Vaasan kaupunki - Vasa stad

Pohjanmaalta Pariisiin – kansanmusiikki ja klassinen kohtaavat kaupunginorkesterin konsertissa

8.9.2025 14:30:02 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupungintalo täyttyy musiikista perjantaina 12. syyskuuta, kun kaupunginorkesteri johdattaa yleisön matkalle Pohjanmaan lakeuksilta aina Pariisin konserttisaleihin asti. Konserttia johtavat viulistivirtuoosit Minna Pensola ja Antti Tikkanen, joiden energinen ote lupaa vauhdikasta iltaa.

Ohjelmassa kuullaan iloisia tansseja, klassisia helmiä sekä kansanmelodioista ammentavaa musiikkia. Mukana on Transilvanian ja Bulgarian rytmejä, suomalaisia polskia sekä Bachin ja Mozartin mestariteoksia. Illan päättää Haydnin näyttävä Pariisin-sinfonia, joka nostattaa tunnelman kattoon.

Konsertti tarjoaa sekä sykettä että sielunravintoa. Musiikin ilotulitus yhdistää kansanperinteen rytmit ja klassisen orkesterin voiman.

Lisätietoja

Avainsanat

klassinen musiikkivaasan kaupunginorkesterikonsertittapahtumat

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye