Elokuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin
Copernicus-ilmastopalvelun mukaan elokuu 2025 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin. Lounais-Euroopassa koettiin elokuussa poikkeuksellinen helleaalto.
Elokuun maailmanlaajuinen keskilämpötila oli 16,60 °C, mikä on 0,49 °C enemmän kuin ilmastollisen vertailukauden eli vuosien 1991–2020 keskimääräinen lämpötila elokuussa. Elokuu oli 1,29 °C lämpimämpi kuin esiteollisena aikana vuosina 1850–1900.
Euroopassa ei hätyytelty lämpöennätyksiä: elokuu jäi kymmenen lämpimimmän elokuun ulkopuolelle. Keskilämpötila oli 19,46 °C, mikä on 0,30 °C vertailukauden keskiarvon yläpuolella. Länsi-Euroopassa, erityisesti Iberian niemimaalla ja Lounais-Ranskassa, koettiin kuun puolivälissä voimakas helleaalto, kun taas suuri osa Pohjois-Eurooppaa oli keskimääräistä viileämpi.
”Vaikka elokuu ei mahtunut Euroopassa kymmenen lämpimimmän joukkoon, voimakas helleaalto Länsi-Euroopassa aiheutti laajoja metsäpaloja. Ilmastonmuutoksen myötä metsäpaloille otolliset säätilanteet ovat nykyisin entistä yleisempiä”, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen.
Elokuun 2025 keskimääräinen maailmanlaajuinen meriveden pintalämpötila oli 20,82 °C, mikä on mittaushistorian kolmanneksi korkein arvo elokuulta.
Elokuu oli Lapissa tavanomaista lämpimämpi
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan elokuun keskilämpötila vaihteli Suomessa useimmilla havaintoasemilla 12–17 asteen välillä. Lapissa elokuu oli tavanomaista lämpimämpi, mutta muualla maassa kuukauden keskilämpötila oli tavanomainen tai sitä alempi.
Hellepäiviä oli elokuussa kahdeksan, mikä on päivän keskimääräistä vähemmän. Maan etelä- ja länsiosassa hellepäiviä oli havaintoasemakohtaisesti 1–2 tavanomaista vähemmän, kun taas Lapissa hellepäiviä oli 2–4 tavanomaista enemmän eli paikoin poikkeuksellinen paljon.
Elokuun sademäärä oli maan itäosassa monin paikoin tavanomaista pienempi. Länsirannikolla ja Lapissa satoi paikoin tavanomaista enemmän, Pohjois-Lapissa jopa harvinaisen tai poikkeuksellisen paljon.
