Ala-Malmin puisto peruskorjataan palvelemaan eri-ikäisiä käyttäjiä

Peruskorjauksessa puisto kunnostetaan sen alkuperäistä ilmettä ja ominaispiirteitä kunnioittaen. Suurin osa alueen nykyisistä istutuksista säilytetään. Vanhoja kalusteita ja kivireunuksia kunnostetaan ja kierrätetään sekä käytetään kierrätyskasvualustaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Puiston turvallisuutta parannetaan muun muassa poistamalla ja uudistamalla paikoin liian peittävää kasvillisuutta, joka haittaa näkyvyyttä.

Lisää monipuolista tekemistä puistoon

Puiston keskellä olevaa kenttää kehitetään tapahtumakenttänä. Kentälle tulee esimerkiksi katsomopenkit, ja tilaa varataan myöhemmin toteutettavalle esiintymislavalle.

Pergolalla rajatulle hiekkakentälle tulee pingis-, shakki- ja petankkipelejä, joihin voi lainata pelivälineitä kirjastosta. Ikivihreän puutarhan penkit, päällyste ja kivireunukset kunnostetaan, ja puutarhaan asennetaan puistosoittimia. Puutarhan eteläpuolelle sijoitetaan aurinkotuoleja ja puiston pohjoisosaan puutarhakeinu ja puuhevosia. Puiston itäreunalla sijaitsevaan ruusu- ja perennatarhaan lisätään piknikpöytiä ja puistogrillejä.

Istutuksia täydennetään entistä monilajisemmiksi, ja puistoon lisätään puuistutuksia. Joitakin näkyvyyttä estäviä istutuksia madalletaan ja poistetaan paikoin kokonaan.

Urakoitsijana on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara.