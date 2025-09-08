BYD lanseeraasi uuden Certified Pre-Owned -ohjelman vaihtoautoille
Ohjelman tavoitteena on lisätä luottamusta ja tarjota mielenrauhaa niille, jotka hankkivat uuden energian ajoneuvon käytettynä. BYD:n Certified Pre-Owned perustuu kattavaan ajoneuvon tarkastuslistaan, ja sitä täydentävät laajat jälkimarkkinatakuut sekä modernien NEV-ajoneuvojen kannalta tärkeän datayhteyden laajennus.
Maailman johtava NEV-valmistaja BYD on lanseerannut uuden Certified Pre-Owned -ohjelman, joka on suunniteltu tekemään käytetyn auton ostamisesta yhtä helppoa ja luotettavaa kuin uuden auton hankkimisesta. Certified Pre-Owned -ohjelmaan kuuluvat kaikki virallisesti sertifioidut vaihtoautot, joista jokainen käy läpi perusteellisen 179 kohdan tarkastuksen, joka sisältää teknisen suorituskyvyn arvioinnit ja varmennetut ajoneuvotiedot. BYD varmistaa tarkastusprosessin puolueettomuuden yhteistyöllä riippumattomien kolmansien osapuolten kanssa. Ohjelman kautta myytäviin autoihin sisältyy vähintään yhden vuoden takuu ja kahden vuoden datayhteys, sekä täydellinen akkuraportti ja taattu akun kuntoarvo.
BYD Certified Pre-Owned tuo mukanaan täyden valikoiman takuupaketteja, jotka antavat käyttäjille mielenrauhan ja tekevät käytetyn auton ostamisesta yhtä helppoa ja luotettavaa kuin uuden:
-
vähintään yhden vuoden tai 20 000 kilometrin yleinen ajoneuvotakuu
-
alkuperäisen valmistajan akkutakuun jäljellä olevan osan (enintään kahdeksan vuotta tai 200 000 kilometriä)
-
kahden vuoden ympärivuorokautisen Euroopan laajuisen tiepalvelun
-
kahden vuoden ajoneuvon datapalveluyhteyden
BYD:n Certified Pre-Owned -ohjelmassa hyödynnetään myös uutta patentoitua algoritmia, joka analysoi älykkäästi akun kuntoa ajoneuvon datan perusteella. Teknologia arvioi kattavasti akun kapasiteetin ja käyttötapoja sekä tuottaa tarkan kuntoarvon, mikä takaa asiakkaille läpinäkyvän ja luotettavan tiedon käytettyjen ajoneuvojen akuista. Jokaisella BYD Certified Pre-Owned -ohjelman kautta myydyllä autolla akun kuntoarvo (State of Health, SOH) on taatusti vähintään 90.
“Käytettyjen autojen markkinat ovat entistä tärkeämmässä roolissa, sillä yhä useammat asiakkaat hyödyntävät niiden kustannussäästöjä siirtyessään uuden energian ajoneuvoihin. Uskomme, että BYD Certified Pre-Owned -ohjelmalla on tässä kehityksessä keskeinen rooli. Asiakkaat, jotka harkitsevat sertifioidun ja käytetyn BYD:n hankintaa, saavat mielenrauhan takuun ja datapalveluiden ansiosta. Palvelut auttavat heitä nauttimaan autojen sisäisistä teknologioista aivan kuin he olisivat ostaneet uuden mallin. Akkujen valmistajana olemme ylpeitä voidessamme sitoutua siihen, että jokaisen Certified Pre-Owned BYD-auton akun kuntoarvo on vähintään 90. Tämä kokonaispaketti rakentaa luottamusta ja antaa yhä useammalle käyttäjälle mahdollisuuden päästä hyötymään uuden energian ajoneuvoistamme”, BYD:n varatoimitusjohtaja Stella Li sanoo.
BYD Certified Pre-Owned -ohjelma tulee saataville verkossa ja BYD:n valtuutettujen myyntipisteiden kautta lokakuusta 2025 alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mellakka Helsinkicasper.pfitzner@mellakka.fi
Kuvat
Tietoa BYD:stä
BYD on monikansallinen teknologiayritys, joka keskittyy hyödyntämään teknologisia innovaatioita paremman elämän puolesta. Vuonna 1995 ladattavien akkujen valmistajan perustettu BYD toimii nyt monialaisesti kattaen autot, raideliikenteen, uuden energian ja elektroniikan. Sillä on yli 30 teollisuuspuistoa Kiinassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Brasiliassa, Unkarissa ja Intiassa. BYD tarjoaa päästöttömiä energiaratkaisuja energian tuotannosta ja varastoinnista sen eri sovellutuksiin. Näin BYD vähentää osaltaan maailmanlaajuista riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Sen uuden energian ajoneuvoja on kuudella mantereella, sadassa maassa ja yli 400 kaupungissa. BYD on listautunut Hongkongin ja Shenzhenin pörsseihin. Se tunnetaan Fortune Global 500 -yrityksenä, joka tavoittelee vihreämpää maailmaa innovaatioiden avulla. Lisätietoa osoitteesta www.bydglobal.com.
