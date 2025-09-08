BYD DOLPHIN SURF saavutti viiden tähden Euro NCAP -turvallisuusluokituksen
BYD:n DOLPHIN SURF -auto on saavuttanut viiden tähden turvallisuusluokituksen riippumattoman Euro NCAP -järjestön uusimmissa testeissä. World Urban Car of the Year -palkittu malli, joka tuli myyntiin Euroopassa keväällä, erottuu kompaktien sähköautojen turvallisuudessa. DOLPHIN SURF suoriutui vahvasti kaikilla neljällä keskeisellä arviointialueella, ja erityisesti sen aikuisten ja lasten matkustajaturvallisuus sai kiitosta.
DOLPHIN SURF:n menestys Euroopan tiukimmassa turvallisuusarvioinnissa todistaa BYD:n kokonaisvaltaisen teknologisen lähestymistavan tehokkuuden, ja varmistaa, ettei edes BYD:n edullisimman Euroopan-mallin käyttäjien tarvitse tinkiä turvallisuudesta. Euro NCAP:n oman määritelmän mukaan viiden tähden luokitus edellyttää “yleisesti erinomaista törmäyssuojaa ja kattavaa varustelua uusimmalla törmäyksenestoteknologialla”.
Virallisen testiraportin mukaan DOLPHIN SURF tarjosi hyvän suojan sivuiskutestissä sekä vakavammassa sivutörmäyksessä pylvääseen, ja DOLPHIN SURF sai tässä arvioinnin osiossa maksimipisteet. Aikuisten matkustajaturvallisuudesta se sai viiden tähden ja 82 prosentin kokonaisarvosanan. Lasten matkustajaturvallisuudesta auto puolestaan sai vieläkin vahvemman hyväksynnän 86 prosentin tuloksella.
Testin kahdella muulla osa-alueella keskityttiin muihin tienkäyttäjiin ja turvallisuusavustinjärjestelmiin. DOLPHIN SURF:n autonominen hätäjarrutusjärjestelmä (AEB) reagoi tehokkaasti pyöräilijöihin ja moottoripyöräilijöihin, mikä auttoi sitä saavuttamaan 76 prosentin tuloksen “haavoittuvien tienkäyttäjien” testissä. Turvallisuusavustinjärjestelmien testissä Euro NCAP myönsi 77 prosentin tuloksen. Kyseisessä testiosiossa kiitosta saivat AEB:n hyvä reagointi muihin ajoneuvoihin sekä kuljettajan valvontateknologiat ja kaistavahti-järjestelmä.
Kokonaisuutena viiden tähden tulos on erinomainen suoritus kompaktien sähköautojen luokassa.
"BYD on teknologiayritys, ja 120 000 insinööriämme tutkimus- ja tuotekehitysosastollamme pyrkivät jatkuvasti innovoimaan ja toimittamaan asiakkaille entistä parempia tuotteita. DOLPHIN SURF on jo osoittanut, kuinka tähän sitoutuminen mahdollistaa edullisen sähköauton, jossa ei ole tehty kompromisseja teknologian tai ominaisuuksien suhteen. On erityisen haastavaa saavuttaa viiden tähden Euro NCAP -tulos kompaktimmalla ajoneuvolla, mutta testitulos todistaa, että DOLPHIN SURF:n kohdalla ei ole tehty kompromisseja myöskään turvallisuudessa. DOLPHIN SURF tulee jatkossakin muuttamaan peliä, helpottaen uuden energian kulkuneuvojen käyttöönottoa", BYD:n varatoimitusjohtaja Stella Li toteaa.
DOLPHIN SURF:n viiden tähden tulos on jo kahdeksas vastaava luokitus, jonka BYD on tuonut Euroopan henkilöautomarkkinoille vuoden 2022 saapumisensa jälkeen. Myös DOLPHIN, ATTO 3, SEAL, SEAL U, SEAL U DM-i, TANG ja SEALION 7 ovat kaikki saavuttaneet viiden tähden tulokset. Näistä SEALION 7 ylsi kaikkien aikojen korkeimpaan tulokseen lasten matkustajaturvallisuudessa.
Tietoa BYD:stä
BYD on monikansallinen teknologiayritys, joka keskittyy hyödyntämään teknologisia innovaatioita paremman elämän puolesta. Vuonna 1995 ladattavien akkujen valmistajan perustettu BYD toimii nyt monialaisesti kattaen autot, raideliikenteen, uuden energian ja elektroniikan. Sillä on yli 30 teollisuuspuistoa Kiinassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Brasiliassa, Unkarissa ja Intiassa. BYD tarjoaa päästöttömiä energiaratkaisuja energian tuotannosta ja varastoinnista sen eri sovellutuksiin. Näin BYD vähentää osaltaan maailmanlaajuista riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Sen uuden energian ajoneuvoja on kuudella mantereella, sadassa maassa ja yli 400 kaupungissa. BYD on listautunut Hongkongin ja Shenzhenin pörsseihin. Se tunnetaan Fortune Global 500 -yrityksenä, joka tavoittelee vihreämpää maailmaa innovaatioiden avulla.
