt

Jori Lähde, projektipäällikkö, Elenia, +358 44 5348 224

Elenia uudistaa 110 kilovoltin voimajohdon Nokialla. (Arkistokuva)
Elenia uudistaa 110 kilovoltin voimajohdon Nokialla. (Arkistokuva)
