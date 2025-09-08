Korona- ja kausi-influenssarokotukset alkavat Varsinais-Suomessa syys–lokakuussa
Koronarokotukset alkavat Varsinais-Suomessa syyskuussa 2025 ja ne etenevät syksyn aikana THL:n määrittelemien kohderyhmien mukaisesti. Riskiryhmien influenssarokotukset puolestaan alkavat loka-marraskuussa 2025. Kaikki lisätiedot rokotuksista löytyvät verkkosivuilta: varha.fi/influenssa ja varha.fi/korona.
Ajanvaraus
Ensimmäistä kertaa Varhan alueella asuvilla on käytössä yhtenäinen mahdollisuus rokotusten sähköiseen ajanvaraukseen Varha-sovelluksessa. Influenssa- ja koronarokotusten sähköinen ajanvaraus avautuu koko alueella asuville Varha-sovelluksessa maanantaina 15.9.2025 klo 9. Puhelinajanvaraus avautuu samaan aikaan. Rokotusajat ovat varattavissa puhelimitse omalta terveysasemalta.
Varha-sovelluksen voi ladata Google Play -sovelluskaupasta tai Apple Storesta. Varha-sovellus on käytettävissä myös tietokoneen selaimella osoitteessa digi.varha.fi. Lisätiedot ja ohjeet Varha-sovelluksesta muun muassa sovelluksen lataamisesta osoitteesta varha.fi/varha-sovellus.
Lisäksi joitakin rokotustapahtumia voidaan järjestää kuntakohtaisesti ilman ajanvarausta. Tarkat kuntakohtaiset tiedot influenssarokotusten ajanvarauksesta ja rokotusten aloitusajankohdista löytyvät osoitteesta: varha.fi/influenssa.
Koronarokotukset
Varsinais-Suomessa koronarokotukset järjestetään THL:n antamien rokotussuosituksien mukaisesti. Syksyn 2025 tehosterokotuksissa on muutoksia viime syksyyn verrattuna. Tänä syksynä koronarokotuksen tehosteannosta suositellaan seuraaville ryhmille:
- hoivakodeissa tai säännöllisessä järjestetyssä kotihoidossa oleville iäkkäille sekä omaishoidettaville iäkkäille henkilöille,
- kaikille 75 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille,
- kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille (Voimakkaasti immuunipuutteisten koronarokotukset, THL)
Lisäksi tarjoamme koronarokotetta yli 18-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävä sairaus. (Vakavan koronataudin riskiryhmät THL).
Koronarokotusjärjestys Varsinais-Suomessa syksyllä 2025
- Koronarokotukset ovat käynnistyneet ikääntyneiden asumispalveluyksiköissä ja kotihoidossa.
- Vakavasti immuunipuutteisten yli 12-vuotiaiden koronarokotukset ovat alkaneet ja ajanvaraus tapahtuu puhelimitse oman terveysaseman kautta. Nuorempien, vakavasti immuunipuutteisten lasten koronarokotuksien aikataulu tarkentuu myöhemmin. (Lisätiedot: varha.fi/korona)
- Muiden ryhmien koronarokotukset annetaan lokakuusta lähtien samaan aikaan influenssarokotusten kanssa. Näihin ryhmiin kuuluvat kaikki 75 vuotta täyttäneet, omaishoidettavat iäkkäät henkilöt sekä alle 75-vuotiaat aikuiset, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävä sairaus (Vakavan koronataudin riskiryhmät - THL).
Influenssarokotukset Varsinais-Suomessa syksyllä 2025
Influenssarokotuksen saavat maksutta seuraavat riskiryhmät:
- Raskaana olevat henkilöt
- 6 kk–6-vuotiaat lapset
- Kaikki 65 vuotta täyttäneet
- Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
- Vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri
- Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö
- Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset
- Henkilöt, joilla on riski saada lintuinfluenssatartunta
- Laitosmaisissa olosuhteissa asuvat henkilöt
Jos et kuulu riskiryhmään ja haluat kustantaa kausi-influenssarokotteen itse, pyydä resepti työterveyshuollostasi tai omalta terveysasemaltasi. Jotkut työnantajat tarjoavat influenssarokotuksen myös riskiryhmään kuulumattomille. Tarkista oman työpaikkasi käytäntö työnantajaltasi.
Influenssarokotukset raskaana oleville sekä lapsille ja nuorille
Raskaana oleville naisille suositellaan kausi-influenssarokotusta ja lisäksi koronarokotuksen tehosteannosta, jos raskaana olevalla on useita vakavan koronataudin riskiä lisääviä sairauksia. He saavat influenssarokotteen äitiysneuvolasta oman neuvolakäyntinsä yhteydessä, erillisen rokotustapahtuman tai oman terveysaseman kautta oman paikkakunnan rokotusaikataulujen mukaisesti.
Myös 6 kk–6-vuotiaat lapset sekä alle 6 kuukauden ikäisten lasten vanhemmat saavat influenssarokotuksen ilman ajanvarausta joko neuvolakäynnin yhteydessä tai neuvoloissa järjestettävissä influenssarokotustapahtumissa. Tarkka käytäntö vaihtelee eri kuntien välillä.
Riskiryhmiin kuuluvat koululaiset ja opiskelijat saavat influenssarokotteen pääasiassa omasta koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta.
Lisätietoa tulossa varha.fi/influenssa -verkkosivulle viikolla 39.
Yhteyshenkilöt
Jutta PeltoniemiHallintoylilääkäriVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:040 595 3682jutta.peltoniemi@varha.fi
