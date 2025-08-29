SINI Vaihtopäätiskiharja on Vuoden Suomalainen Muovituote

Voittajatuote vähentänyt merkittävästi neitseellisen muovin käyttöä

Kilpailu nostaa esiin kotimaisen valmistuksen ja kiertotalouden merkitystä nyt sekä tulevaisuudessa. Palkinnon voittanut tuote palkittiin erityisesti siitä, että se yhdisti onnistuneesti kotimaisuuden, ympäristövaikutusten minimoinnin sekä loppukäyttäjän arkea helpottavan suunnittelun. Ensimmäisen Vuoden Suomalainen Muovituote -palkinnon voittajaksi valittiin Sinituote Oy:n vaihtopäätiskiharja, jota on valmistettu jo vuodesta 1998 alkaen. Muoviyhdistyksen toimitusjohtaja Mirja Juslin on innoissaan sekä uudesta kilpailusta että voittajatuotteesta:

- Hienoa olla mukana perustamassa uutta muovialan merkittävää tuotepalkintoa, ja kerrassaan upeaa päästä palkitsemaan pitkän linjan muovivalmistajan tuote. Erityisesti pidän siitä, että tätä tuotetta voivat käyttää aivan kaikki, ja siten pieniä valintoja arjessa tekemällä vaikuttaa positiivisesti ympäristön puolesta, Juslin summaa.



Sinituotteen vaihtopäätiskiharja on valmistettu kierrätysmuovista hiilineutraalisti, ja se onkin säästänyt muovia osana vaihtopäätuotesarjaa jo yli miljoonan kilon verran. Vaihtopääharjan ideana on säästää varsi ja vaihtaa vain kuluva osa. Näin muoviroskaa syntyy huomattavasti vähemmän, kun ei tarvitse heittää pois koko harjaa. Lisäksi harjaosaa voidaan pestä astianpesukoneessa, mikä pidentää entisestään tuotteen käyttöikää. Rungon valmistamiseen käytetään Suomessa, suomalaisten kuluttajien kierrättämiä muovipakkauksia, mutta tuotteen myyntialue on koko Pohjoismaat eikä vastaavaa konseptia juurikaan ole markkinoilla. SINI WC-harjoissa ja lattiakaivoharjassa on käytössä sama vaihtopääkonsepti, jolloin vain kuluneen harjasosan voi vaihtaa uuteen.

Uutinen voitosta otettiin Sinituotteella iloisen yllättyneesti vastaan.

- Olemme voitosta todella otettuja – tämä on suuri kunnia, laatu- ja ympäristöpäällikkö Marika Kilpivuori iloitsee ja jatkaa:

- Tiskiharja on arkipäiväinen väline, mutta tällaiset tunnustukset osoittavat, että tavallisissakin käyttöesineissä voi piillä yllätyksiä. Vaihtopäätiskiharja on yksinkertainen, mutta ympäristön kannalta vaikuttava innovaatio, joka toimii ja siksi olen ollut tästä tuotteesta ylpeä jo ennen tätä voittoa.

Vuoden Suomalainen Muovituote -palkinto jaettiin juhlavassa tilaisuudessa - suuren suosion siivittämänä kilpailu saa varmasti jatkoa

Muoviyhdistyksen 85-vuotisjuhlaa vietettiin arvokkaassa ja lämminhenkisessä tunnelmassa. Paikalla olivat kotimaisen muovialan huippuosaajat, innovaattorit ja vastuullisuuden edelläkävijät. Ensimmäistä kertaa jaetun Vuoden Suomalainen Muovituote -palkinnon julkistus oli yksi juhlan lukuisista kohokohdista. Kilpailun herättämä suuri kiinnostus ja runsas osanotto osoittivat, että tarve tällaiselle tunnustukselle on ilmeinen. Muoviyhdistys ilmoittikin tilaisuudessa, että Vuoden Suomalainen Muovituote -palkinnosta tullaan tekemään jatkuva perinne.

Kilpailun jatkaminen antaa jatkossa yhä useammalle suomalaiselle valmistajalle mahdollisuuden saada arvostettua tunnustusta ja näkyvyyttä vastuullisesta työstään. Tulevina vuosina palkintoa kehitetään edelleen – tavoitteena on lisätä sen vaikuttavuutta, tunnettuutta ja merkitystä koko suomalaisessa teollisuuskentässä sekä korostaa ja tuoda esiin muovin erinomaisia hyötyjä kiertotaloudessa ja vastuullisuudessa.



Lisätietoja:



Mirja Juslin

Muoviyhdistys ry

mirja.juslin@muoviyhdistys.fi

+358 41 3111776

Marika Kilpivuori, laatu- ja ympäristöpäällikkö

Sinituote Oy

marika.kilpivuori@sinituote.fi

+358 50 566 1914

Marika Saarinummi, markkinointijohtaja

Sinituote Oy

marika.saarinummi@sinituote.fi

+358 400 408 170