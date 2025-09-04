Uusia sijaisperheitä etsitään ympäri Suomea – Tutustu perhehoitoon koomikko Mikko Vaismaan kanssa

8.9.2025 15:13:31 EEST | Perhehoitoliitto ry | Tiedote

Perhehoitajaksi ryhtyminen on ihmisläheinen ja konkreettinen tapa auttaa haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria, aikuisia ja ikäihmisiä. Syyskuussa on tarjolla runsaasti infotilaisuuksia sijaisvanhemmuuden ja aikuisten perhehoidon mahdollisuuksista.

Mustapukuinen mies hymyilee.
Stand up -koomikko Mikko Vaismaa auttaa etsimään uusia sijaisvanhempia ja muita perhehoitajia Perhehoitoliiton Ajoissa kotiin -kampanjassa 8.–19.9.2025. Rudi Rok

THL:n uusimpien tilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 2024 yli 17 000 lasta ja nuorta sijoitettuna sijaishuoltoon kotinsa ulkopuolelle eripituisiksi ajoiksi. Vuoden lopussa heistä noin 7 000 asui perhehoidossa sijaisperheissä ja muut pääasiassa lastensuojelulaitoksissa.

Koska erilaisia sijaisperheitä ei ole tarpeeksi kaikkialla Suomessa, laitoksissa asuu huomattavan moni sellainenkin lapsi ja nuori, jolle perhehoito voisi tosiasiassa olla paras asumisvaihtoehto. Perhehoito sijaisperheessä antaa lapselle ja nuorelle mahdollisuuden kasvaa tavallisessa kodissa osana perheyhteisöä. 

Lastensuojelulain mukaan jokaiselle kotinsa ulkopuolelle sijoitetulle lapselle ja nuorelle pyritään löytämään ensisijaisesti sijaisperhepaikka. Se ei ole aina helppoa, sillä lasten ja nuorten tarpeet ovat moninaisia: osalla tarve on lyhytaikainen, kun taas etenkin huostaanotetuille etsitään sijaisperheitä, joissa voi asua tarvittaessa vuosia.

Siksi myös sijaisperheiden reserviin kaivataan lisää perheitä, joista osa pystyy tarjoamaan lapsille ja nuorille pitkäaikaisen kodin ja osa lyhyempiä perhehoitojaksoja.

Stand up -koomikko Mikko Vaismaa kannustaa kaikkia ihmisiä, joilla on pienintäkään kipinää ihmisten auttamiseen, harkitsemaan valmentautumista sijaisvanhemmaksi tai aikuisten ihmisten perhehoitajaksi. 

– Perhehoito ei ole varmasti aina helppoa, ja se vaatii vahvaa omistautumista. Raskaampien hetkien vastapainona ovat onnistumisen ja ilon kokemukset. Niitä syntyy, kun huomaa, mitä kaikkea hyvää yhdessä eletty arki on tuonut perhehoidossa olevien elämään, Vaismaa muistuttaa.  

Jokainen tarvitsee turvallisen kodin

Mikko Vaismaa suojelee Perhehoitoliiton Ajoissa kotiin -​kampanjaa 8.–19.9.2025. Jo 18. kerran järjestettävän kampanjan avulla etsitään uusia sijaisvanhempia ja muita perhehoitajia sekä tiedotetaan perhehoidon monista mahdollisuuksista yhteistyössä hyvinvointialueiden, järjestöjen ja perhehoitoa tuottavien yritysten kanssa.

Jyväskyläläinen Vaismaa on koulutukseltaan luokanopettaja. Hän muistuttaa, että yhteiskunnassamme on paljon eri-​​ikäisiä ihmisiä, joiden elämä ei ole mennyt niin kuin oppikirjoissa. Moni heistä voi hyötyä perhehoitajan kaltaisesta rinnallakulkijasta.

– Kun aikanaan toimin opettajana, minulla oli oppilaina myös sijaisperheisiin sijoitettuja lapsia ja pääsin näkemään, miten he ovat kiinni elämässä. Se nyt vaan on niin, että jokainen ihminen tarvitsee turvallisen kodin, Vaismaa sanoo.

Kampanja näkyy etenkin Perhehoitoliiton somekanavilla, joilla julkaistaan myös yhteistyössä Vaismaan kanssa tehtyä sisältöä. Eri puolilla maata ja verkossa järjestetään kampanjaviikoilla myös perhehoidon infotilaisuuksia, joita on listattu Perhehoitoliiton sivuille.

Tärkeää myös aikuisille ja ikäihmisille  

Toimeksiantosuhteinen perhehoito on hyvinvointialueiden vastuulla oleva sosiaalipalvelu, jossa lapsen, nuoren, aikuisen tai ikäihmisen hoiva tai huolenpito järjestetään joko perhehoitajan tai hoidettavan omassa kodissa. Perhehoito voi olla pitkä- tai lyhytkestoista ja ympäri- tai osavuorokautista.

Perhehoidon järjestämistä ohjaa perhehoitolaki. Sijaisvanhemmuudesta ja muista perhehoitajuuden muodoista kiinnostuneet saavat lakisääteisen ennakkovalmennuksen tehtäväänsä.

Hyvinvointialueet hyväksyvät henkilön soveltuvuuden perhehoitajaksi ja kodin soveltuvuuden perhekodiksi, valvovat perhehoitoa ja järjestävät perhehoitajille näiden tarvitsemaa tukea. Perhehoitajille maksetaan hoitopalkkiota ja kustannusten korvauksia.

Perhehoitajuuden tunnetuin muoto on lasten ja nuorten perhehoito eli sijaisvanhemmuus. Perhehoitoa on tarjolla myös useille muille ryhmille. THL:n uusimman selvityksen mukaan perhehoidossa oli vuonna 2021 yli 3 300 ikäihmistä. Lisäksi perhehoitoa saa yli tuhat kehitysvammaista ihmistä ja pieni määrä mielenterveyskuntoutujia.

– Perhehoito on älyttömän hyvä juttu! Koen iloa siitä, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa. Se on tärkeää myös omaishoitajille, että he voivat pitää vapaitaan, Mikko Vaismaa pohtii.

Perhehoitoliitto on koonnut osoitteeseen perhehoitajaksi.fi kattavasti tietoa eri perhehoidon muodoista kaikille perhehoitajuudesta kiinnostuneille. Sivustolta löytyy myös lisätietoa Ajoissa kotiin -kampanjasta ja siihen liittyvistä infotilaisuuksista.

lastensuojeluvanhuspalvelutsijaishuoltoperhehoitovammaispalvelutPerhehoitoliittosijaisperhevalmennussijaisperherekrytointisijaisvanhemmuusAjoissa kotiinsijaisperheetsosiaalipalveluperhehoitajathyvinvointialueet

Perhehoitoliitto ry

Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen, toimeksiantosuhteisen perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä asioissa ja tukee perhehoitajia, sijaisvanhempia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja aikuisia. Perhehoitoliitto on perustettu vuonna 1983. Liittoon kuuluu 19 perhehoitajien alueellista jäsenyhdistystä ja sijaiskotinuorten yhdistys Sinut ry. Yhdistyksissä on lähes 4 000 jäsentä.

