Viisi vinkkiä metsään lähtijälle - näin vältät eksymisen
Sienestyskausi on alkanut ja metsä kutsuu syksyn retkeilijöitä. Metsä tarjoaa rauhaa ja virkistystä, mutta sinne ei tule lähteä ilman asianmukaista varautumista.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) tuki viranomaisia kadonneiden ihmisten etsinnöissä viime vuonna 253 kertaa. Kauniit ilmat lisäävät luonnossa liikkumista, mikä näkyy myös etsintätapausten kasvuna. Huolellinen suunnittelu ja varusteiden tarkistus ennen lähtöä ovat paras turvasi metsään lähtiessä.
– Luonto tarjoaa paljon mahdollisuuksia sienestää, marjastaa tai muuten vaan nauttia, mutta metsäretkelle ei pidä lähteä valmistautumatta huolellisesti. Kuka tahansa voi eksyä ja siksi varautuminen on tärkeää, sanoo Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaattori Minna Laihorinne
1. Kerro reittisi ja aikataulusi
Ennen retkelle lähtöä suunnittele reittisi etukäteen ja tutustu alueen karttaan. Ilmoita läheisellesi, minne olet menossa ja milloin aiot palata.
2. Pakkaa välttämättömät varusteet
Pakkaa mukaan ainakin kartta, kompassi, matkapuhelin sekä riittävästi ruokaa ja juomaa. Lataa matkapuhelimesi akku täyteen ja ota mukaan virtapankki. Lataa puhelimeesi 112 Suomi –sovellus. Tärkeinä lisävarusteina pilli, pieni ensiapupakkaus, lämpöpeite sekä tulentekovälineet. Muista kuitenkin tarkistaa alueellinen maastopalovaroitus ennen kuin teet tulen.
3. Pukeudu sään mukaan ja erotu ympäristöstä
Valitse säänmukaiset vaatteet. Suosi kirkkaanvärisiä vaatteita, jotka näkyvät kauas myös maastossa. Tämä nopeuttaa etsintöjä, jos eksyt tai loukkaannut.
4. Havainnoi ympäristöäsi
Maastossa liikkuessa seuraa karttaa ja kiinnitä huomioita maamerkkeihin, kuten vesistöihin tai kallion muotoihin. Vältä tarpeettomia riskejä, esimerkiksi yksin uimista syrjäisellä järvellä.
5. Jos eksyt, pysähdy ja soita apua
Pysy rauhallisena, arvioi sijaintisi ja käytä tarvittaessa 112 Suomi -sovellusta hätäpuhelun tekemiseen. Pysy paikallasi ja tee itsesi näkyväksi: käytä pilliä, heiluta kirkasta kangasta, sytytä nuotio, jos se on sallittua ja turvallista tai hakeudu avoimeen paikkaan.
Muista: Eksyminen voi tapahtua kenelle tahansa. Hyvä valmistautuminen ja rauhallinen toiminta hätätilanteessa voivat pelastaa henkesi.
Lisätietoja
Valmiuskoordinaattori Minna Laihorinne, Suomen Punainen Risti, puh. 040 537 3155, minna.laihorinne@punainenristi.fi
Viestinnän asiantuntija Aku Suomalainen, Suomen Punainen Risti, puh. 040 581 0346, aku.suomalainen@punainenristi.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.
