Hämeenlinnan tunneli suljetaan liikenteeltä kahdeksi yöksi 15.–17.9. ajosuunta kerrallaan
Valtatie 3:lla sijaitseva Hämeenlinnan tunneli suljetaan kahdeksi yöksi 15.–17.9. kello 22–05 väliseksi ajaksi pesua ja huoltotöitä varten.
Hämeenlinnan tunneli suljetaan ajosuunta kerrallaan, etelään päin johtava E-tunneli suljetaan 15.9. illalla klo 22.00 ja avataan liikenteelle seuraavana aamuna 16.9. klo 05.00. Tänä aikana tunnelin voi kiertää Eureninkadulta.
Pohjoiseen päin johtava P-tunneli suljetaan 16.9. klo 22.00 ja avataan liikenteelle 17.9. klo 05.00. Pohjoiseen päin ajettaessa tunnelin voi kiertää Kaivokadun kautta. Tunneli avataan liikenteelle heti pesun ja huoltotöiden päätyttyä.
Tunnelin sulkemisessa on kelivaraus. Huonon keliennusteen vuoksi tunnelin sulkeminen voidaan peruuttaa hyvin lyhyellä varoitusajalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus
Renoveringen av Ohkolanlaakso bro i Mäntsälä fortsätter vid motorvägen Helsingfors-Lahtis8.9.2025 11:22:00 EEST | Pressmeddelande
Reparationsarbetet fortsätter under bron på grund av skador.
Mäntsälässä Ohkolanlaakson sillan peruskorjaus jatkuu Helsinki–Lahti-moottoritiellä8.9.2025 11:22:00 EEST | Tiedote
Korjaustyöt jatkuvat sillan alapuolella vaurioiden vuoksi.
Utkast till vägplan för sträckan Joutjärvi–Uusikylä på riksväg 12 visas vid ett möte för allmänheten 18.9.20251.9.2025 11:27:00 EEST | Pressmeddelande
NTM-centralen i Nyland och Lahtis stad utarbetar en vägplan för att förbättra riksväg 12. Det cirka 17 kilometer långa planeringsområdet börjar öster om Joutjärvi planskilda anslutning i Lahtis och slutar vid Uusikylä planskilda anslutning i Orimattila. Riksväg 12 är en viktig förbindelse i öst-västlig riktning och en betydande rutt för transporter inom näringslivet. Den nuvarande livligt trafikerade vägen har upplevts som otrygg och en del av trafiken har flyttats till den parallella vägen (lv 312).
Valtatien 12 Joutjärvi–Uusikylä välin tiesuunnitelmaluonnokset esillä yleisötilaisuudessa 18.9.20251.9.2025 11:27:00 EEST | Tiedote
Uudenmaan ELY-keskus ja Lahden kaupunki laativat tiesuunnitelmaa valtatien 12 parantamiseksi. Noin 17 kilometrin mittainen suunnittelualue alkaa Lahden Joutjärven eritasoliittymän itäpuolelta ja päättyy Orimattilan Uudenkylän eritasoliittymään. Valtatie 12 on tärkeä itä–länsisuuntainen yhteys ja merkittävä reitti elinkeinoelämän kuljetuksille. Nykyinen vilkasliikenteinen tie on koettu turvattomaksi, ja osa liikenteestä on siirtynyt rinnakkaistielle (mt 312).
Sysselsättningsöversikt för Nyland: Arbetslösheten ökade mest bland personer som endast gått grundskolan26.8.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Nylands sysselsättningsöversikt för juli har publicerats. Enligt den fanns det 13,8 % mer arbetslösa arbetssökande i Nyland än året innan. I slutet av juli var antalet arbetslösa arbetssökande i området 119 445, varav 5 386 var permitterade.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme