Shohreh Shakoory aloittaa kansainvälisessä EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelmassa

EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship on kolmivuotinen ohjelma, joka kutsuu avoimen haun kautta vuosittain yhden kansainvälisen kuraattorin työskentelyjaksolle Suomeen. Shakoory valittiin yli 170 hakijan joukosta eri puolilta maailmaa.

”Olen hyvin innoissani tulevasta tutkimusjaksostani Suomessa, työskentelystä EMMAssa ja mahdollisuudesta syventyä Saastamoisen säätiön laajaan taidekokoelmaan,” Shakoory iloitsee. ”Tarkastelen omassa tutkimuksessani, miten taide heijastaa erilaisia maailmankuvia ja kosmologisia näkemyksiä, jotka muovaavat käsitystämme yhteiskunnasta, nykyhetkestä sekä mahdollisista tulevaisuuksista. Olen erityisen kiinnostunut kehittämään poikkitieteellisiä näyttelykäytäntöjä, joissa yhdistyvät filosofia, antropologia, tiede ja taidehistoria.”

Ohjelman tavoitteena on rakentaa kansainvälisiä verkostoja, tuoda uusia näkökulmia kuratointiin sekä tukea uutta tutkimusta. Shakoory työskentelee EMMAn näyttely- ja kokoelmatiimeissä, ja hänen tutkimusjaksonsa huipentuu hänen kirjoittamaansa artikkeliin, joka käsittelee Saastamoisen säätiön taidekokoelmaa. Artikkeli julkaistaan museon EMMA Zone -verkkosivulla. Shakoory asuu ohjelman aikana HIAP (Helsinki International Artist Programme) -residenssissä Suomenlinnassa.

Shohreh Shakoory Dialogeja-näyttelyssä © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Shohreh Shakoory on iranilais-saksalainen tutkija, taidehistorioitsija ja kuraattori. Hän on suorittanut taidehistorian kandidaatin tutkinnon Roomassa ja valmistunut kuvataiteen maisteriksi Bauhaus-yliopistossa Weimarissa. Parhaillaan hän tekee väitöskirjatutkimusta Hampurin kuvataideakatemiassa (HfBK). Shakoory on työskennellyt kuraattorina, tuottajana ja tutkijana muun muassa seuraavissa organisaatioissa: Haus der Kulturen der Welt, Savvy Contemporary, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Sinema Transtopia ja HfBK. Hän on lisäksi osallistunut useisiin akateemisiin konferensseihin ja seminaareihin. Institutionaalisen työnsä rinnalla Shakoory maalaa ja harjoittaa kuvanveistoa.