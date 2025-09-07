Hoivakoti Kosken yhdeksälle asukkaalle etsitään korvaava asunto
Muuramessa sijaitsevassa Hoivakoti Koskessa yhdeksälle ympärivuorokautisen asumisen asukkaalle etsitään yhdessä keskustellen uusi asunto. Asukkaille on etsittävä uusi asunto, koska Hoivakoti Kosken kiinteistön vanhan puolen ylempien kerroksien tilat eivät täytä ympärivuorokautisen asumisen tiukkoja kriteerejä poistumisteiden osalta.
– Tilanne on ikävä. Etsimme näille asukkaille uudet asunnot mahdollisimman pian. On kuitenkin hyvä, että tämä tuli ilmi, palvelujohtaja Maarit Raappana sanoo.
Aiempi palveluntuottaja oli hakenut aluehallintovirastolta luvan muuttaa toiminta ympärivuorokautiseksi palveluasumiseksi. Tuolloin lupaprosessissa oli jäänyt huomioimatta, että osaa kiinteistöstä ei oltu rakennusvaiheessa suunniteltu vastaamaan ympärivuorokautisen asumisen tarpeisiin poistumisturvallisuuden osalta. Ympärivuorokautisessa asumispalvelussa tulee olla kaksi toisistaan riippumatonta ulosmenokäytävää. Kiinteistön muut turvallisuustoimet ovat kunnossa ja tilat soveltuisivat yhteisölliseen asumiseen.
– Välitöntä vaaraa tilanne ei asukkaille aiheuta, johtava palotarkastaja Henna Kettunen painottaa.
Esperi Care Oy on tuottanut Hoivakoti Kosken ympärivuorokautista palveluasumista tammikuusta 2024. Keski-Suomen hyvinvointialue on välivuokrannut tilat Muuramen Koskikoti-Säätiöltä eli hoivakodin asukas on vuokrasuhteessa hyvinvointialueeseen.
Asukkaita ja heidän omaisiaan on tiedotettu asiasta. Hyvinvointialueen ikääntyneiden asiakasohjaus on erikseen yhteydessä asukkaisiin ja heidän omaisiinsa sekä sopii tarpeenmukaiseen uuteen asuntoon muuttamisesta. Uusi asunto löytyy nykyisestä yksiköstä Hoivakoti Koskesta, hyvinvointialueen tai ostopalvelutuottajan muusta yksiköstä. Tavoitteena on, että kaikki asukkaat ovat siirtyneet uusiin koteihin lokakuun puoliväliin mennessä.
Yhteyshenkilöt
palvelujohtaja Maarit Raappana, p. 050 311 9005, maarit.raappana(at)hyvaks.fi, ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut
johtava palotarkastaja Henna Kettunen, p. 040 670 8545, henna.kettunen(at)pelastustoimi.fi, Keski-Suomen pelastuslaitos, paikalla 9.9.
viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
