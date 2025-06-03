Aarikka tuo Habitareen designuutuuksia ja keräilyharvinaisuuksia

Suomessa vaahterasta käsityönä valmistetut tontut ovat olleet Aarikan valikoimassa jo yli 40 vuoden ajan. Alun perin Kaija Aarikan suunnittelutyötä jatkaa suunnittelija Jenni Orvasto. Aarikka esittelee tänä vuonna Habitaressa viisi uutta tonttua: Tonttutyttö Tähdenkantaja, Tonttu Fitness, Tonttu Sateenkaari, Tonttu Pyhä Patrick ja Tonttu Karkkikeppi. Uutuustontut ovat kooltaan 9–11 cm. Erityisen tontuista tekee myös se, että ne kootaan pääosin työkeskuksissa tai kotityöntekijöiden toimesta.

– Kotityöntekijöiden ja työkeskusten työn laatu on erinomaista, mikä on tärkeää designtuotteissamme. Työ on hyvin tarkkaa ja joissakin tontuissa on paljon pieniä yksityiskohtia. Aarikalla on vuosikymmenten perinne yhteistyöstä kotityöntekijöiden ja työkeskusten kanssa. Olemme iloisia, että voimme tarjota heille edelleen työtä, joka on tärkeää kaikille osapuolille. Määrät ovat suuria, sillä vuosittain Aarikan tonttuja myydään lähes satatuhatta, kertoo Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström.

Habitaressa esittelyssä on myös viime vuonna yhteistyössä Young Finnish Designin kanssa järjestetyn “Leikki ei lopu” -suunnittelukilpailun kodin sarjan voittaja, Habitaressa palkittu Dango-seinävalaisin. Nuorten suunnittelijoiden Yi-Chiao Tienin ja You-Chia Chenin seinävalaisin on työstetty vuoden aikana kaupalliseen valmistukseen ja se on nyt myynnissä muun muassa Aarikan verkkokaupassa. Dango-valaisin on koottu Aarikan muotokielestä tutuista puuhelmistä, jotka valmistetaan vaahterasta. Valaisimen koko on 36 x 16 cm. Dango-valaisimesta on tuotu markkinoille tänä syksynä kolme väriä: punainen, luonnonvalkoinen ja musta.

Lisäksi Habitaressa esitellään tämän syksyn Pässi-uutuudet: punaisen värin ylleen saaneet Pikkupässi ja Pohjanpässi sekä tammesta valmistetuin palloin komeileva Pikkupässi. Punaisen Pikkupässin valmistukseen on käytetty koivua, vaahteraa ja pyökkiä. Tammisen Pikkupässin valmistukseen on käytetty myös vaahteraa, koivua ja pyökkiä. Pohjanpässi on valmistettu vaahterasta ja pyökistä. Pikkupässit ovat korkeudeltaan 14 cm ja Pohjanpässi 8 cm.

– Kaikki Pässit valmistetaan käsityönä Suomessa, kertoo Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström.

Aarikan tonttujen hinnat ovat 24–355 euroa ja niihin voi tutustua täällä. Dango-seinävalaisimen hinta on 199 euroa ja siihen voi tutustua täällä. Uusien Pässien hinnat ovat 260–420 euroa. Aarikan Pässeihin voi tutustua täällä.

Vuonna 1954 perustetun suomalaisen Aarikan designtuotteiden valikoimaan kuuluvat tällä hetkellä sisustustuotteet, korut, vaatteet, laukut ja asusteet.

Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandströmin, markkinointi- ja verkkokauppajohtaja Linda Pausion ja muita aarikkalaisia voi tavata Helsingin Messukeskuksessa Habitaressa 10.–14.9.2025 Aarikan osastolla 6r48. Varmimmin he ovat median käytettävissä keskiviikkona 10.9.2025 klo 9.00–12.00.