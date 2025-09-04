Presidentti Stubbin vierailu Mikkeliin siirtyy

President Stubb på besök till S:t Michel 4.9.2025 11:37:19 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 59/2025 4.9.2025 Republikens president Alexander Stubb reser till S:t Michel onsdagen den 10 september 2025. Dagen inleds med ett inspektionsbesök vid Arméstaben där presidenten får en briefing om reformen av markförsvaret och besöker Arméns operationscentrum. Efter inspektionsbesöket fortsätter programmet i enhetsskolan Saimaanportin yhtenäiskoulu, där presidenten träffar elever och får ta del av elevuppträdanden. Skolan inledde sin verksamhet i den nya skolbyggnaden 2024. På eftermiddagen kommer president Stubb att träffa allmänheten i köpcentret Stella kl. 13.45. Som avslutning på dagen besöker presidenten Muisti – Centret för krig och fred. Muisti (Minnet) är ett vetenskapscenter som främjar fred och åskådliggör hur krig påverkar människor och samhälle. Under visningen av centret kommer presidenten att få se de pågående utställningarna.