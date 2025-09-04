Syyskesäinen lämpö jatkuu vielä alkuviikolla – sadevaroituksia osaan maata

Syyskuun ensimmäinen viikonloppu kului vuodenaikaan nähden tyypillistä lämpimämmässä säässä. Porissa mitattiin hellettä perjantaina ja Raumalla lauantaina. Paikoin viikonloppuna mitattiin ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja, erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla.

"Tällä viikolla lämmin sää jatkuu ennusteen mukaan torstaihin asti. Lähipäivinä lämpötila on suuressa osassa maata 4–6 astetta ajankohdan tyypillisiä lukemia korkeampi", kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen.

Salo Kärkän havaintoasemalla mitattiin tänään iltapäivällä 25,4 astetta, mikä nosti tämän vuoden hellepäivien määrän Suomessa 36:een. Tilastoissa hellettä on tavanomaisesti Suomessa juuri 36 päivänä vuodessa.

Maan keskiosissa voi sataa rankasti tiistaina, sumuisuus vaikuttaa lämpötiloihin

Sunnuntaina kesäistä tunnelmaa loivat myös eri puolille maata iskeneet salamat, joita on esiintynyt tänäänkin kaakossa ja maan keskivaiheilla. Tiistaiksi maan keskiosiin siirtyy kostean ilman alue, ja rankkasateista varoitetaan tiistaiyönä ja -aamuna maan keskiosassa. Sateiden ohessa esiintyy myös ukkosia.

Toisaalta syksyllekin ominaisia merkkejä on ollut ilmassa, etenkin kaiken peittävän sumun muodossa. Kostean ilman takia sumuja muodostuu alkavallakin viikolla öisin. Suurin mahdollisuus sumuille on tulevina öinä maan pohjoisosassa; maan eteläosassa sumut ovat vain paikallisia.

Sumujen hälvenemiseen liittyvät epävarmuudet heijastuvat lämpötilaennusteeseen.

"Lapissa lämpötilat ovat 15:n ja 20 asteen välillä, mutta jos alapilvi jää roikkumaan pitkälle iltapäivään, voivat lämpötilat olla ennustettua matalampia. Muualla maassa lämpötilat ovat tiistaista torstaihin 20 asteen vaiheilla, maan eteläosan selkeillä alueilla voidaan hipoa jopa hellelukemia", kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eetu Rimo.

Sää muuttuu epävakaisemmaksi loppuviikolla

Loppuviikkoa kohden Suomen säähän jo noin viikon ajan vaikuttanut laaja korkeapaineen alue vetäytyy hiljalleen itään, ja tilalle pääsee vyörymään Pohjois-Atlantilta matalapaineen alue. Tämän myötä lämpötila meillä laskee – sää muuttuu epävakaisemmaksi koko maassa ja syksyisempi sää ottaa valtaa.

"Tästä huolimatta virtaus käy yhä etelän puolelta ainakin ensi viikon alkuun asti, ja sää on ajankohdalle ominaista. Mitään selvää kylmän ilman purkausta pohjoisesta ei ole ennusteissa vielä näkyvissä", Rimo toteaa.