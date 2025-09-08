Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta 10. syyskuuta
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää unionin tilaa käsittelevän puheensa keskiviikkona 10. syyskuuta 2025 Euroopan parlamentissa. Puhe alkaa noin klo 10 Suomen aikaa.
Puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee unionin tilaa koskevassa puheessaan (State of the Union) tulevan vuoden tärkeimmät painopisteet, luo katsauksen kuluneen vuoden saavutuksiin sekä esittelee tulevia aloitteita. Puhetta seuraa keskustelu Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Komission puheenjohtaja pitää puheen parlamentin edessä joka vuosi vaalivuosia lukuun ottamatta.
Tervetuloa seuraamaan Unionin tila -puhetta suorana yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa Eurooppasaliin (Malminkatu 16, Helsinki) keskiviikkona 10.9. klo 9.30-13. Tilaisuus käynnistyy yhteisellä aamiaistarjoilulla, jonka jälkeen puhe seurataan suorana lähetyksenä. Heti puheen jälkeen käydään keskustelu sen sisällöstä ja vaikutuksista asiantuntijavieraiden kanssa.
Keskusteluun osallistuvat:
- Euroopan komission Suomen-edustuston tiedotuspäällikkö Ismo Ulvila
- Euroopan parlamentin Suomen-toimiston tiedottaja Hannariikka Nieminen
- Eurooppanuorten puheenjohtaja Nea Baarman
- Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Tuomas Iso-Markku
Tapahtuman juontajina ja paneelin moderoijina toimivat EU-nuorisodelegaatit Eetu Leinonen ja Alma Jokinen.
Ilmoittauduthan tilaisuuteen 9.9. klo 16 mennessä osoitteeseen
comm-rep-hel-news@ec.europa.eu.
Komission verkkosivuilla voi seurata puheen verkkolähetystä joko alkuperäisenä puheena tai EU-kielille tulkattuna sekä tutustua nykyisen komission toimikauden ensimmäisen vuoden aikajanaan ja muihin taustamateriaaleihin. Puheeseen liittyvät materiaalit julkaistaan sivustolla puheen jälkeen, myös suomeksi.
Liitteessä on ohjeet puheen verkkolähetyksen upottamiseen verkkosivuille.
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Liitteet
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta 10. syyskuuta8.9.2025 16:58:43 EEST | Tiedote
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää unionin tilaa käsittelevän puheensa keskiviikkona 10. syyskuuta 2025 Euroopan parlamentissa. Puhe alkaa noin klo 10 Suomen aikaa.
EU-kommissionen föreslår att avtalen med Mercosur och Mexico antas3.9.2025 15:14:07 EEST | Pressmeddelande
EU-kommissionen har lagt fram sina förslag för rådet om undertecknande och ingående av partnerskapsavtalet mellan EU och Mercosur och det moderniserade, övergripande avtalet mellan EU och Mexiko. Dessa banbrytande avtal utgör en viktig del av EU:s strategi för att diversifiera sina handelsförbindelser och stärka de ekonomiska och politiska banden med likasinnade partner runtom i världen.
Komissio esittää Mercosur- ja Meksiko-sopimukset hyväksyttäviksi3.9.2025 15:14:07 EEST | Tiedote
Komissio on esittänyt EU:n ja Mercosurin kumppanuussopimusta sekä EU:n ja Meksikon uudistettua kokonaissopimusta koskevat ehdotukset neuvostolle niiden hyväksymisprosessia varten. Nämä merkittävät sopimukset ovat tärkeä osa EU:n strategiaa monipuolistaa unionin kauppasuhteita sekä vahvistaa taloudellisia ja poliittisia siteitä samanmielisiin kumppaneihin eri puolilla maailmaa.
Uttalande av ordförande Ursula von der Leyen vid mötet med Finlands statsminister Orpo29.8.2025 22:24:56 EEST | Pressmeddelande
Tack för ditt varma välkomnande till Helsingfors och för besöket på kustbevakningsfartyget Turva. Detta fartyg är en kraftfull symbol för Finlands beredskap – och som du sa är ni förberedda, redo att avvärja hot och försvara europeiska intressen till havs. Finland har alltid levt nära en farlig och oberäknelig granne. Putin har inte förändrats – han är ett rovdjur. Jag blev imponerande när jag hörde att er gräns mot Ryssland är 1 300 km lång. Men jag vill försäkra er och Finland om att det inte bara är Finlands, utan också hela Europas gräns. Och därmed är det vårt gemensamma ansvar att försvara den. Därför tredubblar vi investeringarna i migration och gränsförvaltning i vårt förslag till EU:s nästa moderna budget. Medlemsländer med en direkt gräns till Ryssland och Belarus kommer att få ytterligare finansiering via EU:s fonder. Det är också viktigt att investera i gränsregionerna för att stödja försörjningstryggheten. Jag vill också påminna om att sammanhållningspolitiken även i forts
Puheenjohtaja von der Leyenin lausunto Suomen pääministeri Orpon tapaamisessa29.8.2025 22:24:56 EEST | Tiedote
Kiitos lämpimästä vastaanotosta Helsinkiin sekä vartiolaiva Turvan esittelystä. Laiva symboloi voimakkaasti Suomen varautumista – kuten juuri sanoitte, Suomi on varautunut, valmis torjumaan uhkia ja puolustamaan Euroopan etuja merellä. Suomella on aina ollut naapurinaan vaarallinen ja ennakoimaton maa. Putin ei ole muuttunut, hän on edelleen saalistaja. Olin vaikuttunut kuullessani, että Suomen ja Venäjän välisen rajan pituus on 1 300 kilometriä. Haluan kuitenkin vakuuttaa suomalaisille, ettei kyseessä ole ainoastaan Suomen raja vaan se on selkeästi myös Euroopan raja. Sellaisena sen puolustaminen on yhteinen tehtävämme. Siksi investoinnit muuttoliikkeen hallintaan ja rajaturvallisuuteen kolminkertaistetaan ehdotuksessamme EU:n seuraavaksi pitkän aikavälin talousarvioksi. Jäsenvaltiot, joilla on yhteistä rajaa Venäjän tai Valko-Venäjän kanssa, saavat lisärahoitusta EU:lta. Tällä voidaan myös tukea elinkeinoja rajaseuduilla, joihin investoiminen on hyvin tärkeää. Haluan myös muistuttaa,
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme