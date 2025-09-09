Shohreh Shakoory aloittaa kansainvälisessä EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelmassa
Berliinissä työskentelevä kuraattori ja tutkija Shohreh Shakoory on valittu ensimmäiseksi osallistujaksi EMMA – Espoon modernin taiteen museon ja Saastamoisen säätiön uuteen kuraattoritutkimusohjelmaan. 15. syyskuuta Shakoory aloittaa puolen vuoden mittaisen työskentely- ja tutkimusjakson EMMAssa, keskittyen Saastamoisen säätiön taidekokoelmaan.
EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship on kolmivuotinen ohjelma, joka kutsuu avoimen haun kautta vuosittain yhden kansainvälisen kuraattorin työskentelyjaksolle Suomeen. Shakoory valittiin yli 170 hakijan joukosta eri puolilta maailmaa.
”Olen hyvin innoissani tulevasta tutkimusjaksostani Suomessa, työskentelystä EMMAssa ja mahdollisuudesta syventyä Saastamoisen säätiön laajaan taidekokoelmaan,” Shakoory iloitsee. ”Tarkastelen omassa tutkimuksessani, miten taide heijastaa erilaisia maailmankuvia ja kosmologisia näkemyksiä, jotka muovaavat käsitystämme yhteiskunnasta, nykyhetkestä sekä mahdollisista tulevaisuuksista. Olen erityisen kiinnostunut kehittämään poikkitieteellisiä näyttelykäytäntöjä, joissa yhdistyvät filosofia, antropologia, tiede ja taidehistoria.”
Ohjelman tavoitteena on rakentaa kansainvälisiä verkostoja, tuoda uusia näkökulmia kuratointiin sekä tukea uutta tutkimusta. Shakoory työskentelee EMMAn näyttely- ja kokoelmatiimeissä, ja hänen tutkimusjaksonsa huipentuu hänen kirjoittamaansa artikkeliin, joka käsittelee Saastamoisen säätiön taidekokoelmaa. Artikkeli julkaistaan museon EMMA Zone -verkkosivulla. Shakoory asuu ohjelman aikana HIAP (Helsinki International Artist Programme) -residenssissä Suomenlinnassa.
Shohreh Shakoory on iranilais-saksalainen tutkija, taidehistorioitsija ja kuraattori. Hän on suorittanut taidehistorian kandidaatin tutkinnon Roomassa ja valmistunut kuvataiteen maisteriksi Bauhaus-yliopistossa Weimarissa. Parhaillaan hän tekee väitöskirjatutkimusta Hampurin kuvataideakatemiassa (HfBK). Shakoory on työskennellyt kuraattorina, tuottajana ja tutkijana muun muassa seuraavissa organisaatioissa: Haus der Kulturen der Welt, Savvy Contemporary, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Sinema Transtopia ja HfBK. Hän on lisäksi osallistunut useisiin akateemisiin konferensseihin ja seminaareihin. Institutionaalisen työnsä rinnalla Shakoory maalaa ja harjoittaa kuvanveistoa.
Iris Suomi
vastaava markkinointiviestinnän asiantuntija
EMMA – Espoon modernin taiteen museo
EMMA Zone
EMMA Zone on EMMA – Espoon modernin taiteen museon digitaalinen ulottuvuus. Zine-kulttuurista inspiroitunut alusta kokoaa yhteen artikkeleita, taiteilijahaastatteluja, keskusteluja ja tarinoita kulissien takaa, jotka kutsuvat yleisön pohtimaan ja oivaltamaan. Taiteilijoiden työhuonevierailujen ja prosessivideoiden kautta EMMA Zone tarjoaa kurkistuksia taiteen ja muotoilun luomiseen. Maksuton ja kaikille avoin EMMA Zone syventää museokokemusta museon seinien ulkopuolella – ja on aina avoinna taiteelle.
EMMA och Saastamoinen stiftelsen välkomnar Shohreh Shakoory till Finland som den första kuratorstipendiaten i ett nytt internationellt program
Den Berlinbaserade kuratorn och forskaren Shohreh Shakoory har valts ut som den första deltagaren i det nya internationella forskningsprogrammet EMMA–Saastamoinen Curatorial Fellowship, som drivs av EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Saastamoinen stiftelsen. Den 15 september inleder Shakoory en sex månader lång arbets- och forskningsperiod som en del av EMMAs tvärprofessionella arbetsgemenskap, med fokus på Saastamoinen stiftelsens konstsamling.
EMMA and Saastamoinen Foundation Welcome Shohreh Shakoory to Finland as the First Curatorial Fellow of the New Programme
EMMA – Espoo Museum of Modern Art and Saastamoinen Foundation are excited to announce the selection of Berlin-based curator and researcher Shohreh Shakoory as the first recipient of the EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship. Starting from 15 September 2025, for a period of six months Shakoory will be working at EMMA and conducting independent research of Saastamoinen Foundation Art Collection, one of Finland's most significant collections of modern and contemporary art.
