Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallitus määritteli myyntiperiaatteita asuinkerrostalotonteille

8.9.2025 16:57:52 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Kaupunginhallitus kokoontui 8.9. ja päätti myyntiperiaatteista asuinkerrostalotonteille Sörnäisissä ja Kalasatamassa. Kaupunginhallitus käsitteli myös useita valtuutettujen jättämiä aloitteita.

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin kaupungintalolla. Helsingin kaupunki / Sakari Röyskö

Kaupunginhallitus päätti myyntiperiaatteista asuinkerrostalotonteille Kalasatamassa ja Sörnäisissä. Periaatteet koskevat Mitte-nimisen korttelin asuinkerrostalotontteja, joihin kaupunki järjesti vähähiilisen viherkorttelin laatukilpailun.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös kansainvälisen adoptiopalvelun jatkoluvan hakemisesta.

Kaupunginhallitus käsitteli lisäksi useita valtuutettujen jättämiä aloitteita. Kaikki käsitellyt aloitteet on luettavissa päätöstiedotteesta. Aloitteet etenevä kaupunginvaltuustoon.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi

Tietoja julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

