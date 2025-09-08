Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti työllisyydenhoidon Helsinki-lisän myöntämisehtojen uudistamisesta

Elinkeinojaoston päätöksen mukaisesti Helsinki-lisää ei jatkossa myönnetä palkkatuen lisäksi, vaan siitä irrallaan. Samalla Helsinki-lisän kuukausittainen enimmäistukisumma nostetaan nykyisestä 800 eurosta kuukaudessa 1 500 euroon kuukaudessa koskien päätöksiä, joihin ei ole myönnetty palkkatukea tai 55 vuotta täyttäneiden työllistämistukea.

Uudistuksella Helsinki yksinkertaistaa työnantajien työllistämisen tukien hakua, kun Helsinki-lisän yhteys palkkatukeen erotetaan. Lisän tasoa myös nostetaan huomattavasti, ja jatkossa työnantajan tarvitsee hakea vain yhtä tukea. Helsinki puuttuu työttömyyteen jo varhain, kun mahdollisuus tukeen voi aueta jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen.

Jaosto kokoontuu syksyn aikana neljästi

Elinkeinojaosto kokoontuu syksyn aikana neljä kertaa: 8. syyskuuta, 6. lokakuuta, 3. marraskuuta ja 1. joulukuuta. Jaosto kokoontuu maanantaisin kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17.00 alkaen.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla.