Veneilyn viikkokatsaus 37/2025
Purjehdusliigan juhlakausi huipentui ESF:n juhlaan
Suomen Purjehdusliigan kymmenvuotisjuhlakausi huipentui sunnuntaina 7. syyskuuta Maarianhaminassa, jossa Esbo Segelförening (ESF) otti näyttävän kaksoisvoiton SM-finaalissa. Seuran ykkösjoukkue kruunattiin Suomen mestariksi ja kakkosjoukkue nousi hopealle. Pronssille purjehti finaalin isäntäseura Åländska Segelsällskapet 2 (ÅSS).
ESF purjehti toistamiseen Purjehdusliigan voittoon kippari Lucas Karlemon johdolla. Finaaliin yltäneet joukkueet kamppailivat kevyissä ja vaihtelevissa olosuhteissa. Ratkaisu siirtyi lopulta sunnuntain viimeisiin lähtöihin, joissa ESF onnistui kääntämään kilpailun edukseen.
– Onnistuimme kahdessa viimeisessä lähdössä. Lähtövoitot niistä riittivät juuri ja juuri varmistamaan voiton. Jossain vaiheessa olimme koko kärkikolmikko tasapisteissä. Kaikki pienet erot ja yksittäiset huonot lähdöt olivat ratkaisevia kokonaiskisan kannalta, Lucas Karlemo kertoo kisan jälkeen.
Lopputulokset, Purjehdusliigan finaali 2025
- Esbo Segelförening – 34 p.
- Esbo Segelförening 2 – 36 p.
- Åländska Segelsällskapet 2 – 37 p.
Lue lisää ja kurkkaa kokonaistulokset tästä.
Oskari Muhonen palkintokorokkeelle Finn Gold Cupissa
Finn-jollien maailmanmestaruuskilpailut, eli Finn Gold Cup, purjehdittiin tänä vuonna Portugalin Cascais’issa. Suomalaisittain kilpailu oli menestys, kun Oskari Muhonen saavutti pronssia ja Jesse Kylänpää täydensi vahvaa suomalaispanosta purjehtimalla viidenneksi. Aleksi Saarni sijoittui 19:nneksi. Kilpailun voitti Viron Deniss Karapats.
Viime vuoden voittaja Muhonen, joka on ensimmäinen suomalainen Finn Gold Cup -voittaja, lähti kilpailuun haasteiden kautta. Kun tuuli lopulta saapui, hän oli lähes pysäyttämätön ja voitti viidestä lähdöstä kolme.
– Viikko alkoi hankalasti mustan lipun ja heikkojen lähtöjen takia, ja siinä vaiheessa ajattelin jo, että voitosta on turha haaveilla. Olen kuitenkin tyytyväinen, että pystyin nousemaan kolmanneksi kahden hyvän ja tuulisemman päivän ansiosta. Ei tietenkään sitä, mitä lähdin tavoittelemaan, mutta olen silti tyytyväinen kolmanteen sijaan. Ensi vuoden kisa Brisbanessa voi olla logistisesti hankala, mutta palaan todennäkoisesti La Rochelleen vuonna 2027, Muhonen kommentoi.
Lisäksi Muhonen voitti nuorten Finn Silver Cupin, jonka hän nappasi aiemmin vuonna 2020 U23-luokassa ja nyt U29-luokassa. Hopealle sijoittui Brasilian Antonio Carvalho Moreira ja pronssille Unkarin viime vuoden mestari Domonkos Nemeth. Tänä vuonna kisaan osallistui yhteensä 11 U29-purjehtijaa.
Katso kisan kokonaistulokset tästä.
IOM-luokan ensimmäiset SM-mitalit jaettiin Helsingissä
IOM-luokan ensimmäiset viralliset suomenmestaruuskilpailut purjehdittiin viikonloppuna Helsingin Lauttasaaressa HSK:lla. Radalla nähtiin tiukkoja ja hyvähenkisiä kamppailuja, kun 14 venettä mittasi vauhtinsa peräti 24 lähdössä.
Mestaruuden vei lopulta Turun Pursiseuran Riku Lindström. Hopealle purjehti kotiseuran Eki Heinonen (HSK) ja pronssille Jaakko Rantala (TP).
