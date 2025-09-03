Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusoten palveluverkon kehittämisestä keskustellaan Mäntsälässä 22.9. – asukkaat tervetulleita tilaisuuteen

8.9.2025 14:19:17 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Jaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) jatkaa palvelujen verkostosuunnitelman valmistelua avoimissa asukastilaisuuksissa. Seuraava keskustelutilaisuus järjestetään Mäntsälässä tiistaina 22. syyskuuta klo 17–19 Mäntsälän kunnantalolla (Heikinkuja 4). 

kuvituskuva

Tilaisuus on kaikille avoin, ja asukkailla on mahdollisuus kuulla suunnitelmien etenemisestä sekä esittää kysymyksiä ja näkemyksiä palvelujen tulevaisuudesta. Paikalla ovat hyvinvointialueen johtajia ja asiantuntijoita. 

Miksi palvelujen verkostoa kehitetään? 

Keusoten tavoitteena on varmistaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat asukkaiden saatavilla yhdenvertaisesti ja kestävällä tavalla myös tulevaisuudessa. Palvelujen verkostosuunnitelmassa linjataan, missä ja millä tavoin palveluja tuotetaan eri puolilla hyvinvointialuetta. 

Kehittämistyön taustalla ovat: 

  • Väestön ikääntyminen ja palvelutarpeiden kasvu – erityisesti ikäihmisten palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut korostuvat tulevina vuosina. 

  • Henkilöstön saatavuus – palveluverkkoa suunnitellaan niin, että osaajia voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti. 

  • Talouden tasapaino – hyvinvointialueella on velvollisuus järjestää palvelut kustannustehokkaasti ja kestävästi. 

  • Digitalisaation hyödyntäminen – etäpalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen avulla palveluja voidaan tarjota aiempaa joustavammin. 

Avoimuus ja vuoropuhelu asukkaiden kanssa 

Keusote haluaa käydä avointa keskustelua asukkaiden kanssa palveluverkon vaihtoehdoista. Asukastilaisuudet ovat osa vuorovaikutteista valmistelua, jossa kuntalaisten näkemykset otetaan huomioon ennen päätöksentekoa. 

– Palvelujen verkoston kehittäminen on merkittävä muutosprosessi. On tärkeää, että voimme yhdessä keskustella ja kuulla asukkaiden toiveita palveluista, vaikka niitä jouduttaisiin uudelleen profiloimaan ja muotoilemaan, toteaa hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio

Tilaisuuden tiedot: 

Aika: Tiistai 22.9.2025 klo 17.30–19.30 

Paikka: Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, Mäntsälä 

Kenelle: Tilaisuus on avoin kaikille Keusoten asukkaille 

Ohjelma

(Muutokset mahdollisia)

  • Klo 17.00 Tervetuloa asukasiltaan, Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja
  • Klo 17.15 Keusoten palvelujen verkostosuunnitelma, tila- ja tukipalvelujohtaja, Taneli Kalliokoski
  • Klo 17.40 Sote-palvelujen toiminta ja mahdolliset muutokset Mäntsälässä
    • Keskitetty asiakasohjaus, sote-neuvonta, integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä
    • Keusoten sairaalan muutokset, sairaalapalvelujen päällikkö, Anni Karppila
    • Ikääntyneiden kotiuttamisen ja arviointitoiminnan muutokset, asumispalvelujen päällikkö Tuija Nuutinen
    • Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut, aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut, palvelujohtaja Sirkku Pekkarinen-Keto ja koordinoiva esihenkilö Sirpa Litmanen
  • Klo 18.20 Kysymykset ja kommentit
  • Klo 19.00 Tilaisuuden lopetus

  

Avainsanat

keusotemäntsäläpalvelutasukastilaisuushyvinvointipalvelujen verkosto

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye