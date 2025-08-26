Selvityspyyntöjen ja työvoimapoliittisten lausuntojen määrät vähenivät vuoden takaisesta
KEHA-keskuksen maalis-elokuussa 2025 toteuttaman selvityksen mukaan selvityspyyntöjen sekä työvoimapoliittisten lausuntojen määrät ovat vähentyneet alkuvuodesta 2025 huomattavasti verrattuna vuoden takaiseen. Erityisen paljon vähenivät työllistymissuunnitelmiin liittyvät selvityspyynnöt sekä työvoimapalveluihin liittyvät lausunnot.
Alkuvuodesta 2025 havaittiin, että KEHA-keskuksen työttömyysturvavastuualueelle virtaavien selvityspyyntöjen määrä oli laskenut. Samalla havaittiin myös työvoimapoliittisten lausuntojen määrän pudonneen. KEHA-keskus käynnisti maaliskuussa 2025 selvityksen ymmärtääkseen ilmiön taustoja.
Vuodenvaihteessa oli tapahtunut suuri muutos, kun vuoden 2025 alussa työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyi valtiolta kunnille työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain (380/2023) mukaisesti. Työvoimaviranomaisen, käytännössä 1.1.2025 aloittaneen 45 työllisyysalueen, tehtäviin kuuluu työllisyyspalveluiden järjestäminen sekä työttömyysturvaan liittyvien lausuntojen peruskäsittely. Selvittämistä ja yhtenäistä ratkaisukäytäntöä vaativien työttömyysturva-asioiden käsittely on keskitetty KEHA-keskukseen.
"On yhteinen etu, että työttömyysturvalausunnot annetaan oikein perustein ja tarvittaessa asiat kattavasti selvittäen", kertoo KEHA-keskuksen Arviointi ja tiedolla johtaminen -yksikön päällikkö Santtu Sundvall.
Taustalla palveluiden sekä työllistymissuunnitelmien väheneminen
Tuore selvitys osoittaa, että tammi-kesäkuussa 2025 selvityspyyntöjen määrä väheni 28 800 selvityspyynnöllä eli 10 prosentilla verrattuna vuoden takaiseen. Työvoimapoliittiset lausunnot puolestaan vähenivät 167 600 lausunnolla eli 16 prosentilla.
Erityisen paljon vähenivät työllistymissuunnitelmien toteuttamiseen liittyvät selvityspyynnöt sekä työvoimapalveluihin liittyvät lausunnot. Myös työvoimapoliittisesti moitittaviin menettelyihin liittyvät lausunnot vähenivät huomattavasti.
"Selvitys osoittaa, että selvityspyyntöjen ja lausuntojen vähenemisen taustalla oletettavasti vaikuttaa TE-palvelu-uudistuksen murrosvaihe ja siihen kytkeytyvät palveluprosesseihin liittyvät haasteet. Esimerkiksi työllistymissuunnitelmia tehtiin alkuvuodesta merkittävästi vähemmän kuin vuotta aiemmin, joten selvitettävääkään ei tullut aiempaan tahtiin", valottaa KEHA-keskuksen tutkija Silja Uusikangas.
Vaikka vuodenvaihteen notkahduksen jälkeen varsinkin työvoimapoliittisten lausuntojen määrissä havaittiin maltillista nousua, ei määrien voida katsoa vielä tasaantuneen. Määrien kehityksen seurantaa olisi tarpeen jatkaa varsinkin, kun samaan aikaan selvityspyyntöjen ja työvoimapoliittisten lausuntojen määrän laskun kanssa työttömien määrä on kasvanut.
Selvitys osoitti myös, että selvityspyyntöjen tekemiseen liittyviin toimivaltakysymyksiin liittyy haasteita. Esimerkiksi KEHA-keskuksen työttömyysturvavastuualueelle on vuoden 2025 alun jälkeen ohjautunut aiempaa enemmän selvityspyyntöjä, joiden käsittelyn toimivalta kuuluu työvoimaviranomaiselle.
Tiistaina 9.9. julkaistu selvitys on luettavissa KEHA-keskuksen julkaisuarkistossa (Doria): https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7624-06-7
Silja Uusikangas, Tutkija
Santtu Sundvall, yksikön päällikkö, arviointi ja tiedolla johtaminen
