BYD esittelee Euroopan kasvuaan ja innovaatioitaan IAA Mobility 2025 -messuilla
Maailman johtava uuden energian ajoneuvojen valmistaja BYD kertoi IAA Mobility 2025 -messujen lehdistötilaisuudessaan ajankohtaista tietoa yhtiön ensimmäisestä Europaan tehtaasta sekä ensiesitteli kokonaisuudessaan toisen Super Hybrid -autonsa, eli SEAL 6 DM-i TOURING -uutuusmallin. Messuilla julkistettiin myös DOLPHIN SURF -mallin saama viiden tähden Euro NCAP -turvallisuusluokitus sekä vahvistettiin, että DOLPHIN SURF on ensimmäinen Euroopassa valmistettava BYD-henkilöauto. Lisäksi BYD lanseerasi messuilla uuden Certified Pre-Owned -ohjelmansa.
BYD piti Münchenin IAA Mobility 2025 -messuilla virallisen lehdistötilaisuuden, jossa varatoimitusjohtaja Stella Li kertoi tuoreita uutisia DOLPHIN SURF -malliin liittyen. Äskettäin lanseerattu kompakti sähköauto on jo saanut World Urban Car of the Year -palkinnon, ja nyt Euroopan edullisin malli on saanut korkeimman, eli viiden tähden Euro NCAP -turvallisuusluokituksen. Tämä todistaa, että BYD:n tinkimätön panostus tekniseen innovaatioon ja kehitykseen on synnyttänyt kompaktien sähköautojen luokassa edukseen erottuvan auton.
Stella Li kertoi lisäksi, että DOLPHIN SURF on ensimmäinen malli, joka valmistetaan BYD:n tulevassa tuotantolaitoksessa Unkarissa. Projekti on aikataulussa ja Szegedin tehdas on valmis aloittamaan autojen valmistuksen vuoden 2025 loppuun mennessä. DOLPHIN SURF tulee johtamaan Euroopassa valmistettavien BYD-autojen tuotantoa Euroopan markkinoille.
“Eurooppa on meille valtavan tärkeä markkina-alue. Siksi on luonnollista vahvistaa täällä, alueen suurimmassa autonäyttelyssä, että ikoninen DOLPHIN SURF on ensimmäinen automalli, jonka valmistamme Unkarissa. Olemme sitoutuneet tähän projektiin johdonmukaisesti ja olemme erittäin innoissamme aloittaessamme Euroopassa tuotettujen autojen myynnin. Euro NCAP -turvallisuusluokitus on jälleen upea saavutus DOLPHIN SURF:lle. World Urban Car of the Year -palkittu automallimme on nyt myös saanut Euroopan korkeimman turvallisuusluokituksen. Se on täydellinen esimerkki siitä, miten teknologiavetoinen lähestymistapamme tuottaa merkityksellisiä ja konkreettisia etuja asiakkaille”, Li sanoo.
Varatoimitusjohtaja Li kertoi myös, että BYD:n erittäin odotettu Flash Charging -pikalatausteknologia on tulossa Eurooppaan. Asennukset alkavat jopa odotettua aikaisemmin, ja vuoden 2026 toiseen neljännekseen mennessä on suunnitteilla 200–300 asemaa. Flash Charging -vallankumousta tulee johtamaan DENZA-premium-brändi.
BYD vahvisti Münchenissä uuden Certified Pre-Owned -ohjelmansa lanseerauksen. Vaihtoauto-ohjelma on suunniteltu tuomaan lisämielenrauhaa niille, jotka harkitsevat käytettyä ajoneuvoa siirtyessään uuden energian malleihin. Kaikki BYD Certified Pre-Owned -ohjelman kautta myytävät autot käyvät läpi perusteellisen 179 kohdan tarkastuslistan. Niiden akun kunto on taatusti vähintään 90 prosenttia, ja mukana tulee kattavat edut, kuten takuu, tiepalvelu ja datapalvelut. Certified Pre-Owned -mallin hankkiminen onkin suunniteltu vastaamaan uuden auton ostokokemusta.
BYD:n virallisessa IAA-lehdistötilaisuudessa esiteltiin uusi SEAL 6 DM-i TOURING, joka teki nyt Euroopan julkisen debyyttinsä uusimpana Super Hybrid DM -teknologiamallina ja BYD:n ensimmäisenä farmariautona. SEAL 6 DM-i TOURING -malli tarjoaa yli 1300 kilometrin yhdistetyn toimintamatkan.
BYD juhlistaa Münchenissä myös kahta vuotta edellisestä messuesiintymisestään ja esitteli samalla edistystään Euroopan markkinoilla. Vuonna 2023 BYD esitteli IAA:ssa kokonaisuudessaan kuudennen ajoneuvonsa Euroopassa. Nyt esitelty SEAL 6 DM-i TOURING nostaa BYD:n mallistomäärän jo 13 ajoneuvoon.
IAA-messuhallien ulkopuolella BYD:llä on esittelypisteitä Odeonplatzilla ja Königsplatzilla. Niissä esillä on kaksi DENZA-mallia (Z9GT ja D9 MPV) sekä ensimmäiset eurooppalaiset 1000 kW:n Flash Charging -pikalatauksen esittelyt. Flash Charging voi lisätä noin 400 kilometriä toimintamatkaa vain viidessä minuutissa.
Tietoa BYD:stä
BYD on monikansallinen teknologiayritys, joka keskittyy hyödyntämään teknologisia innovaatioita paremman elämän puolesta. Vuonna 1995 ladattavien akkujen valmistajan perustettu BYD toimii nyt monialaisesti kattaen autot, raideliikenteen, uuden energian ja elektroniikan. Sillä on yli 30 teollisuuspuistoa Kiinassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Brasiliassa, Unkarissa ja Intiassa. BYD tarjoaa päästöttömiä energiaratkaisuja energian tuotannosta ja varastoinnista sen eri sovellutuksiin. Näin BYD vähentää osaltaan maailmanlaajuista riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Sen uuden energian ajoneuvoja on kuudella mantereella, sadassa maassa ja yli 400 kaupungissa. BYD on listautunut Hongkongin ja Shenzhenin pörsseihin. Se tunnetaan Fortune Global 500 -yrityksenä, joka tavoittelee vihreämpää maailmaa innovaatioiden avulla. Lisätietoa osoitteesta www.bydglobal.com.
