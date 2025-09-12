Asukkaat nostivat mielenterveyden ja toimintakyvyn hyvinvointisuunnitelman tärkeimmiksi teemoiksi

Vastauksia saatiin yhteensä 133. Vastauksia saatiin kaikista kunnista. Lasten, nuorten ja perheiden osalta tärkeimmiksi edistettäviksi teemoiksi nousivat kyselyssä:

mielenterveyden edistäminen (56,4 %),

nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen (43,6 %) ja

vanhemmuuden tukeminen (42,1 %).

Lasten ja nuorten mielenterveyden ja päihteettömyyden tukemisella nähtiin olevan tärkeä rooli lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta. Mielenterveyden häiriöiden ja päihteidenkäytön ennaltaehkäisyllä tuetaan elämänhallintaa ja ehkäistään syrjäytymistä. Erityisesti mainittiin neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa varhaisen tuen tarve.

Nuorten reitit mielenterveys- ja päihdepalveluihin Itä-Uudellamaalla

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella yli 13-vuotiaat voivat saada keskusteluapua mielenterveyteen, päihteisiin ja muihin riippuvuuksiin liittyvissä asioissa digitaalisessa sotekeskus HyVä-digin mielenterveys- ja päihdechatissä. Alle 22-vuotiaiden hoidon tarpeen arvioinnin tukena käytetään Interventionavigaattoria, joka auttaa nuorta hahmottamaan omaa tilannettaan ja tukee terveydenhuollon ammattilaista sopivan hoitopolun suunnittelussa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella toimiva nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluyksikkö Zemppi auttaa 13–21- vuotiaita nuoria, joilla ei ole opiskelija- tai työterveyshuoltoa, tai sieltä saatava apu ei riitä. Ennen palveluihin ohjaamista Zempissä toteutetaan hoidontarpeenarvio, jossa arvioidaan tilannetta. Koulukuraattori ja koulupsykologi tukevat oppilaita ja heidän huoltajiaan eri tilanteissa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen oppilaitoksissa.

Työikäisten ja ikääntyneiden hyvinvoinnin perustana toimintakyky

Työikäisen väestön kohdalla vastaajat nostivat tärkeimmiksi teemoiksi työ- ja toimintakyvyn tukemisen (60,9 %), mielenterveyden edistämisen (57,1 %), terveellisten elintapojen edistämisen (33,1 %) ja työssä kuormittuneisuuden vähentämisen (33,1 %). Vastaajat näkivät hyvän mielenterveyden perustana muulle hyvinvoinnille. Terveellisiä elintapoja kuten ravitsemusta, riittävää liikuntaa ja unta pidettiin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perustana. Riippuvuuksien ehkäisy ja lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen nähtiin tärkeinä edistettävinä teemoina, joilla on vaikutuksia moniin hyvinvoinnin osa-alueisiin.

HYTE-asukaskyselyssä ikääntyneen väestön osalta tärkeimmiksi edistettäviksi teemoiksi nostettiin toimintakyvyn tukeminen (78,9 %), yksinäisyyden vähentäminen (65,4 %) ja asumisturvallisuuden edistäminen (44,4 %). Toimintakyvyn tukeminen oli vastaajien mielestä tärkein teema ja perusta ikääntyneiden muulle hyvinvoinnille ja kotona asumisen mahdollistamiselle. Yksinäisyyteen toivottiin ratkaisuja, kuten vertaistukea. Myös mielenterveyden edistäminen koettiin tärkeäksi.

Kiitos asukkaille arvokkaista vastauksista

Asukaskyselyn tulokset tullaan huomioimaan seuraavassa alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa, johon kirjataan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvoinnin, terveyden sekä turvallisuuden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma julkaistaan hyväksyttämisen jälkeen hyvinvointialueen verkkosivuilla alkuvuodesta 2026.