Syyskesäinen lämpö jatkuu vielä alkuviikolla – sadevaroituksia osaan maata
Lähipäivinä lämpötila on suuressa osassa maata jopa kuusi astetta korkeampi kuin syyskuussa tyypillisesti tähän aikaan. Helleraja ylittyi tänään iltapäivällä Salossa.
Syyskuun ensimmäinen viikonloppu kului vuodenaikaan nähden tyypillistä lämpimämmässä säässä. Porissa mitattiin hellettä perjantaina ja Raumalla lauantaina. Paikoin viikonloppuna mitattiin ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja, erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla.
"Tällä viikolla lämmin sää jatkuu ennusteen mukaan torstaihin asti. Lähipäivinä lämpötila on suuressa osassa maata 4–6 astetta ajankohdan tyypillisiä lukemia korkeampi", kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen.
Salo Kärkän havaintoasemalla mitattiin tänään iltapäivällä 25,4 astetta, mikä nosti tämän vuoden hellepäivien määrän Suomessa 36:een. Tilastoissa hellettä on tavanomaisesti Suomessa juuri 36 päivänä vuodessa.
Maan keskiosissa voi sataa rankasti tiistaina, sumuisuus vaikuttaa lämpötiloihin
Sunnuntaina kesäistä tunnelmaa loivat myös eri puolille maata iskeneet salamat, joita on esiintynyt tänäänkin kaakossa ja maan keskivaiheilla. Tiistaiksi maan keskiosiin siirtyy kostean ilman alue, ja rankkasateista varoitetaan tiistaiyönä ja -aamuna maan keskiosassa. Sateiden ohessa esiintyy myös ukkosia.
Toisaalta syksyllekin ominaisia merkkejä on ollut ilmassa, etenkin kaiken peittävän sumun muodossa. Kostean ilman takia sumuja muodostuu alkavallakin viikolla öisin. Suurin mahdollisuus sumuille on tulevina öinä maan pohjoisosassa; maan eteläosassa sumut ovat vain paikallisia.
Sumujen hälvenemiseen liittyvät epävarmuudet heijastuvat lämpötilaennusteeseen.
"Lapissa lämpötilat ovat 15:n ja 20 asteen välillä, mutta jos alapilvi jää roikkumaan pitkälle iltapäivään, voivat lämpötilat olla ennustettua matalampia. Muualla maassa lämpötilat ovat tiistaista torstaihin 20 asteen vaiheilla, maan eteläosan selkeillä alueilla voidaan hipoa jopa hellelukemia", kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eetu Rimo.
Sää muuttuu epävakaisemmaksi loppuviikolla
Loppuviikkoa kohden Suomen säähän jo noin viikon ajan vaikuttanut laaja korkeapaineen alue vetäytyy hiljalleen itään, ja tilalle pääsee vyörymään Pohjois-Atlantilta matalapaineen alue. Tämän myötä lämpötila meillä laskee – sää muuttuu epävakaisemmaksi koko maassa ja syksyisempi sää ottaa valtaa.
"Tästä huolimatta virtaus käy yhä etelän puolelta ainakin ensi viikon alkuun asti, ja sää on ajankohdalle ominaista. Mitään selvää kylmän ilman purkausta pohjoisesta ei ole ennusteissa vielä näkyvissä", Rimo toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Lämmin sää jatkuu – viikonloppuun osuu kuunpimennys ja mahdollisesti ukkosia4.9.2025 15:44:08 EEST | Tiedote
Loppuviikon lämpötilat kohoavat ajankohtaan nähden tavanomaista korkeammiksi ja voivat yltää lähelle hellerajaa. Pilvisyys voi kuitenkin hillitä lämpimimpiä lukemia.
Revontulikausi käynnistymässä – tulevina öinä revontulia voi näkyä eteläistä Suomea myöten1.9.2025 16:20:46 EEST | Tiedote
Maanantain ja tiistain sekä tiistain ja keskiviikon välisinä öinä on hyvät mahdollisuudet nähdä revontulia eteläisessäkin Suomessa.
Elokuu oli tavanomaista lämpimämpi Lapissa, koko kesää leimasivat ennätyksellinen helleputki ja vaihteleva sää1.9.2025 12:56:09 EEST | Tiedote
Heinä-elokuussa koettiin Suomessa ennätyksellisen pitkä 30 asteen helleputki, mutta valtakunnallisesti hellepäivien lukumäärä jäi kesällä alle keskiarvon.
Satelliittihavainnot paljastavat metaanipitoisuuden vuodenaikaisvaihtelun pohjoisilla leveysasteilla29.8.2025 08:38:29 EEST | Tiedote
Uusi väitöstutkimus osoittaa, että satelliittihavainnot tarjoavat luotettavaa tietoa metaanipitoisuuden vaihteluista ja auttavat erottamaan entistä tarkemmin luonnolliset päästöt ihmisen aiheuttamista. Tulokset korostavat satelliittihavaintojen merkitystä erityisesti pohjoisilla alueilla, joilta maanpinnalta tehtyjä havaintoja on suhteellisen harvassa.
Elokuun viimeinen viikonloppu tuo mukanaan sateita, sumua ja lämpimämpää ilmaa28.8.2025 14:47:22 EEST | Tiedote
Pitkään jatkunut pohjoisvirtaus väistyy ja kääntyy eteläiseksi tuoden Suomeen lämpimämpää ilmaa Keski-Euroopasta. Lämpöä seuraavat kuitenkin sateet, jotka kulkeutuvat Suomen yli perjantaina ja lauantaina.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme