Tampereen Taloteko Oy:n rivitalokohteen ennakkomarkkinointi käynnistyy tiistaina 9.9.2025.
Asiantuntijoiden mukaan perheasunnoista on lähivuosina tulossa pula, sillä rakennuskohteiden aloituksia on tehty vähän. Rakentamisalan hiljaiselosta huolimatta Pirkkalan Lepomoisioon käynnistyykin nyt uusien perheasuntojen ennakkomarkkinointi. Tampereen Taloteko Oy:n rivitalokohteessa on kuusi 95 m² kaksitasoista kotia, joiden valmistuminen taataan sovittuun päivään mennessä.
Perheasuntojen puute huolettaa – Tampereen Taloteko vastaa kysyntään
Viime vuosina uusien perheasuntojen rakentaminen on hidastunut, sillä rakennuttajat eivät ole päässeet aloittamaan uusia RS-kohteita. Kysyntä on ollut heikkoa korkotason ja maailmantilanteen vuoksi. Pankit ovat kiristäneet sekä lainansaantiehtoja, että RS-kohteiden rahoittamista.
Asiantuntijat arvioivat, että kysyntä ja tarjonta eivät enää kohtaa, mikä voi johtaa asuntopulaan tulevina vuosina. Talotekon kuuden huoneiston uudiskohdehanke, As Oy Pirkkalan Vasamapuisto, vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla moderneja, kaksitasoisia nelikoita, jotka sopivat erityisesti perheilleVasamapuiston kotisivut . Tampereen Taloteko aloitti jo aikaisemmin tänä kesänä yksitasoisen yhdeksän huoneiston rivitaloyhtiön As Oy Pirkkalan Pikku Pietarin rakentamisen Vasamapuiston naapurustoon. Tässä kohteessa ovat kaikki kolmiot jo varattuja ja RS-kauppoja aletaan tehdä syyskuun aikana. Päätynelikot odottavat vielä ostajiaanPikku Pietarin kotisivu
Hervantajärvellä jonotettiin vastaavaan kohteeseen
Kesällä Hervantajärvelle valmistunut vastaava rivitalokohde As Oy Hervantajärven Hilla, keräsi runsaasti kiinnostusta. Asuntojen varaajat jonottivat mahdollisesti varauksesta vapautuvia koteja, ja moni jäi ilman. Myynti kiihtyi loppua kohti, kun pihatkin valmistuivat. Vasamapuiston kohteessa varaajilla on nyt runsaasti aikaa suunnitella muuttoaan ja myydä oma asuntonsa rauhassa. Ennakkovaraus kannattaa kuitenkin tehdä hyvissä ajoin, jotta pääsee käyttämään kaikki rakennuttajan tarjoamat sisustussuunnitteluedut.
Varmuutta asunnon ostoon
Rakennuttaja tarjoaa ennennäkemättömän turvan kodin hankintaan. Asunnot valmistuvat sovittuun päivään mennessä, mikä mahdollistaa mm. vuokrasopimusten huolettoman irtisanomisen. Lisäksi kaikilla asunnoilla on takaisinostotakuu kahden vuoden kuluttua kaupasta. ”Tällaista takuuta emme ole kuulleet kenenkään muun rakennuttajan tarjoavan”, Toimistusjohtaja Heikki Riihimäki kertoo.
Laadukkaat ja yksilölliset kodit
Kohteen suunnittelussa yhdistyvät arjen toimivuus ja yksilölliset ratkaisut:
- Ympäristöystävällinen maalämpö/vesikiertoinen lattialämmitys
- Valoisat, etelä- lounaaseen avautuvat pihat
- Katoksellinen autopaikka sähköauton latauslaitteella (3,5 kW) ja lämmityspistokkeella
- Mahdollisuus valita kodin pintamateriaalit yhdessä sisustussuunnittelijan kanssa
- Runsaasti säilytystilaa/ lämmin varasto huoneiston yhteydessä
Lepomoisio –kehittyvä asuinalue Pirkkalan sydämessä
Lepomoisio on jo pitkään ollut yksi Pirkkalan kehittyvistä asuinalueista. Alue tunnetaan kauniista omakotitaloistaan. Suupan keskustan palveluihin kuten kouluihin, terveyskeskukseen ja kauppoihin on kävelymatka, ja tulevaisuudessa saavutettavuutta parantaa Suupalle asti suunnitteilla oleva raitiotiehanke.
Yhteyshenkilöt
Heikki RiihimäkiToimitusjohtajaPuh:0400640674heikki.riihimaki@taloteko.fi
Margit ArtimaaSisustussuunnittelija, myynti-ja markkinointiPuh:0505010006margit.artimaa@taloteko.fi
Kuvat
Tampereen Taloteko Oy
Tampereen Taloteko Oy on Pirkanmaalla jo 30 vuotta toiminut rakennusliike. Panostamme laatuun, yksilölliseen sisustussuunnitteluun ja takuuvarmaan toteutukseen. Rakennamme rivitalokohteita ja keväällä 2025 tarkoituksemme on aloittaa ensimmäinen kerrostalohankkeemme.
