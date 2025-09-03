Keusoten palveluverkon kehittämisestä keskustellaan Mäntsälässä 22.9. – asukkaat tervetulleita tilaisuuteen
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) jatkaa palvelujen verkostosuunnitelman valmistelua avoimissa asukastilaisuuksissa. Seuraava keskustelutilaisuus järjestetään Mäntsälässä tiistaina 22. syyskuuta klo 17–19 Mäntsälän kunnantalolla (Heikinkuja 4).
Tilaisuus on kaikille avoin, ja asukkailla on mahdollisuus kuulla suunnitelmien etenemisestä sekä esittää kysymyksiä ja näkemyksiä palvelujen tulevaisuudesta. Paikalla ovat hyvinvointialueen johtajia ja asiantuntijoita.
Miksi palvelujen verkostoa kehitetään?
Keusoten tavoitteena on varmistaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat asukkaiden saatavilla yhdenvertaisesti ja kestävällä tavalla myös tulevaisuudessa. Palvelujen verkostosuunnitelmassa linjataan, missä ja millä tavoin palveluja tuotetaan eri puolilla hyvinvointialuetta.
Kehittämistyön taustalla ovat:
-
Väestön ikääntyminen ja palvelutarpeiden kasvu – erityisesti ikäihmisten palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut korostuvat tulevina vuosina.
-
Henkilöstön saatavuus – palveluverkkoa suunnitellaan niin, että osaajia voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti.
-
Talouden tasapaino – hyvinvointialueella on velvollisuus järjestää palvelut kustannustehokkaasti ja kestävästi.
-
Digitalisaation hyödyntäminen – etäpalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen avulla palveluja voidaan tarjota aiempaa joustavammin.
Avoimuus ja vuoropuhelu asukkaiden kanssa
Keusote haluaa käydä avointa keskustelua asukkaiden kanssa palveluverkon vaihtoehdoista. Asukastilaisuudet ovat osa vuorovaikutteista valmistelua, jossa kuntalaisten näkemykset otetaan huomioon ennen päätöksentekoa.
– Palvelujen verkoston kehittäminen on merkittävä muutosprosessi. On tärkeää, että voimme yhdessä keskustella ja kuulla asukkaiden toiveita palveluista, vaikka niitä jouduttaisiin uudelleen profiloimaan ja muotoilemaan, toteaa hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.
Tilaisuuden tiedot:
Aika: Tiistai 22.9.2025 klo 17.30–19.30
Paikka: Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, Mäntsälä
Kenelle: Tilaisuus on avoin kaikille Keusoten asukkaille
Ohjelma
(Muutokset mahdollisia)
- Klo 17.00 Tervetuloa asukasiltaan, Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja
- Klo 17.15 Keusoten palvelujen verkostosuunnitelma, tila- ja tukipalvelujohtaja, Taneli Kalliokoski
- Klo 17.40 Sote-palvelujen toiminta ja mahdolliset muutokset Mäntsälässä
- Keskitetty asiakasohjaus, sote-neuvonta, integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä
- Keusoten sairaalan muutokset, sairaalapalvelujen päällikkö, Anni Karppila
- Ikääntyneiden kotiuttamisen ja arviointitoiminnan muutokset, asumispalvelujen päällikkö Tuija Nuutinen
- Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut, palvelujohtaja Sirkku Pekkarinen-Keto ja koordinoiva esihenkilö Sirpa Litmanen
- Klo 18.20 Kysymykset ja kommentit
- Klo 19.00 Tilaisuuden lopetus
Yhteyshenkilöt
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Kristiina Kariniemi-ÖrmäläKeski-Uudenmaan hyvinvointialue, integraatiojohtajaPuh:050 497 2558kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Mari PatronenPalvelujohtajaIkääntyneiden ja vammaisten palvelutPuh:040 801 6008mari.patronen@keusote.fi
Sirkku Pekkarinen-KetoPalvelujohtajaAikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelutPuh:040 807 4219sirkku.pekkarinen-keto@keusote.fi
Susanna PitkänenPalvelujohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:050 497 2651susanna.pitkanen@keusote.fi
Taneli KalliokoskiTila- ja tukipalvelujohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 807 4866taneli.kalliokoski@keusote.fi
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
