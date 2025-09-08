Tuloksekkaita tapahtumapäiviä Events PRO -sovelluksella
Helsingin Messukeskus ottaa käyttöön uuden älykkään kohtaamissovelluksen, Events PROn, kaikissa ammattitapahtumissaan. Sovellus auttaa kävijöitä ja näytteilleasettajia löytämään toisensa tehokkaasti ja laadukkaasti – yhteisten kiinnostuksen kohteiden ja tavoitteiden perusteella.
Messukeskuksen uusi kohtaamissovellus Events PRO tekee messupäivistä entistä tuloksellisempia: se mahdollistaa tapaamisten ja päivän ohjelman ennakkosuunnittelun, ehdottaa sopivimmat kontaktit ja kokoaa kaiken yhteen näkymään. Brella-alustalla toimiva sovellus on käytettävissä sekä mobiilissa että selaimessa.
Näytteilleasettaja voi sovelluksen avulla hallita kalenteriaan, varmistaa hyödylliset tapaamiset ja hoitaa liidien keruun helposti. Kävijä taas voi löytää itselleen relevantit kontaktit, aloittaa verkostoitumisen jo ennen tapahtumaa, aikatauluttaa ohjelmansa ja saada ilmoitukset tärkeimmistä puheenvuoroista ja verkostoitumistauoista. Sovelluksen QR-koodi toimii lisäksi kätevänä sisäänpääsyvälineenä.
– Laadukkaat kohtaamiset ovat messujen ja tapahtumien ydin. Haluamme sovelluksella varmistaa, että messuilla vietetty aika on tehokasta ja tapahtumissamme syntyy juuri oikeita kohtaamisia, sanoo Customer Experience Manager Anne Dammert Messukeskuksesta.
– Sen lisäksi, että sovellus mahdollistaa tapahtumapäivien ennakkosuunnittelun, se ehdottaa relevantteja kontakteja kiinnostuksen kohteiden ja tavoitteiden perusteella. Events PRO säästää aikaa, lisää asiakastyytyväisyyttä ja parantaa tapahtumien tuloksellisuutta.
Kohtaamissovellus Events PRO on jatkossa käytettävissä myös Helsingin Messukeskuksessa järjestettävissä kongresseissa ja yritystapahtumissa.
Lue lisää sovelluksesta: www.messukeskus.com/events-pro
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Customer Experience Manager Anne Dammert, +358 40 4503 529, anne.dammert@messukeskus.com
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre launches smart networking app Events PRO8.9.2025 14:57:47 EEST | Press release
Helsinki Expo and Convention Centre is introducing a new smart networking app, Events PRO, at all its professional events. The app helps visitors and exhibitors connect efficiently and meaningfully – based on shared interests and goals.
Kutsu: Helsingin Kirjamessut ohjelman julkistus 23.9.8.9.2025 10:17:27 EEST | Tiedote
Olet tervetullut kuulemaan mitä kirjamessujen ohjelma tarjoaa tänä vuonna, keitä kansainvälisiä kirjailijavieraita ja kotimaisia tähtiä messuilla nähdään. Helsingin Kirjamessujen teema on tänä vuonna Sivistys ja ilo. Julkistamistilaisuus on tiistaina 23.9. klo 9-10 Tekstin talossa (Lintulahdenkatu 3). Samalla juhlistetaan 25. kertaa järjestettäviä Helsingin Kirjamessuja.
Aitous, paluu perinnemateriaaleihin ja tilojen herättämät tunteet – Habitare näyttää sisustuksen ja asumisen suurimmat ilmiöt8.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Habitare 2025 näyttää, mitkä sisustuksen muotoilun ja asumisen ilmiöt nousevat yli muiden. Havaittavissa on kaipuuta aitoon ja yksinkertaiseen, perinnemateriaalien käyttöön ja erilaisten taitojen opettelemiseen – rinnalla nähdään uusia biomateriaaleja. Uutuuksiin lukeutuvat muun muassa Hakolan Details-kokoelma ja Yrjö Kukkapuron viimeiseksi jäänyt nojatuoli YK92. Koskettaa/Touch-teemanäyttelyn lattiassa on Finlandia-talon seinästä lohkottua marmoria. Habitaren kutsuvierasosastoina nähdään kokeilevuudestaan ja käsityöperinteen arvostuksesta tunnetut ruotsalainen Fogia ja tanskalainen New Works. Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 10.–14.9.2025.
Tällainen on Teknologia 25 -messujen ohjelma – supertietokoneita, puolustuslogistiikkaa ja 7 miljardin katselun Youtube-ilmiö4.9.2025 09:46:44 EEST | Tiedote
Teknologia 25 valtaa Helsingin Messukeskuksen 4.–6. marraskuuta 2025. Tapahtuman ohjelma on nyt julkaistu, ja se tarjoaa kattavan katsauksen koko teollisuussektorin ajankohtaisiin aiheisiin. Kolmipäiväisessä tapahtumassa kuullaan 140 puheenvuoroa viidellä ohjelmalavalla, järjestetään seminaareja ja kilpailuja sekä nostetaan esiin alan uusimmat innovaatiot. Ohjelmaa on luvassa niin suomeksi kuin englanniksikin.
Habitare-suunnittelukilpailun finalistityöt esittelevät kodin leposaarekkeita mielen ja kehon rauhoittumiseen4.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Habitaren ja Aalto-yliopiston järjestämän Habitare-suunnittelukilpailun 2025 kolme finalistityötä on valittu. Kilpailun teemana oli Leposaarekkeita – Domestic Islands. Finalistityöt nähdään Habitaressa Helsingin Messukeskuksessa 10.–14.9.2025. Kilpailun päätuomari Studio Kaksikko julkistaa voittajan Habitaren avajaispäivänä keskiviikkona 10.9.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme