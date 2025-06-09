Tampereen Taloteko Oy:n rivitalokohteen ennakkomarkkinointi käynnistyy tiistaina 9.9.2025.

Perheasuntojen puute huolettaa – Tampereen Taloteko vastaa kysyntään

Viime vuosina uusien perheasuntojen rakentaminen on hidastunut, sillä rakennuttajat eivät ole päässeet aloittamaan uusia RS-kohteita. Kysyntä on ollut heikkoa korkotason ja maailmantilanteen vuoksi. Pankit ovat kiristäneet sekä lainansaantiehtoja, että RS-kohteiden rahoittamista.

Asiantuntijat arvioivat, että kysyntä ja tarjonta eivät enää kohtaa, mikä voi johtaa asuntopulaan tulevina vuosina. Talotekon kuuden huoneiston uudiskohdehanke, As Oy Pirkkalan Vasamapuisto, vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla moderneja, kaksitasoisia nelikoita, jotka sopivat erityisesti perheilleVasamapuiston kotisivut . Tampereen Taloteko aloitti jo aikaisemmin tänä kesänä yksitasoisen yhdeksän huoneiston rivitaloyhtiön As Oy Pirkkalan Pikku Pietarin rakentamisen Vasamapuiston naapurustoon. Tässä kohteessa ovat kaikki kolmiot jo varattuja ja RS-kauppoja aletaan tehdä syyskuun aikana. Päätynelikot odottavat vielä ostajiaanPikku Pietarin kotisivu

Hervantajärvellä jonotettiin vastaavaan kohteeseen

Kesällä Hervantajärvelle valmistunut vastaava rivitalokohde As Oy Hervantajärven Hilla, keräsi runsaasti kiinnostusta. Asuntojen varaajat jonottivat mahdollisesti varauksesta vapautuvia koteja, ja moni jäi ilman. Myynti kiihtyi loppua kohti, kun pihatkin valmistuivat. Vasamapuiston kohteessa varaajilla on nyt runsaasti aikaa suunnitella muuttoaan ja myydä oma asuntonsa rauhassa. Ennakkovaraus kannattaa kuitenkin tehdä hyvissä ajoin, jotta pääsee käyttämään kaikki rakennuttajan tarjoamat sisustussuunnitteluedut.

Varmuutta asunnon ostoon

Rakennuttaja tarjoaa ennennäkemättömän turvan kodin hankintaan. Asunnot valmistuvat sovittuun päivään mennessä, mikä mahdollistaa mm. vuokrasopimusten huolettoman irtisanomisen. Lisäksi kaikilla asunnoilla on takaisinostotakuu kahden vuoden kuluttua kaupasta. ”Tällaista takuuta emme ole kuulleet kenenkään muun rakennuttajan tarjoavan”, Toimistusjohtaja Heikki Riihimäki kertoo.

Laadukkaat ja yksilölliset kodit

Kohteen suunnittelussa yhdistyvät arjen toimivuus ja yksilölliset ratkaisut:

Ympäristöystävällinen maalämpö/vesikiertoinen lattialämmitys

Valoisat, etelä- lounaaseen avautuvat pihat

Katoksellinen autopaikka sähköauton latauslaitteella (3,5 kW) ja lämmityspistokkeella

sähköauton latauslaitteella (3,5 kW) ja lämmityspistokkeella Mahdollisuus valita kodin pintamateriaalit yhdessä sisustussuunnittelijan kanssa

Runsaasti säilytystilaa/ lämmin varasto huoneiston yhteydessä

Lepomoisio –kehittyvä asuinalue Pirkkalan sydämessä

Lepomoisio on jo pitkään ollut yksi Pirkkalan kehittyvistä asuinalueista. Alue tunnetaan kauniista omakotitaloistaan. Suupan keskustan palveluihin kuten kouluihin, terveyskeskukseen ja kauppoihin on kävelymatka, ja tulevaisuudessa saavutettavuutta parantaa Suupalle asti suunnitteilla oleva raitiotiehanke.