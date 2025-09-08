Helsingin kaupunginhallitus määritteli myyntiperiaatteita asuinkerrostalotonteille
Kaupunginhallitus kokoontui 8.9. ja päätti myyntiperiaatteista asuinkerrostalotonteille Sörnäisissä ja Kalasatamassa. Kaupunginhallitus käsitteli myös useita valtuutettujen jättämiä aloitteita.
Kaupunginhallitus päätti myyntiperiaatteista asuinkerrostalotonteille Kalasatamassa ja Sörnäisissä. Periaatteet koskevat Mitte-nimisen korttelin asuinkerrostalotontteja, joihin kaupunki järjesti vähähiilisen viherkorttelin laatukilpailun.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös kansainvälisen adoptiopalvelun jatkoluvan hakemisesta.
Kaupunginhallitus käsitteli lisäksi useita valtuutettujen jättämiä aloitteita. Kaikki käsitellyt aloitteet on luettavissa päätöstiedotteesta. Aloitteet etenevä kaupunginvaltuustoon.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisehtojen uudistamisesta8.9.2025 17:59:32 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseensa 8. syyskuuta ja hyväksyi työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisehtojen uudistamisen.
Avoimet ovet Helsingin päätöksenteon ytimeen – tervetuloa tutustumaan kaupungintaloon5.9.2025 13:06:08 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi kaupunkilaiset ovat tervetulleita tutustumaan kaupungintaloon Avoimet ovet päätöksenteon ytimeen -tapahtumassa 13. syyskuuta.
Pormestari Daniel Sazonovin erityisavustajaksi Oskari Heinonen5.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Oskari Heinonen on aloittanut 25.8.2025 pormestari Daniel Sazonovin erityisavustajana.
Helsinki investoi toreihin – 13 torille oma profiili4.9.2025 12:03:53 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunki on laatinut kunnianhimoisen suunnitelman torien kehittämiseen. Visiotyön mukaisesti kehitettäviin toreihin satsataan yhteensä yli 20 miljoonaa euroa.
Helsinki Design Award Aalto-yliopiston Designs for a Cooler Planetille4.9.2025 08:50:00 EEST | Tiedote
Helsingin kaupungin ja Helsinki Design Weekin yhteinen Helsinki Design Award -tunnustus myönnetään tänä vuonna Aalto-yliopiston Designs for Cooler Planet -näyttelylle. Tunnustuksella kiitetään näyttelyä kohtaamispaikkana, joka muotoilee parempaa planeettaa myös kaupungeille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme