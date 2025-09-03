Keusoten palveluverkon kehittämisestä keskustellaan Mäntsälässä 22.9. – asukkaat tervetulleita tilaisuuteen

Tilaisuus on kaikille avoin, ja asukkailla on mahdollisuus kuulla suunnitelmien etenemisestä sekä esittää kysymyksiä ja näkemyksiä palvelujen tulevaisuudesta. Paikalla ovat hyvinvointialueen johtajia ja asiantuntijoita.

Miksi palvelujen verkostoa kehitetään?

Keusoten tavoitteena on varmistaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat asukkaiden saatavilla yhdenvertaisesti ja kestävällä tavalla myös tulevaisuudessa. Palvelujen verkostosuunnitelmassa linjataan, missä ja millä tavoin palveluja tuotetaan eri puolilla hyvinvointialuetta.

Kehittämistyön taustalla ovat:

Väestön ikääntyminen ja palvelutarpeiden kasvu – erityisesti ikäihmisten palvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut korostuvat tulevina vuosina.

Henkilöstön saatavuus – palveluverkkoa suunnitellaan niin, että osaajia voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti.

Talouden tasapaino – hyvinvointialueella on velvollisuus järjestää palvelut kustannustehokkaasti ja kestävästi.

Digitalisaation hyödyntäminen – etäpalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen avulla palveluja voidaan tarjota aiempaa joustavammin.

Avoimuus ja vuoropuhelu asukkaiden kanssa

Keusote haluaa käydä avointa keskustelua asukkaiden kanssa palveluverkon vaihtoehdoista. Asukastilaisuudet ovat osa vuorovaikutteista valmistelua, jossa kuntalaisten näkemykset otetaan huomioon ennen päätöksentekoa.

– Palvelujen verkoston kehittäminen on merkittävä muutosprosessi. On tärkeää, että voimme yhdessä keskustella ja kuulla asukkaiden toiveita palveluista, vaikka niitä jouduttaisiin uudelleen profiloimaan ja muotoilemaan, toteaa hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.

Tilaisuuden tiedot:

Aika: Tiistai 22.9.2025 klo 17.30–19.30

Paikka: Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, Mäntsälä

Kenelle: Tilaisuus on avoin kaikille Keusoten asukkaille

Ohjelma

(Muutokset mahdollisia)