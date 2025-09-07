Veneilyn viikkokatsaus 37/2025

Purjehdusliigan juhlakausi huipentui ESF:n juhlaan

Suomen Purjehdusliigan kymmenvuotisjuhlakausi huipentui sunnuntaina 7. syyskuuta Maarianhaminassa, jossa Esbo Segelförening (ESF) otti näyttävän kaksoisvoiton SM-finaalissa. Seuran ykkösjoukkue kruunattiin Suomen mestariksi ja kakkosjoukkue nousi hopealle. Pronssille purjehti finaalin isäntäseura Åländska Segelsällskapet 2 (ÅSS).

ESF purjehti toistamiseen Purjehdusliigan voittoon kippari Lucas Karlemon johdolla. Finaaliin yltäneet joukkueet kamppailivat kevyissä ja vaihtelevissa olosuhteissa. Ratkaisu siirtyi lopulta sunnuntain viimeisiin lähtöihin, joissa ESF onnistui kääntämään kilpailun edukseen.

– Onnistuimme kahdessa viimeisessä lähdössä. Lähtövoitot niistä riittivät juuri ja juuri varmistamaan voiton. Jossain vaiheessa olimme koko kärkikolmikko tasapisteissä. Kaikki pienet erot ja yksittäiset huonot lähdöt olivat ratkaisevia kokonaiskisan kannalta, Lucas Karlemo kertoo kisan jälkeen.

Lopputulokset, Purjehdusliigan finaali 2025

Esbo Segelförening – 34 p. Esbo Segelförening 2 – 36 p. Åländska Segelsällskapet 2 – 37 p.

Lue lisää ja kurkkaa kokonaistulokset tästä.

Oskari Muhonen voitti Finn Silver Cupin, ja purjehti MM-pronssia Finn-jollassa Robert Deaves Finn Class

Oskari Muhonen palkintokorokkeelle Finn Gold Cupissa

Finn-jollien maailmanmestaruuskilpailut, eli Finn Gold Cup, purjehdittiin tänä vuonna Portugalin Cascais’issa. Suomalaisittain kilpailu oli menestys, kun Oskari Muhonen saavutti pronssia ja Jesse Kylänpää täydensi vahvaa suomalaispanosta purjehtimalla viidenneksi. Aleksi Saarni sijoittui 19:nneksi. Kilpailun voitti Viron Deniss Karapats.

Viime vuoden voittaja Muhonen, joka on ensimmäinen suomalainen Finn Gold Cup -voittaja, lähti kilpailuun haasteiden kautta. Kun tuuli lopulta saapui, hän oli lähes pysäyttämätön ja voitti viidestä lähdöstä kolme.

– Viikko alkoi hankalasti mustan lipun ja heikkojen lähtöjen takia, ja siinä vaiheessa ajattelin jo, että voitosta on turha haaveilla. Olen kuitenkin tyytyväinen, että pystyin nousemaan kolmanneksi kahden hyvän ja tuulisemman päivän ansiosta. Ei tietenkään sitä, mitä lähdin tavoittelemaan, mutta olen silti tyytyväinen kolmanteen sijaan. Ensi vuoden kisa Brisbanessa voi olla logistisesti hankala, mutta palaan todennäkoisesti La Rochelleen vuonna 2027, Muhonen kommentoi.

Lisäksi Muhonen voitti nuorten Finn Silver Cupin, jonka hän nappasi aiemmin vuonna 2020 U23-luokassa ja nyt U29-luokassa. Hopealle sijoittui Brasilian Antonio Carvalho Moreira ja pronssille Unkarin viime vuoden mestari Domonkos Nemeth. Tänä vuonna kisaan osallistui yhteensä 11 U29-purjehtijaa.

Katso kisan kokonaistulokset tästä.

IOM-luokan veneet starttiviivalla sunnuntaina Johan Ekblom SPV

IOM-luokan ensimmäiset SM-mitalit jaettiin Helsingissä

IOM-luokan ensimmäiset viralliset suomenmestaruuskilpailut purjehdittiin viikonloppuna Helsingin Lauttasaaressa HSK:lla. Radalla nähtiin tiukkoja ja hyvähenkisiä kamppailuja, kun 14 venettä mittasi vauhtinsa peräti 24 lähdössä.

