Ala-Malmin puisto peruskorjataan palvelemaan eri-ikäisiä käyttäjiä
Tavoitteena on lisätä puistoon tekemistä, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta erilaisille käyttäjille kuten lapsiperheille ja ikääntyneille. Työ alkaa syyskuun puolivälissä ja valmistuu vuoden 2026 lopulla.
Peruskorjauksessa puisto kunnostetaan sen alkuperäistä ilmettä ja ominaispiirteitä kunnioittaen. Suurin osa alueen nykyisistä istutuksista säilytetään. Vanhoja kalusteita ja kivireunuksia kunnostetaan ja kierrätetään sekä käytetään kierrätyskasvualustaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Puiston turvallisuutta parannetaan muun muassa poistamalla ja uudistamalla paikoin liian peittävää kasvillisuutta, joka haittaa näkyvyyttä.
Lisää monipuolista tekemistä puistoon
Puiston keskellä olevaa kenttää kehitetään tapahtumakenttänä. Kentälle tulee esimerkiksi katsomopenkit, ja tilaa varataan myöhemmin toteutettavalle esiintymislavalle.
Pergolalla rajatulle hiekkakentälle tulee pingis-, shakki- ja petankkipelejä, joihin voi lainata pelivälineitä kirjastosta. Ikivihreän puutarhan penkit, päällyste ja kivireunukset kunnostetaan, ja puutarhaan asennetaan puistosoittimia. Puutarhan eteläpuolelle sijoitetaan aurinkotuoleja ja puiston pohjoisosaan puutarhakeinu ja puuhevosia. Puiston itäreunalla sijaitsevaan ruusu- ja perennatarhaan lisätään piknikpöytiä ja puistogrillejä.
Istutuksia täydennetään entistä monilajisemmiksi, ja puistoon lisätään puuistutuksia. Joitakin näkyvyyttä estäviä istutuksia madalletaan ja poistetaan paikoin kokonaan.
Urakoitsijana on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsija
Arto Varonen
vastaava mestari
Stara
puh. 09 310 70716
arto.varonen@hel.fi
Rakennuttaja
Tea Karjalainen
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 52210
tea.karjalainen@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
