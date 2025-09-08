BYD lanseeraasi uuden Certified Pre-Owned -ohjelman vaihtoautoille

Maailman johtava NEV-valmistaja BYD on lanseerannut uuden Certified Pre-Owned -ohjelman, joka on suunniteltu tekemään käytetyn auton ostamisesta yhtä helppoa ja luotettavaa kuin uuden auton hankkimisesta. Certified Pre-Owned -ohjelmaan kuuluvat kaikki virallisesti sertifioidut vaihtoautot, joista jokainen käy läpi perusteellisen 179 kohdan tarkastuksen, joka sisältää teknisen suorituskyvyn arvioinnit ja varmennetut ajoneuvotiedot. BYD varmistaa tarkastusprosessin puolueettomuuden yhteistyöllä riippumattomien kolmansien osapuolten kanssa. Ohjelman kautta myytäviin autoihin sisältyy vähintään yhden vuoden takuu ja kahden vuoden datayhteys, sekä täydellinen akkuraportti ja taattu akun kuntoarvo.

BYD Certified Pre-Owned tuo mukanaan täyden valikoiman takuupaketteja, jotka antavat käyttäjille mielenrauhan ja tekevät käytetyn auton ostamisesta yhtä helppoa ja luotettavaa kuin uuden:

vähintään yhden vuoden tai 20 000 kilometrin yleinen ajoneuvotakuu

alkuperäisen valmistajan akkutakuun jäljellä olevan osan (enintään kahdeksan vuotta tai 200 000 kilometriä)

kahden vuoden ympärivuorokautisen Euroopan laajuisen tiepalvelun

kahden vuoden ajoneuvon datapalveluyhteyden

BYD:n Certified Pre-Owned -ohjelmassa hyödynnetään myös uutta patentoitua algoritmia, joka analysoi älykkäästi akun kuntoa ajoneuvon datan perusteella. Teknologia arvioi kattavasti akun kapasiteetin ja käyttötapoja sekä tuottaa tarkan kuntoarvon, mikä takaa asiakkaille läpinäkyvän ja luotettavan tiedon käytettyjen ajoneuvojen akuista. Jokaisella BYD Certified Pre-Owned -ohjelman kautta myydyllä autolla akun kuntoarvo (State of Health, SOH) on taatusti vähintään 90.

“Käytettyjen autojen markkinat ovat entistä tärkeämmässä roolissa, sillä yhä useammat asiakkaat hyödyntävät niiden kustannussäästöjä siirtyessään uuden energian ajoneuvoihin. Uskomme, että BYD Certified Pre-Owned -ohjelmalla on tässä kehityksessä keskeinen rooli. Asiakkaat, jotka harkitsevat sertifioidun ja käytetyn BYD:n hankintaa, saavat mielenrauhan takuun ja datapalveluiden ansiosta. Palvelut auttavat heitä nauttimaan autojen sisäisistä teknologioista aivan kuin he olisivat ostaneet uuden mallin. Akkujen valmistajana olemme ylpeitä voidessamme sitoutua siihen, että jokaisen Certified Pre-Owned BYD-auton akun kuntoarvo on vähintään 90. Tämä kokonaispaketti rakentaa luottamusta ja antaa yhä useammalle käyttäjälle mahdollisuuden päästä hyötymään uuden energian ajoneuvoistamme”, BYD:n varatoimitusjohtaja Stella Li sanoo.

BYD Certified Pre-Owned -ohjelma tulee saataville verkossa ja BYD:n valtuutettujen myyntipisteiden kautta lokakuusta 2025 alkaen.