Mestaruuden vei lopulta Turun Pursiseuran Riku Lindström. Hopealle purjehti kotiseuran Eki Heinonen (HSK) ja pronssille Jaakko Rantala (TP).

International One Metre (IOM) on radio-ohjattavien purjeveneiden luokka, jota ohjaa yksinkertainen mutta tarkka sääntö: veneen pituus saa olla enintään metrin. Lue luokasta lisää ja kurkkaa SM-kisojen kokonaistulokset tästä.

Offshoreveneet kilpailivat viikonloppuna Saltsjöloppetissa

Tyynikelinen Saltsjöloppet ajettiin lauantaina Dyvik Marinan ympäristössä lähellä Tukholmaa. Parhaat suomalaiset olivat 3A-luokkaan osallistuneet Aleksi Mäkinen ja Arthur Sundbäck, jotka sijoittuivat kilpailussa toiseksi. Mäkinen ja Sundbäck ajoivat alkuun tiukkaa kilpaa kärkipaikasta, mutta lopulta paikalliset vetivät pidemmän korren. Samassa luokassa neljänneksi ajoivat Benjamin Vuorihovi ja Lucas Ocklund.

3B-luokassa suomalaiset Tom Vuorihovi ja Jonny Fredriksson ajoivat viidensiksi. Kilpailuun osallistuivat myös Janne Pirhonen ja Lenni Strandberg, jotka päätyivät harmillisesti keskeyttämään kilpailunsa tekniseen vikaan.

Sailing Energy/iQFoil Class

Sofia Hämäläinen nuorten MM-kisoihin iQFoilissa

iQFoilin U23-luokan maailmanmestaruuskilpailut starttaavat maanantaina 8. syyskuuta ja huipentuvat lauantaina 13. syyskuuta Portimaossa, Portugalissa. Suomesta mukana on B-maajoukkueen Sofia Hämäläinen, joka lähtee taistelemaan nuorten mestaruudesta lupaavissa olosuhteissa.

Seuraa kisaa Sailing Team Finlandin kanavien kautta. Kilpailusivut ja lisätiedot löytyvät tästä.

F2-veneiden MM-sarja jatkuu Portugalissa

Suomalaisvärit ovat mukana kauden toiseksi viimeisessä MM-osakilpailussa, kun Roope Virtanen ja Tino Lehto starttaavat radalle Portugalin Peso da Réguassa. Kaksikko matkusti kilpailuun suoraan Italiasta, jossa ajettiin ainoastaan aika-ajot – into tositoimiin on siis kova.

Suomalaisittain kilpailuun lähdetään samoilla tavoitteilla kuin aiemmin. Virtanen tavoittelee hyvää aika-ajosuoritusta ja podiumsijoitusta, Lehto pyrkii ehjään kilpailuun ilman teknisiä ongelmia. Peso da Réguassa ajetaan tutulla GP-formaatilla lauantaina aika-ajot ja sunnuntaina MM-osakilpailu.

Lähde muuttolintujen matkaan Galianalla!

Tapio Lehtisen kipparoima klassinen S&S Swan 55 -jooli Galiana starttaa Helsingistä 11. lokakuuta ja purjehtii etelään kohti Kanariansaaria. Matka vie Kielin, Solentin, Falmouthin ja Madeiran kautta Las Palmasiin. Mukaan voi lähteä koko reitille tai valitulle etapille.

Kanariansaarilta Galiana jatkaa 23. marraskuuta ARC-rallissa Atlantin yli Martiniquelle. Talvi kuluu Karibialla, jossa ohjelmassa ovat mm. Caribbean 600 ja Antigua Classic Week. Keväällä vene suuntaa jälleen pohjoiseen Bahaman ja legendaarisen Newport–Bermuda Racen kautta Grönlantiin, Islantiin ja Norjaan, ja palaa kesän lopulla Suomeen.

Matkoille voivat osallistua myös vähemmän kokeneet purjehtijat, sillä ennen jokaista kilpailua harjoitellaan yhdessä manööverit ja turvallisuuskäytännöt. Tarjolla on lisäksi valtameriharjoitusmatkoja ja treeniviikkoja Karibialla.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen löytyvät täältä: www.tapiolehtinensailing.fi.

