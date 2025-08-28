Käpy Lapsikuolemaperheet ry kuuluu kokonaisuuteen
Monimuotoiset perheet -verkosto
Kuolleiden lasten muistopäivä 23.9. – Otsikot hiipuvat, suru jää
Kun otsikot lasten ja nuorten kuolemista hiipuvat, mitä tapahtuu lastaan suremaan jääneille vanhemmille ja perheille? Vuosittain vietetään 23.9. valtakunnallisesti kuolleiden lasten muistopäivää. Käpy Lapsikuolemaperheet ry haluaa Kuolleiden lastan muistopäivän kampanjallaan syyskuussa nostaa esiin surevien vanhempien asemaa yhteiskunnassa. Samalla kerätään varoja yhdistyksen vertaistukitoimintaan.
Kesällä jouduimme lukemaan suru-uutisia liian monesta yllättäen menehtyneestä nuoresta: tapaturmia ja onnettomuuksia liikenteessä ja vesillä. Aivan liian monta liian aikaisin päättynyttä elämää. Lapsia ja nuoria aikuisia kuolee vuosittain noin 800 – äkillisesti tai ennakoidusti. Useimmiten he kuolevat tavoilla, jotka eivät ylitä uutiskynnystä, mm. sairauksiin, päihteisiin, kohtukuolemina ja keskosina.
Otsikoiden kuolinuutiset hiipuvat unohduksiin, kun elämä jatkaa kulkuaan ja maailmalla tapahtuu uusia järisyttäviä asioita. Mutta mitä tapahtuu niille vanhemmille ja perheille, joiden lapset ovat kuolleet? Heidän surunsa ja tuskansa ei painu taka-alalle yhtä nopeasti. Kun muut väsyvät kuulemaan surullisista kohtaloista ja suuntaavat huomionsa muualle, lastaan surevien perheiden on pakko kohdata surunsa voimavaroistaan riippumatta.
– Lapsen kuoleman kohdanneet perheet tarvitsevat tukea pitkään – mahdollisesti useiden vuosien ajan. Suru jää pysyväksi osaksi heidän elämäänsä, sanoittaa Käpy ry:n hallituksen puheenjohtaja Krista Nuutinen.
Käpy Lapsikuolemaperheet ry nostaa esiin kuolleiden lasten muistopäivää kampanjallaan syyskuussa.
– Kampanjan avulla haluamme tuoda esiin surevien vanhempien asemaa yhteiskunnassa. Samalla keräämme varoja yhdistyksen järjestämään vertaistukitoimintaan, kun sote-järjestöjen avustusrahoitusta leikataan, kertoo Käpy ry:n toiminnanjohtaja Susanna Uittomäki.
Suomessa kuolee vuosittain noin 400 alle 20-vuotiasta lasta, joista noin 200 syntyy kuolleena. 20–29-vuotiaita nuoria aikuista kuolee vuosittain noin 400.
Tapahtumia ja tarinoita
Monilla paikkakunnilla järjestetään kuolleiden lasten muistopäivänä tapahtumia, joissa voi hiljentyä muistojen ääreen. Järjestäjinä ovat usein seurakunnat. Käpy ry:n verkkosivulla on lista yhdistyksen tiedossa olevista kuolleiden lasten muistohetkistä ja muista tapahtumista: kapy.fi/muistopaiva.
Syyskuu on myös medialle ajankohtainen aika nostaa esiin lapsen tai lapsenlapsen menettäneiden tarinoita. Käpy Lapsikuolemaperheet ry:llä on jäsenperheitä ja vertaistukiryhmiä eri puolella Suomea. Yhdistyksen kautta löytyy lapsen menettäneitä perheitä eri paikkakunnilta haastateltavaksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna UittomäkiToiminnanjohtajaKäpy Lapsikuolemaperheet ry, Käpy Barndödsfamiljerna rfPuh:045 3260 980susanna.uittomaki@kapy.fi
Krista NuutinenHallituksen puheenjohtajaKäpy Lapsikuolemaperheet rykrista.nuutinen.kapy@outlook.com
Hanna LappalainenViestintävastaavaKäpy Lapsikuolemaperheet ry, Käpy Barndödsfamiljerna rf
Haastattelupyynnöt
Kuvat
Linkit
Kuolleiden lasten muistopäivä 23.9.
Valtakunnallinen kuolleiden lasten muistopäivä on saanut alkunsa vuonna 2010 lapsensa menettäneiden vanhempien aloitteesta. Se on tarkoitettu lapsensa menettäneille vanhemmille mutta myös veljille ja siskoille, jotka surevat sisarustaan. Päivä on myös isovanhemmille, kummilapsen menettäneille, päiväkoti- tai koulukaveria ikävöimään jääneille ja muille tuttaville ja läheisille. Päivä on myös heille, jotka tuntevat surua tragedioiden uhreista Suomessa ja maailmalla. Kuolleiden lasten muistopäivä on päivä, jolloin voi tukeutua toisiin, muistella ja sytyttää kynttilän tuomaan lohdutusta ja valoa tulevaan.
Käpy Lapsikuolemaperheet ry
Käpy Lapsikuolemaperheet ry tarjoaa vertaistukea lapsen kuoleman kohdanneille perheille. Vertaistukea on saatavilla ensisijaisesti vanhemmille ja perheille, joiden lapsi on kuollut raskauden myöhäisessä vaiheessa, vauvana, lapsena, nuorena tai nuorena aikuisena. Kaikki lapsensa menettäneet perheet voivat olla yhteydessä Käpyyn. Käpy ry edistää lapsikuolemaperheiden yhteiskunnallista asemaa ja jakaa tietoa, jotta lapsen menettäneet saisivat nykyistä paremmin tukea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Käpy Lapsikuolemaperheet ry
Kyselytutkimus vahvistaa suruvapaan tarvetta28.8.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan vanhemmat ovat epätasa-arvoisessa asemassa, kun he palaavat työelämään lapsensa kuoleman jälkeen. Myötätuntoisesta suhtautumisesta ja joustoista on apua, mutta niiden toteutuminen on vaihtelevaa. Yksi ratkaisu käytäntöjen tasapuolistamiseksi voisi olla lakisääteinen suruvapaa.
Hyvinvointialueiden taattava kriisiapu sureville vanhemmille ja perheille26.3.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Hyvinvointialueiden on huolehdittava siitä, että lapsensa menettäneille tarjotaan kriisiapua siitä riippumatta, mikä on avuntarvitsijan asuinpaikka. Käpy Lapsikuolemaperheet ry kartoitti lapsensa kuoleman kokeneiden vanhempien kokemuksia kriisiavusta pikakyselyllä. Kyselyyn vastasi 50 lapsensa menettänyttä vanhempaa eri hyvinvointialueilta.
Käpy ry muistuttaa kuolleiden lasten muistopäivänä: lapset ja nuoret kaipaavat tukea surussaan11.9.2024 07:00:00 EEST | Tiedote
Valtakunnallista kuolleiden lasten muistopäivää vietetään 23.9., jolloin muistellaan kuolleita lapsia ja annetaan ääni heidän perheilleen. Tänä vuonna Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n kampanjan teemana on lasten ja nuorten suru ja heidän tarvitsemansa tuki.
Perhejärjestöt ja Kokoomusnaiset: Suruvapaa olisi tärkeä tuki lapsensa menettäneille16.8.2024 08:00:00 EEST | Tiedote
Lapsensa menettäneille vanhemmille tulisi taata suruvapaa alaikäisen lapsen kuoleman tai kuolleena syntyneen lapsen syntymän jälkeen, linjaavat Kokoomusnaiset, Käpy Lapsikuolemaperheet ry ja Monimuotoiset perheet -verkosto.
Kuolleiden lasten muistopäivää vietetään 23.9.14.9.2023 06:50:00 EEST | Tiedote
23.9. vietetään valtakunnallista kuolleiden lasten muistopäivää, joka on käynnistynyt lapsensa menettäneiden vanhempien aloitteesta. Useilla paikkakunnilla sytytetään muistohetkissä kynttilöitä kuolleiden lasten muistoksi. Käpy Lapsikuolemaperheet kampanjoi syyskuussa lisätäkseen tietoisuutta kuolleiden lasten muistopäivästä ja parantaakseen lapsen kuoleman kohdanneiden perheiden asemaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme