Sijoitusnäkemys: osakkeiden vahva kehitys voi jatkua

Danske Bank on päivittänyt sijoitusnäkemystään. Pankki suosittelee jatkamaan osakkeiden ylipainotusta ja joukkolainojen alipainotusta. Alueellisessa painotuksessa Eurooppa pysyy ylipainossa ja Yhdysvallat nostetaan ylipainoon. Globaalin talouskasvun Danske Bank odottaa jatkuvan, joskin mahdollisesti hieman hitaampana.

“Osakesijoituksille näkymät ovat edelleen maltillisen positiiviset. Yhdysvalloissa tuloskasvun odotetaan jatkuvan vakaana, ja Euroopassa näkymät ovat parantuneet. Kauppasodan riskit ovat vähentyneet, mikä on lievittänyt pelkoa Yhdysvaltain taantumasta, vaikka liittovaltion työmarkkinat ovatkin heikentyneet. Toisaalta juuri jäähtyvä työmarkkina yhdessä maltillistuneen inflaation kanssa mahdollistavat keskuspankin koronlaskut Yhdysvalloissa”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.

Eurooppalaiset osakkeet ovat menestyneet hyvin tänä vuonna. Kehitys voi hyvinkin jatkua, sillä euroalueen kasvu on ollut odotettua parempaa. Lisäksi Euroopalle tärkeän teollisuuden ostopäällikköindeksi osoittaa kasvua ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Yhdysvaltojen korkeat tullit Danske Bank näkee kasvua haittaavina, ja suurten markkinoiden väliset kauppasopimukset myönteisenä ja selkeyttävinä tekijöinä. Kauppapoliittisen epävarmuuden väheneminen on pääasia.

"Euroopan osakemarkkinoiden suhteen näkymät ovat myönteiset: hinnoittelu on asianmukaista, euroalueen työttömyys on matalaa, inflaatio on laskenut, ja Saksa alkaa elvyttää. Lisäksi EKP on jo koronlaskusyklinsä toteuttanut, ja Ukrainassa voidaan jossain vaiheessa edetä parempaan suuntaan.”

Yhdysvalloissa Q2-tuloskausi osoitti maan yritysten tuloskasvun olevan poikkeuksellisen vahvaa. Työmarkkinoiden heikentymisestä huolimatta talouskasvu on jatkunut odotuksia parempana.

”Lisäksi Fedin odotetaan laskevan ohjauskorkoja lähiaikoina, mikä on historiallisesti ollut hyvä uutinen yhdysvaltalaisille osakkeille, kunhan korkojen lasku ei johdu taantumasta.”

”Eurooppalaisten osakkeiden ohella yhdysvaltalaiset osakkeet tarjoavat mielestämme suurimman tuottopotentiaalin lähitulevaisuudessa, vaikka yhdysvaltalaiset osakkeet ovat kalliita mitattuna keskimääräisellä P/E-luvulla eli osakkeen hinnalla suhteessa tulokseen. Historia on osoittanut, että lyhyellä aikavälillä tämä ei ole este myönteisen kurssikehityksen jatkumiselle.”

Monissa tekoälyalan yrityksissä on merkittävää tuloskasvua, mikä osaltaan perustelee niiden korkean hinnan suhteessa tulokseen. Tämän vuoksi tilanne eroaa IT-kuplasta, jolloin monien korkealle arvostettujen yritysten tulos oli hyvin matala tai olematon.

“Jos tekoälykupla on olemassa, se ei ole paisunut yhtä suureksi kuin IT-kupla aikoinaan.”

Tekoälyn saama suuri huomio on nostanut erityisesti useita teknologiayhtiöitä, mutta jatkossa Danske Bank odottaa kurssinousujen leviävän laajemmalle.

Sektoreista Danske Bank näkee parhaat mahdollisuudet terveydenhuolto- ja rahoitusaloilla. Terveydenhuoltoala on kärsinyt sijoittajien liian korkeista odotuksista ja pettymyksistä, jotka yhdessä Yhdysvaltojen poliittisten ja sääntelyyn liittyvien riskien kanssa ovat saaneet sijoittajat varovaisiksi. Ala on kuitenkin pohjimmiltaan vahva, sillä sen voittomarginaalit ovat korkeat, tulokset kasvavat reippaasti ja osingot nousevat.

”Rahoitusalalla näemme suurimman potentiaalin pankeissa, jotka voivat hyötyä taloudellisen toiminnan lisääntymisestä ja lainojen kysynnän kasvusta. Euroopan rahoitusala voi hyötyä mahdollisista suurista infrastruktuuri-investoinneista ja Ukrainan mahdollisen jälleenrakentamisen rahoittamisesta. Ne voivat myös hyötyä korkokäyrän jyrkentymisestä eli suuremmasta erosta lyhyiden ja pitkien korkojen välillä.”