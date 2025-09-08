Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin puhe unionin tilasta 10. syyskuuta

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen esittelee unionin tilaa koskevassa puheessaan (State of the Union) tulevan vuoden tärkeimmät painopisteet, luo katsauksen kuluneen vuoden saavutuksiin sekä esittelee tulevia aloitteita. Puhetta seuraa keskustelu Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Komission puheenjohtaja pitää puheen parlamentin edessä joka vuosi vaalivuosia lukuun ottamatta.

Tervetuloa seuraamaan Unionin tila -puhetta suorana yhdessä nuorisojärjestöjen kanssa Eurooppasaliin (Malminkatu 16, Helsinki) keskiviikkona 10.9. klo 9.30-13. Tilaisuus käynnistyy yhteisellä aamiaistarjoilulla, jonka jälkeen puhe seurataan suorana lähetyksenä. Heti puheen jälkeen käydään keskustelu sen sisällöstä ja vaikutuksista asiantuntijavieraiden kanssa.

Keskusteluun osallistuvat:

Euroopan komission Suomen-edustuston tiedotuspäällikkö Ismo Ulvila

Euroopan parlamentin Suomen-toimiston tiedottaja Hannariikka Nieminen

Eurooppanuorten puheenjohtaja Nea Baarman

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Tuomas Iso-Markku

Tapahtuman juontajina ja paneelin moderoijina toimivat EU-nuorisodelegaatit Eetu Leinonen ja Alma Jokinen.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 9.9. klo 16 mennessä osoitteeseen

comm-rep-hel-news@ec.europa.eu.

Komission verkkosivuilla voi seurata puheen verkkolähetystä joko alkuperäisenä puheena tai EU-kielille tulkattuna sekä tutustua nykyisen komission toimikauden ensimmäisen vuoden aikajanaan ja muihin taustamateriaaleihin. Puheeseen liittyvät materiaalit julkaistaan sivustolla puheen jälkeen, myös suomeksi.

Liitteessä on ohjeet puheen verkkolähetyksen upottamiseen verkkosivuille.