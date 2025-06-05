Mika Vanhanen sai Ambassador of Knowledge -kunnianosoituksen – ensimmäisenä pohjoismaalaisena

Ambassador of Knowledge -tunnustus on myönnetty vuodesta 2014 alkaen 126 ansioituneelle henkilölle 30 maassa. Vanhanen liittää Suomen joukkoon ensimmäisenä pohjoismaalaisena.

Tunnustus myönnetään poikkeuksellisista ammatillisista ja eettisistä saavutuksista sekä vastuullisesta ja innovatiivisesta työstä. Valinnassa korostuu myös kyky yhdistää ihmisiä ja toimia esimerkkinä, joka auttaa vastaamaan aikamme epävarmuuteen ja nopeisiin muutoksiin.

Tunnustuksen ovat aiemmin saaneet muun muassa ajattelun uudistaja Edward de Bono, maailmankuulu tenori Joseph Calleja sekä NHL-tähti Anže Kopitar.

Nimityksen taustalla ovat Life Learning Academia ja Diplomatic Club of Slovenia, ja sen vahvistaa kansainvälinen Committee for Good Talents.

Mukana sydän, pää ja kädet

Peace Circle® -rauhanympyrä on yhteiskunnallinen innovaatio, joka perustuu sydämen, pään ja käsien periaatteille: myötätunnolle, ymmärrykselle ja teoille.



Sen taustalla on Vanhasen 25 vuoden kokemus sekä hänen perustamansa ENO-verkkokoulu, joka on levinnyt 157 maahan ja johtanut 30 miljoonan puun istutukseen.



Peace Circle sai alkunsa näistä teoista – puiden istuttamisesta ja arvojen tekemisestä näkyväksi. Nyt se leviää kouluihin ja yhteisöihin, tavoitteena sata maata vuoteen 2030 mennessä.

Vanhanen on kutsuttu esittelemään mallia kansainvälisissä konferensseissa, muun muassa Cambridgessa, Kapkaupungissa ja Sevillassa.

Palkitsemisjuhla tammikuussa

Pohjois-Karjalan Liperissä asuva Vanhanen saa palkinnon Slovenian Ljubljanassa 29.1.2026 järjestettävässä juhlatilaisuudessa.



“Tunnustus vahvistaa asemaamme kansainvälisesti ja tuo kunniaa myös Suomelle koulutuksen ja kestävän kehityksen maana. Kestävämpi maailma syntyy vain, kun sydän, pää ja kädet ovat tasapainossa. Monimutkaisessa maailmassa Peace Circle® auttaa tekemään arvot näkyviksi yksinkertaisella tavalla. Yhdessä tekeminen – paikallisesti ja globaalisti – sytyttää muutoksen, jota maailma kipeästi tarvitsee. Emme voi enää odottaa”, Vanhanen sanoo.



Info: Mika Vanhanen

Asuinpaikka: Liperi, Pohjois-Karjala

Syntynyt: 1964

Ura: Luokanopettaja, ENO-verkkokoulu ry:n toiminnanjohtaja, Treebuddy -startup, ympäristö- ja vastuullisuusteemoihin keskittyvän Mika Vanhanen Consulting -yrityksen perustaja

Harrastukset: pianonsoitto ja säveltäminen, lenkkeily

Huomionosoituksia: WWF Pandapalkinto 2004, Energy Globe Award 2008, Vuoden metsäteko 2009, Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto 2011, YK:n Forest Heroes -finalisti 2012, Pohjoismaiden ympäristöpalkinto, finalisti 2014, Vuoden ympäristöavaus 2019, Pelargonia-tunnustus 2022



