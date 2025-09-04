Rahastoista lunastettiin elokuussa 600 miljoonaa euroa – Markkinakehitys piti yhteenlasketun rahastopääoman arvon 191 miljardissa

Uusia pääomia sijoitettiin yhdistelmärahastoihin yhteensä 75 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 10 miljoonaa. Pääomia lunastettiin osakerahastoista 184 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoista 237 miljoonaa ja lyhyen koron rahastoista yhteensä 262 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät elokuu 2025 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.08.2025 Osakerahastot -184 -1 194 81 988 Yhdistelmärahastot 75 377 38 787 Pitkän koron rahastot -237 1 225 39 617 Lyhyen koron rahastot -262 1 495 20 504 Vaihtoehtoiset rahastot 10 -81 9 760 YHTEENSÄ -598 1 822 190 657

Elokuussa globaalit pääosakeindeksit hakivat suuntaa, useimmat päätyivät lopulta nousuun. Yhdysvalloissa osakemarkkinoiden elpyminen huhtikuun romahduksesta jatkui isot teknologiayhtiöt edellä. Nousua tukivat osaltaan maan vahvat talousluvut – esimerkiksi yksityinen kulutus pysyi edelleen vilkkaana. Osakemarkkinoita hetkellisesti hermostutti Massachusetts Institute of Technologyn julkaisema tekoälytutkimus, jossa kyseenalaistettiin tekoälyn tuottamien hyötyjen laajuus. Tutkimus herätti huolta siitä, ovatko tekoälyyn kohdistuvat odotukset muodostamassa samanlaista kuplaa osakehintoihin kuin 2000-luvun alun teknologiakupla.

Euroopassa osakemarkkinat nousivat orastavan talouskasvun myötätuulessa. Euroalueen ostopäällikköindeksit nousivat antaen aihetta varovaiseen optimismiin. Saksassa keväällä päätetyn ison investointipaketin vaikutukset maan talouteen kohdistuvat vasta ensi vuodelle. Euroalueen osakekursseihin on jo hinnoiteltu paljon kasvuodotuksia, erityisesti puolustusteollisuuteen. Myös Suomessa ja Pohjoismaissa pääosakeindeksit nousivat. Valuuttakurssien muutokset vaikuttivat osaltaan osakerahastojen tuottoihin.

Elokuu oli korkosijoittajien tuotoille vaihteleva kuukausi. Useiden pitkien valtionlainojen korot nousivat, mikä vaikutti niihin sijoittavien rahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Talouskasvun myötätuulessa yrityslainojen riskilisät kaventuivat, mikä vuorostaan vaikutti niihin sijoittavien rahastojen arvostuksiin positiivisesti.

”Elokuussa osakemarkkinat jatkoivat elpymistään huhtikuun romahduksesta. Kehitys on kuitenkin siirtymässä maltillisempaan vaiheeseen. Sijoittajat lunastivat elokuussa aiemman nousun tuottoja samalla, kun uusia merkintöjä tehtiin erityisesti Eurooppaan sijoittaviin osakerahastoihin. Tekoälyyn tehtyjen investointien todelliset hyödyt ja tulosvaikutukset keskusteluttivat sijoittajia yhä enemmän. Geopoliittisista riskeistä ja Yhdysvaltojen presidentti Trumpin kärkevistä puheista huolimatta myönteinen vire säilyi markkinoilla”, toteaa johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa Pohjoismaihin, Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 348 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kehittyville markkinoille, Suomeen ja globaalisti sijoittavista rahastoista, yhteensä 537 miljoonaa euroa. Sharpen mittarilla mitattuna Tyynenmeren alueelle sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten (Sharpe 12 kk 0,54). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR Nettomerkinnät elokuu 2025 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.08.2025 Tuotto

12 kk (ka.) Suomi -54 -248 6 166 5 % Pohjoismaat 20 13 10 309 1 % Eurooppa 238 736 7 032 6 % Pohjois-Amerikka 90 -641 11 069 6 % Japani 2 36 373 10 % Tyynenmeren alue 0 -56 1 103 15 % Kehittyvät markkinat -29 72 5 436 11 % Maailma -454 -1 009 39 255 5 % Toimialarahastot 2 -97 1 245 10 % YHTEENSÄ -184 -1 194 81 988

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa kehittyville markkinoille ja euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 283 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa euroalueen ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sekä euroalueen valtioriskiin sijoittavista rahastoista yhteensä 522 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 6,1 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,41).

milj. EUR Nettomerkinnät elokuu 2025 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.08.2025 Tuotto

12 kk (ka.) Valtioriski EUR -370 121 9 399 1,2 % Luokitellut yrityslainat EUR -106 515 13 833 4,2 % Korkeariskiset yrityslainat EUR 215 290 5 299 6,1 % Valtioriski maailma -2 -3 362 -0,3 % Luokitellut yrityslainat maailma -46 138 6 733 1,6 % Korkeariskiset yrityslainat maailma 4 121 1 366 3,3 % Kehittyvät markkinat 68 43 2 625 3,5 % YHTEENSÄ -237 1 225 39 617

Sijoittaminen on tasaista ja pitkäjänteistä toimintaa

OP-Rahastoyhtiön toimitusjohtajan Tuomas Virtalan mukaan elokuussa sekä lunastukset että merkinnät osuivat laajasti erilaisiin rahastoluokkiin. Sijoittajien pohdinnan kohteena olivat jälleen kerran tullit, maailmantalous ja geopolitiikka. Huolimatta uutisotsikoista, elokuu oli tuottokehityksen suhteen rahastosijoittajille tasainen.

Virtala muistuttaa, että erityisesti rahastosijoittamisen tulee olla pitkäjänteistä ja systemaattista toimintaa. Maailmantalouden myllerryksistä huolimatta ei hyvin laaditusta sijoitussuunnitelmasta ja hajautetusta sijoittamisesta ole tälläkään hetkellä syytä poiketa.

”Omien rahastosijoitusten tarkastelu sijoitussuunnitelmaa ja omia tavoitteita vasten - ja mahdollisten poikkeamien korjaaminen - on kuitenkin aina järkevää. Lisäksi uskomme maailmantalouden pysyvän kasvu-uralla, joten tuottohakuinen painotus sijoitussalkuissa on mielestämme edelleen perusteltua”, Virtala sanoo.

Vuoden 2025 alusta lähtien FA:n rahasto- ja omaisuudenhoitojohtokunnan jäsenet kommentoivat FA:n rahastotiedotteessa markkinaa kuukausittain.

Tilastokeskuksen vuoden 2023 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,57 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 507 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.