Perinteinen toimija hakee vahvaa kasvua - Johanna Sorsa aloittaa Terveyskaista Oy:n uutena toimitusjohtajana.

"On hienoa päästä viemään eteenpäin yritystä, jolla on vahvat juuret suomalaisessa hyvinvointialassa ja joka katsoo rohkeasti tulevaisuuteen. Meillä on hyvät lähtökohdat rakentaa seuraavaa kasvuvaihetta: tuoda uusia tuotteita, kehittää asiakaskokemusta ja tavoittaa entistä laajempi joukko suomalaisia heidän terveytensä tueksi," sanoo Johanna Sorsa.

Ala murroksessa – uusia mahdollisuuksia yhteistyölle

Viime vuosien muutokset markkinassa, kuten Life-ketjun poistuminen Suomesta, ovat muokanneet koko toimialan pelikenttää. Terveystuoteala on murroksessa, jota ei ole tässä mittakaavassa aikaisemmin ollut.

"Muutos on ollut koko alalle iso haaste, mutta samalla mahdollisuus. Mm. BioPro-ketju on muutoksen jälkeen laajentanut toimintaansa jo useamman yrittäjän voimin. On ollut hienoa saada alalle uusia intohimoisia yrittäjiä, jotka haluavat aidosti auttaa ovesta sisään astuvaa asiakasta. Terveystuotekaupat ovat olleet tämän alan kivijalka ja monelle asiakkaalle ensikosketus myös Terveyskaistan hyvinvointituotteisiin. Terveyskauppojen ansiosta alan monimuotoisuus ja asiantuntemus säilyy,” painottaa Johanna Sorsa.

Terveyskaista on solminut myös uuden kumppanuuden Ruohonjuuren kanssa. Jatkossa yhtiön ostetuimmat tuotteet ovat myynnissä Ruohonjuuri-myymälöissä kautta maan.

"Jatkossa Terveyskaistan ostetuimmat tuotteet ovat myynnissä Ruohonjuuri-myymälöissä kautta maan. Vaikka markkina muuttuu ja on murroksessa, se kytkee sisäänsä edelleen saman kuluttajakysynnän ja nämä uudet liikkeet ovat osoitus siitä, että kotimaisille, laadukkaille ja vastuullisille tuotteille löytyy kasvavaa kysyntää," Sorsa jatkaa.





NivelTehosta alkunsa saanut kasvutarina

"Asiakkaamme haluavat huolehtia itsestään tehokkailla, laadukkailla ja kotimaisilla tuotteilla. Terveyskaistan tarina alkoi vuonna 2007 yhdestä tuotteesta: NivelTehosta. Se nousi nopeasti suomalaisten suosioon ja jatkaa edelleen voimakasta kasvua. Tuoteperhe laajeni viime vuonna NivelTeho Nivelvoiteella, joka valittiin heti vuoden 2025 Hoitotuotteeksi.

Avun saaneita asiakkaita on upea palvella kerta toisensa jälkeen. Kiitosta saamme myös paljon Avainlippu-merkistä, joka löytyy jokaisesta ravintolisästämme. Haluamme palvella asiakkaitamme laadukkailla tuotteilla, mutta myös luotettavalla tiedolla ja hyvällä asiakaskokemuksella. Tulevaisuudessa haluamme tarjota entistä laajemman valikoiman tuotteita tukemaan suomalaisten hyvinvointia," Sorsa kiteyttää.

Terveyskaupat alan kivijalkana

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton mukaan alan markkinamuutokset, kuten uusien kumppanuuksien ja yrittäjien tulo markkinoille, vahvistavat terveysalan monimuotoisuutta ja kotimaisten, vastuullisten tuotteiden saatavuutta.

"On rohkaisevaa nähdä, että Terveyskaista jatkaa kasvuaan ja hakee uusia yhteistyömalleja, jotka hyödyttävät koko toimialaa. Terveyskaupat ovat olleet jo vuosikymmeniä suomalaisten ensikosketus laadukkaisiin hyvinvointituotteisiin, ja Terveyskaistan kaltaiset toimijat vahvistavat tätä kivijalkaa. Liitossa näemme tärkeänä, että alalla säilyy kotimainen asiantuntemus ja vastuullisuus," sanoo Mika Rönkkö, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja.