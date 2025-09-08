Kipsi riittää lasten kyynärnivelen koukistajalisäkkeen murtumissa
Juuri julkaistussa tutkimuksessa selvisi, että lasten kyynärnivelen koukistajalisäkkeen murtumien hoidossa kipsaus on yhtä tehokas hoitomuoto kuin leikkaus. Nyt saadut tulokset tukevat kipsihoidon käyttöä ensisijaisena hoitomuotona, ja hoitoa voidaan yhtenäistää kansallisesti.
Noin joka viides lasten kyynäralueen murtumista ovat mediaaliepikondyylin eli kyynärnivelen koukistajalisäkkeen murtumia. Ne syntyvät tyypillisesti kaatumisen tai urheiluvamman seurauksena. Noin puolella potilaista kyynärnivel menee sijoiltaan.
HUSin Uuden lastensairaalan johtamaan monikeskustutkimukseen osallistui yhteensä 72 lasta, jotka olivat iältään 7–16-vuotiaita. Potilaat olivat neljästä eri yliopistosairaalasta (Helsinki, Turku, Oulu ja Kuopio). Lapset satunnaistettiin leikkaus- tai kipsihoitoon, ja heitä seurattiin vuoden ajan. Tulosten perusteella kipsillä hoidettujen ja leikattujen lasten toimintakyvyssä ei ollut eroa. Kaikki lapset toipuivat hyvin ja palasivat takaisin kouluun, urheiluun ja harrastuksiin samaan aikaan.
”Tulokset osoittavat, että leikkaushoitoon ei useimmissa tapauksissa ole tarvetta. Kipsaus on turvallista ja se nopeuttaa toipumista sekä vähentää kustannuksia eikä siinä ole nukutuksen tuomia riskejä”, sanoo lasten käsikirurgi Petra Grahn HUSin Uudesta lastensairaalasta.
Hoitokäytännöt vaihdelleet
Tutkimus on maailman ensimmäinen satunnaistettu vertailututkimus kyseisen vamman hoitovaihtoehdoista. Aiemmin hoitokäytännöt ovat vaihdelleet hoitavan lääkärin ja sairaalan mukaan. Etenkin leikkaushoito on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina, vaikka tutkimusnäyttöä sen hyödyistä on ollut niukkaa. Nyt saadut tulokset tukevat kipsihoidon käyttöä ensisijaisena hoitomuotona, ja hoitoa voidaan yhtenäistää kansallisesti.
Leikkaushoito ei nopeuttanut toipumista, eikä parantanut toimintakykyä, mutta siihen liittyi nukutuksen ja implantin poiston riski sekä leikkausarpi, joka heikensi kosmeettista lopputulosta.
“Tutkimus tarjoaa vahvaa näyttöä siitä, että kipsihoito on useimmille lapsille riittävä. Jatkotutkimuksissa selvitetään vielä pidemmän aikavälin vaikutuksia kasvun loppuun saakka, erityisesti kyynärnivelen toiminnan ja mahdollisen myöhäisen epävakauden osalta”, Grahn toteaa.
Tutkimuksen rahoittivat Lastentautien tutkimuskeskus, suomalaiset säätiöt sekä valtiollinen tutkimusrahoitus.
Yliopistollisessa sairaalassa tutkimus on osa hoitoa: arvioimme ja kehitämme jatkuvasti hoitoa tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja potilaskokemukseen perustuen. Teemme HUSissa tiivistä tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Julkaisemme vuosittain noin 2400 vertaisarvioitua tutkimusta, joita nostamme esiin uutisissamme.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lasten käsikirurgi Petra Grahn, p. 050 428 4800, petra.grahn@hus.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi
hus.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
Den nyaste ekonomiska prognosen för hela 2025: HUS är på väg att uppnå sina ekonomiska mål för 20258.9.2025 12:09:48 EEST | Pressmeddelande
HUS-sammanslutningens styrelse behandlade på sitt möte verksamheten och ekonomin i januari–juli samt den nyaste årsprognosen för hela 2025. HUS-sammanslutningens operativa resultat beräknas uppvisa ett överskott på 0,1 miljoner euro. Sammanslutningens styrelse fastställde också investeringsplanen och investeringsprogrammet för de kommande åren.
Koko vuoden 2025 uusin talousennuste: HUS pääsemässä vuonna 2025 taloudellisiin tavoitteisiinsa8.9.2025 12:09:48 EEST | Tiedote
HUSin yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan tammi–heinäkuun taloutta sekä uusinta koko vuoden 2025 vuosiennustetta. HUS-yhtymän operatiivisen tuloksen ennustetaan päätyvän 0,1 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Yhtymähallitus vahvisti myös tulevien vuosien investointisuunnitelman ja -ohjelman.
Förebyggande av RS-virusinfektion hos spädbarn inleds på HUS sjukhus3.9.2025 14:17:24 EEST | Pressmeddelande
RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) är den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner som kräver sjukhusvård hos små barn. HUS erbjuder en antikropp som utvecklats mot RS-virus, det vill säga nirsevimab åt nyfödda och barn under ett år som hör till riskgrupperna.
RSV-taudin ehkäisy vauvoilla alkaa HUSin sairaaloissa3.9.2025 14:17:24 EEST | Tiedote
RS-virus (respiratory syncytial virus, RSV) on yleisin sairaalahoitoon johtavien hengitystieinfektioiden aiheuttaja pienillä lapsilla. HUS tarjoaa RS-virusta vastaan kehitettyä vasta-ainetta eli nirsevimabia vastasyntyneille ja riskiryhmiin kuuluville alle yksivuotiaille.
Prevention of RSV disease in babies starts at HUS hospitals3.9.2025 14:17:24 EEST | Press release
RSV (respiratory syncytial virus) is the most common cause of respiratory infections leading to infant hospitalization. HUS offers an antibody called nirsevimab developed against the RS virus to infants and children under 12 months old who are at risk of severe RSV infection.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme