Pohjanmaalta Pariisiin – kansanmusiikki ja klassinen kohtaavat kaupunginorkesterin konsertissa
Vaasan kaupungintalo täyttyy musiikista perjantaina 12. syyskuuta, kun kaupunginorkesteri johdattaa yleisön matkalle Pohjanmaan lakeuksilta aina Pariisin konserttisaleihin asti. Konserttia johtavat viulistivirtuoosit Minna Pensola ja Antti Tikkanen, joiden energinen ote lupaa vauhdikasta iltaa.
Ohjelmassa kuullaan iloisia tansseja, klassisia helmiä sekä kansanmelodioista ammentavaa musiikkia. Mukana on Transilvanian ja Bulgarian rytmejä, suomalaisia polskia sekä Bachin ja Mozartin mestariteoksia. Illan päättää Haydnin näyttävä Pariisin-sinfonia, joka nostattaa tunnelman kattoon.
Konsertti tarjoaa sekä sykettä että sielunravintoa. Musiikin ilotulitus yhdistää kansanperinteen rytmit ja klassisen orkesterin voiman.
