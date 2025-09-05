Viisi vinkkiä metsään lähtijälle - näin vältät eksymisen

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) tuki viranomaisia kadonneiden ihmisten etsinnöissä viime vuonna 253 kertaa. Kauniit ilmat lisäävät luonnossa liikkumista, mikä näkyy myös etsintätapausten kasvuna. Huolellinen suunnittelu ja varusteiden tarkistus ennen lähtöä ovat paras turvasi metsään lähtiessä.

– Luonto tarjoaa paljon mahdollisuuksia sienestää, marjastaa tai muuten vaan nauttia, mutta metsäretkelle ei pidä lähteä valmistautumatta huolellisesti. Kuka tahansa voi eksyä ja siksi varautuminen on tärkeää, sanoo Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaattori Minna Laihorinne

1. Kerro reittisi ja aikataulusi

Ennen retkelle lähtöä suunnittele reittisi etukäteen ja tutustu alueen karttaan. Ilmoita läheisellesi, minne olet menossa ja milloin aiot palata.

2. Pakkaa välttämättömät varusteet

Pakkaa mukaan ainakin kartta, kompassi, matkapuhelin sekä riittävästi ruokaa ja juomaa. Lataa matkapuhelimesi akku täyteen ja ota mukaan virtapankki. Lataa puhelimeesi 112 Suomi –sovellus. Tärkeinä lisävarusteina pilli, pieni ensiapupakkaus, lämpöpeite sekä tulentekovälineet. Muista kuitenkin tarkistaa alueellinen maastopalovaroitus ennen kuin teet tulen.

3. Pukeudu sään mukaan ja erotu ympäristöstä

Valitse säänmukaiset vaatteet. Suosi kirkkaanvärisiä vaatteita, jotka näkyvät kauas myös maastossa. Tämä nopeuttaa etsintöjä, jos eksyt tai loukkaannut.

4. Havainnoi ympäristöäsi

Maastossa liikkuessa seuraa karttaa ja kiinnitä huomioita maamerkkeihin, kuten vesistöihin tai kallion muotoihin. Vältä tarpeettomia riskejä, esimerkiksi yksin uimista syrjäisellä järvellä.

5. Jos eksyt, pysähdy ja soita apua

Pysy rauhallisena, arvioi sijaintisi ja käytä tarvittaessa 112 Suomi -sovellusta hätäpuhelun tekemiseen. Pysy paikallasi ja tee itsesi näkyväksi: käytä pilliä, heiluta kirkasta kangasta, sytytä nuotio, jos se on sallittua ja turvallista tai hakeudu avoimeen paikkaan.

Muista: Eksyminen voi tapahtua kenelle tahansa. Hyvä valmistautuminen ja rauhallinen toiminta hätätilanteessa voivat pelastaa henkesi.

Lisätietoja

Valmiuskoordinaattori Minna Laihorinne, Suomen Punainen Risti, puh. 040 537 3155, minna.laihorinne@punainenristi.fi

Viestinnän asiantuntija Aku Suomalainen, Suomen Punainen Risti, puh. 040 581 0346, aku.suomalainen@punainenristi.fi