Painovoimainen ilmanvaihto – mitä se on ja miten se toimii?

Painovoimainen ilmanvaihto on monille tuttu erityisesti vanhoista, ennen 1980-lukua rakennetuista taloista. Se perustuu täysin luonnonvoimiin – sisä- ja ulkoilman lämpötilaeroihin sekä tuulen aiheuttamiin paine-eroihin – ja toimii ilman sähköllä käyviä puhaltimia. Kun lämmin ilma nousee ylöspäin ja poistuu hormien kautta, sen tilalle virtaa viileämpää korvausilmaa venttiileistä.

Talvella suuri lämpötilaero tekee järjestelmästä tehokkaamman, mutta samalla kylmä korvausilma voi aiheuttaa vetoa ja nostaa lämmityskuluja. Kesällä taas ilmanvaihto voi hidastua, kun lämpötilaero sisä- ja ulkoilman välillä pienenee. Toimivuus vaihtelee siis vuodenajan ja sääolosuhteiden mukaan.

Painovoimaisen ilmanvaihdon etuja ovat yksinkertaisuus, sähköttömyys ja pieni huoltotarve. Järjestelmän varjopuoli puolestaan on, että se on liian riippuvaista ulkoilmasta.

Haasteita syntyy, jos korvausilmaa ei saada riittävästi: ilma voi vaihtua hallitsemattomasti rakenteiden raoista, jolloin sisäilmaan päätyy pölyä, mikrobeja ja muita epäpuhtauksia. Liiallinen alipaine lisää vedon tunnetta ja lämmönhukkaa, kun taas ylipaine voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä rakenteisiin ja johtaa pitkällä aikavälillä vaurioihin.

Remontit muuttavat ilmanvaihdon toimintaa

Painovoimainen ilmanvaihto on suunniteltu aikansa rakennustekniikan mukaan, jolloin rakenteiden pienet ilmavuodot olivat osa järjestelmän normaalia toimintaa. Ikkunoiden ja ovien tiivistys, lisäeristykset sekä julkisivuremontit vähentävät näitä vuotokohtia, mikä parantaa energiatehokkuutta, mutta estää samalla ilman luonnollista kiertoa.

Kun korvausilmalle ei ole riittäviä ja hallittuja kulkureittejä, järjestelmän tasapaino häiriintyy. Ilmaa voi alkaa virrata sisään hallitsemattomasti rakenteiden raoista, lattialistojen väleistä tai pistorasioiden kautta. Se heikentää ilmanvaihdon tehokkuutta ja lisää epäpuhtauksien, kuten pölyn, villakuitujen ja mikrobien päätymistä hengitysilmaan.

Liiallinen alipaine lisää vedon tunnetta ja kasvattaa lämmönhukkaa, kun kylmää ulkoilmaa virtaa sisään pakkaskaudella. Ylipaine puolestaan voi painaa lämmintä ja kosteaa sisäilmaa rakenteisiin, joissa se tiivistyy ja voi pitkällä aikavälillä aiheuttaa home- ja mikrobivaurioita. Näin energiatehokkuuteen tähtäävä remontti voi huomaamatta heikentää asumisterveyttä, ellei ilmanvaihdon toimivuuteen kiinnitetä huomiota samassa yhteydessä.

Nykyiset energiatehokkuusmääräykset suosivat koneellista ilmanvaihtoa lämmöntalteenotolla, ja siksi painovoimaista ilmanvaihtoa käytetään harvoin uusissa rakennuksissa. Monissa vanhoissa kodeissa järjestelmä kuitenkin toimii yhä, ja sen tehokkuutta voidaan parantaa nykyaikaisilla ratkaisuilla.

Terve sisäilma alkaa toimivasta ilmanvaihdosta

Hyvä sisäilma on avain terveelliseen ja viihtyisään asumiseen.

