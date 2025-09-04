Presidentti Stubbin vierailu Mikkeliin siirtyy
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 60/2025
8.9.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubbin tarkastusmatka Maavoimien esikuntaan sekä vierailu Mikkelin kaupunkiin siirtyy.
Presidentin oli määrä vierailla Mikkelissä keskiviikkona 10. syyskuuta 2025.
Tasavallan presidentin kanslia tiedottaa vierailun uudesta aikataulusta lähempänä sen ajankohtaa.
