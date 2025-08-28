Kuolleiden lasten muistopäivä 23.9. – Otsikot hiipuvat, suru jää

Kesällä jouduimme lukemaan suru-uutisia liian monesta yllättäen menehtyneestä nuoresta: tapaturmia ja onnettomuuksia liikenteessä ja vesillä. Aivan liian monta liian aikaisin päättynyttä elämää. Lapsia ja nuoria aikuisia kuolee vuosittain noin 800 – äkillisesti tai ennakoidusti. Useimmiten he kuolevat tavoilla, jotka eivät ylitä uutiskynnystä, mm. sairauksiin, päihteisiin, kohtukuolemina ja keskosina.

Otsikoiden kuolinuutiset hiipuvat unohduksiin, kun elämä jatkaa kulkuaan ja maailmalla tapahtuu uusia järisyttäviä asioita. Mutta mitä tapahtuu niille vanhemmille ja perheille, joiden lapset ovat kuolleet? Heidän surunsa ja tuskansa ei painu taka-alalle yhtä nopeasti. Kun muut väsyvät kuulemaan surullisista kohtaloista ja suuntaavat huomionsa muualle, lastaan surevien perheiden on pakko kohdata surunsa voimavaroistaan riippumatta.

– Lapsen kuoleman kohdanneet perheet tarvitsevat tukea pitkään – mahdollisesti useiden vuosien ajan. Suru jää pysyväksi osaksi heidän elämäänsä, sanoittaa Käpy ry:n hallituksen puheenjohtaja Krista Nuutinen.

Käpy Lapsikuolemaperheet ry nostaa esiin kuolleiden lasten muistopäivää kampanjallaan syyskuussa.

– Kampanjan avulla haluamme tuoda esiin surevien vanhempien asemaa yhteiskunnassa. Samalla keräämme varoja yhdistyksen järjestämään vertaistukitoimintaan, kun sote-järjestöjen avustusrahoitusta leikataan, kertoo Käpy ry:n toiminnanjohtaja Susanna Uittomäki.

Suomessa kuolee vuosittain noin 400 alle 20-vuotiasta lasta, joista noin 200 syntyy kuolleena. 20–29-vuotiaita nuoria aikuista kuolee vuosittain noin 400.

Tapahtumia ja tarinoita

Monilla paikkakunnilla järjestetään kuolleiden lasten muistopäivänä tapahtumia, joissa voi hiljentyä muistojen ääreen. Järjestäjinä ovat usein seurakunnat. Käpy ry:n verkkosivulla on lista yhdistyksen tiedossa olevista kuolleiden lasten muistohetkistä ja muista tapahtumista: kapy.fi/muistopaiva.

Syyskuu on myös medialle ajankohtainen aika nostaa esiin lapsen tai lapsenlapsen menettäneiden tarinoita. Käpy Lapsikuolemaperheet ry:llä on jäsenperheitä ja vertaistukiryhmiä eri puolella Suomea. Yhdistyksen kautta löytyy lapsen menettäneitä perheitä eri paikkakunnilta haastateltavaksi.