International One Metre (IOM) on radio-ohjattavien purjeveneiden luokka, jota ohjaa yksinkertainen mutta tarkka sääntö: veneen pituus saa olla enintään metrin. Lue luokasta lisää ja kurkkaa SM-kisojen kokonaistulokset tästä.
Offshoreveneet kilpailivat viikonloppuna Saltsjöloppetissa
Tyynikelinen Saltsjöloppet ajettiin lauantaina Dyvik Marinan ympäristössä lähellä Tukholmaa. Parhaat suomalaiset olivat 3A-luokkaan osallistuneet Aleksi Mäkinen ja Arthur Sundbäck, jotka sijoittuivat kilpailussa toiseksi. Mäkinen ja Sundbäck ajoivat alkuun tiukkaa kilpaa kärkipaikasta, mutta lopulta paikalliset vetivät pidemmän korren. Samassa luokassa neljänneksi ajoivat Benjamin Vuorihovi ja Lucas Ocklund.
3B-luokassa suomalaiset Tom Vuorihovi ja Jonny Fredriksson ajoivat viidensiksi. Kilpailuun osallistuivat myös Janne Pirhonen ja Lenni Strandberg, jotka päätyivät harmillisesti keskeyttämään kilpailunsa tekniseen vikaan.
Tällä viikolla:
Sofia Hämäläinen nuorten MM-kisoihin iQFoilissa
iQFoilin U23-luokan maailmanmestaruuskilpailut starttaavat maanantaina 8. syyskuuta ja huipentuvat lauantaina 13. syyskuuta Portimaossa, Portugalissa. Suomesta mukana on B-maajoukkueen Sofia Hämäläinen, joka lähtee taistelemaan nuorten mestaruudesta lupaavissa olosuhteissa.
Seuraa kisaa Sailing Team Finlandin kanavien kautta. Kilpailusivut ja lisätiedot löytyvät tästä.
F2-veneiden MM-sarja jatkuu Portugalissa
Suomalaisvärit ovat mukana kauden toiseksi viimeisessä MM-osakilpailussa, kun Roope Virtanen ja Tino Lehto starttaavat radalle Portugalin Peso da Réguassa. Kaksikko matkusti kilpailuun suoraan Italiasta, jossa ajettiin ainoastaan aika-ajot – into tositoimiin on siis kova.
Suomalaisittain kilpailuun lähdetään samoilla tavoitteilla kuin aiemmin. Virtanen tavoittelee hyvää aika-ajosuoritusta ja podiumsijoitusta, Lehto pyrkii ehjään kilpailuun ilman teknisiä ongelmia. Peso da Réguassa ajetaan tutulla GP-formaatilla lauantaina aika-ajot ja sunnuntaina MM-osakilpailu.
Muuta:
Lähde muuttolintujen matkaan Galianalla!
Tapio Lehtisen kipparoima klassinen S&S Swan 55 -jooli Galiana starttaa Helsingistä 11. lokakuuta ja purjehtii etelään kohti Kanariansaaria. Matka vie Kielin, Solentin, Falmouthin ja Madeiran kautta Las Palmasiin. Mukaan voi lähteä koko reitille tai valitulle etapille.
Kanariansaarilta Galiana jatkaa 23. marraskuuta ARC-rallissa Atlantin yli Martiniquelle. Talvi kuluu Karibialla, jossa ohjelmassa ovat mm. Caribbean 600 ja Antigua Classic Week. Keväällä vene suuntaa jälleen pohjoiseen Bahaman ja legendaarisen Newport–Bermuda Racen kautta Grönlantiin, Islantiin ja Norjaan, ja palaa kesän lopulla Suomeen.
Matkoille voivat osallistua myös vähemmän kokeneet purjehtijat, sillä ennen jokaista kilpailua harjoitellaan yhdessä manööverit ja turvallisuuskäytännöt. Tarjolla on lisäksi valtameriharjoitusmatkoja ja treeniviikkoja Karibialla.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen löytyvät täältä: www.tapiolehtinensailing.fi.
Haluatko mukaan Veneilyn viikkokatsaukseen?
Viikkokatsaus tarjoaa tiiviin katsauksen alkavan viikon tapahtumiin, nostaa esiin tunnelmia kentältä sekä kokoaa yhteen edellisviikon kilpailujen ja tapahtumien tuloksia.
Täytä tiedotuslomake tai lähetä lyhyt uutinen (kuvineen ja mahdollisine linkkeineen) sähköpostitse osoitteeseen johan.ekblom@spv.fi maanantaisin klo 12 mennessä.
Viikkokatsaus julkaistaan maanantaisin SPV:n verkkosivuilla uutisena, ja sen voi myös tilata omaan sähköpostiin uutiskirjeenä. Katsauksen avulla pysyt kyydissä veneilykesän tärkeimmistä hetkistä – olit sitten kilpailija, seuratoimija tai lajista kiinnostunut harrastaja.
Yhteyshenkilöt
Johan EkblomSPV:n kilpailuviestintäSailing Team FinlandPuh:0407707251johan.ekblom@spv.fi
Hanna GrannSeuraviestintähanna.grann@spv.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Purjehdus ja Veneily
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 59 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Esbo Segelförening juhlii kaksoisvoittoa Purjedusliigassa7.9.2025 21:10:12 EEST | Tiedote
Suomen Purjehdusliigan kymmenvuotisjuhlakausi huipentui sunnuntaina 7. syyskuuta Maarianhaminassa, jossa Esbo Segelförening (ESF) otti näyttävän kaksoisvoiton SM-finaalissa. Seuran ykkösjoukkue kruunattiin Suomen mestariksi ja kakkosjoukkue nousi hopealle. Pronssille purjehti finaalin isäntäseura Åländska Segelsällskapet 2 (ÅSS). ESF purjehti toistamiseen Purjehdusliigan voittoon kippari Lucas Karlemon johdolla. Finaaliin yltäneet joukkueet kamppailivat kevyissä ja vaihtelevissa olosuhteissa. Ratkaisu siirtyi lopulta sunnuntain viimeisiin lähtöihin, joissa ESF onnistui kääntämään kilpailun edukseen. - Onnistuimme kahdessa viimeisessä lähdössä. Lähtövoitot niistä riittivät juuri ja juuri varmistamaan voiton. Jossain vaiheessa olimme koko kärkikolmikko tasapisteissä. Kaikki pienet erot ja yksittäiset huonot lähdöt olivat ratkaisevia kokonaiskisan kannalta, Lucas Karlemo kertoo kisan jälkeen. Samalla jaettiin paikat kansainvälisiin liigoihin: Sailing Champions League 2026 -finaaliin, Yout
Tolv lag kämpar om FM-guld i Seglingsligans final2.9.2025 14:25:59 EEST | Pressmeddelande
Finska Seglingsligans tioårsjubileum avslutas värdigt när finalen avgörs utanför Mariehamn 5.-7. september. Åländska Segelsällskapet står som värd och välkomnar tolv klubblag som gör upp om årets finska mästerskap i klubbsegling. Semifinalerna seglades i Helsingfors och arrangerades av Nyländska Jaktklubben (NJK). De åländska lagen var i toppform: Färjsundets Seglarförening vann den första semifinalen och Åländska Segelsällskapet 2 den andra. På Åland går dessa lag in som förhandsfavoriter, men utmanare finns både bland andra klubbar och inom ÅSS egna led. I finalen deltar tolv lag från hela Finland. NJK har kvalificerat hela tre lag, och de starka och framgångsrika lagen från ESF har minst lika höga förväntningar. Många klubbar går till finalen med överraskningspotential, och ligamästerskapet kan komma att avgöras med mycket små marginaler mellan de jämna lagen. Finska Seglingsligans finallag 2025: Semifinal 1 Färjsundets Seglarförening (FS) Esbo Segelförening (ESF) Esbo Segelförening
Purjehdusliigan finaali ratkaisee SM-kullan – 12 joukkuetta starttiviivalla2.9.2025 14:25:59 EEST | Tiedote
Suomen Purjehdusliigan kymmenvuotisjuhlakausi saa arvoisensa päätöksen, kun SM-finaali kilpaillaan Maarianhaminan edustalla 5.-7. syyskyyta. Kilpailun isäntänä toimii Åländska Segelsällskapet, ja panoksena on vuoden 2025 seuramestaruus. Semifinaalit purjehdittiin Helsingissä Nyländska Jaktklubbenin (NJK) järjestämänä. Ahvenanmaalaisjoukkueet olivat erinomaisessa iskussa: Färjsundets Seglarförening voitti ensimmäisen semifinaalin ja Åländska Segelsällskapet 2 toisen. Ahvenanmaalla nämä joukkueet lähtevät finaaliin ennakkosuosikkeina – mutta haastajia riittää niin muista seuroista kuin jopa ÅSS:n omista riveistä. Mukana finaalissa on kaksitoista joukkuetta eri puolilta Suomea. Ahvenanmaalaisten lisäksi haastajina nähdään mm. NJK:n kolme joukkuetta sekä vahvat ja menestyksekkäät ESF:n joukkueet. Moni seura lähtee finaaliin yllätysvalmiina, ja Purjehdusliigassa mestaruus voi ratketa pienilläkin marginaaleilla tasaisissa lähdöissä. Suomen Purjehdusliigan finaalijoukkueet 2025: Semifinaali 1
Veneilyn viikkokatsaus 36/20251.9.2025 18:35:33 EEST | Uutinen
Kymmenvuotias Purjehdusliiga huipentuu SM-finaaliin Ahvenanmaalla Suomen Purjehdusliigan kymmenvuotisjuhlakausi saa arvoisensa päätöksen, kun SM-finaali käynnistyy perjantaina Maarianhaminan edustalla. Kilpailun isäntänä toimii Åländska Segelsällskapet, ja panoksena on vuoden 2025 seuramestaruus. Semifinaalit purjehdittiin Helsingissä Nyländska Jaktklubbenin (NJK) järjestämänä. Ahvenanmaalaisjoukkueet olivat erinomaisessa iskussa: Färjsundets Seglarförening voitti ensimmäisen semifinaalin ja Åländska Segelsällskapet 2 toisen. Ahvenanmaalla nämä joukkueet lähtevät finaaliin ennakkosuosikkeina – mutta haastajia riittää niin muista seuroista kuin jopa ÅSS:n omista riveistä. Mukana finaalissa on kaksitoista joukkuetta eri puolilta Suomea. Ahvenanmaalaisten lisäksi haastajina nähdään mm. NJK:n kolme joukkuetta sekä vahvat ja menestyksekkäät ESF:n joukkueet. Moni seura lähtee finaaliin yllätysvalmiina, ja Purjehdusliigassa mestaruus voi ratketa pienilläkin marginaaleilla tasaisissa lähdöissä
Veneilyn viikkokatsaus: Alec Weckström palkintopallille F1-kauden avauksessa25.8.2025 14:40:09 EEST | Uutinen
Alec Weckström avasi F1-kautensa palkintokorokkeella Indonesiassa Kilpaveneiden F1-luokan kausi käynnistyi viikonloppuna ensimmäisellä Grand Prix -osakilpailulla Indonesiassa. Suomalaisittain kisasta tuli vahva näyttö: Alec Weckström ajoi vakuuttavasti koko viikonlopun ja nousi palkintokorokkeen toiselle sijalle. Sami Seliö sijoittui kilpailussa 11:nneksi. Weckström oli aika-ajossa toinen ja toisti saman sijoituksen myös lauantain sprinttikilpailussa. Varsinaisessa GP:ssä hallitsevan maailmanmestarin Jonas Anderssonin tekniset murheet 17 kierroksen jälkeen avasivat mahdollisuuden muille. Voiton vei lopulta Rusty Wyatt, joka siirtyi MM-sarjan kärkeen. Victory Teamin Weckström piti toisen sijansa maaliin saakka ennen F1 Atlantic Teamin Ben Jelfiä, joka saavutti uransa ensimmäisen GP-palkintopallisijan. F1-veneiden MM-sarja jatkuu 2.–4. lokakuuta Kiinassa. Indonesian GP:n kokonaistulokset löytyvät tästä. BSSFinn- ja E-jollien SM-mitalit ratkottiin Porissa Porin Kallossa purjehdittiin 22.–
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme