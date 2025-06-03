Aarikka tuo Habitareen designuutuuksia ja keräilyharvinaisuuksia
Aarikka esittelee Habitaressa jo neljä vuosikymmentä ihastuttaneista tontuista viisi tämän syksyn uutuustonttua. Esillä on myös viime vuonna Habitaressa palkitun “Leikki ei lopu” -suunnittelukilpailun voittaja Dango-seinävalaisin. Tämän vuoden keräilyharvinaisuuksia ovat Habitaressa Aarikan osastolla 6r48 ensi kertaa esittäytyvät uudet Pässit.
Suomessa vaahterasta käsityönä valmistetut tontut ovat olleet Aarikan valikoimassa jo yli 40 vuoden ajan. Alun perin Kaija Aarikan suunnittelutyötä jatkaa suunnittelija Jenni Orvasto. Aarikka esittelee tänä vuonna Habitaressa viisi uutta tonttua: Tonttutyttö Tähdenkantaja, Tonttu Fitness, Tonttu Sateenkaari, Tonttu Pyhä Patrick ja Tonttu Karkkikeppi. Uutuustontut ovat kooltaan 9–11 cm. Erityisen tontuista tekee myös se, että ne kootaan pääosin työkeskuksissa tai kotityöntekijöiden toimesta.
– Kotityöntekijöiden ja työkeskusten työn laatu on erinomaista, mikä on tärkeää designtuotteissamme. Työ on hyvin tarkkaa ja joissakin tontuissa on paljon pieniä yksityiskohtia. Aarikalla on vuosikymmenten perinne yhteistyöstä kotityöntekijöiden ja työkeskusten kanssa. Olemme iloisia, että voimme tarjota heille edelleen työtä, joka on tärkeää kaikille osapuolille. Määrät ovat suuria, sillä vuosittain Aarikan tonttuja myydään lähes satatuhatta, kertoo Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström.
Habitaressa esittelyssä on myös viime vuonna yhteistyössä Young Finnish Designin kanssa järjestetyn “Leikki ei lopu” -suunnittelukilpailun kodin sarjan voittaja, Habitaressa palkittu Dango-seinävalaisin. Nuorten suunnittelijoiden Yi-Chiao Tienin ja You-Chia Chenin seinävalaisin on työstetty vuoden aikana kaupalliseen valmistukseen ja se on nyt myynnissä muun muassa Aarikan verkkokaupassa. Dango-valaisin on koottu Aarikan muotokielestä tutuista puuhelmistä, jotka valmistetaan vaahterasta. Valaisimen koko on 36 x 16 cm. Dango-valaisimesta on tuotu markkinoille tänä syksynä kolme väriä: punainen, luonnonvalkoinen ja musta.
Lisäksi Habitaressa esitellään tämän syksyn Pässi-uutuudet: punaisen värin ylleen saaneet Pikkupässi ja Pohjanpässi sekä tammesta valmistetuin palloin komeileva Pikkupässi. Punaisen Pikkupässin valmistukseen on käytetty koivua, vaahteraa ja pyökkiä. Tammisen Pikkupässin valmistukseen on käytetty myös vaahteraa, koivua ja pyökkiä. Pohjanpässi on valmistettu vaahterasta ja pyökistä. Pikkupässit ovat korkeudeltaan 14 cm ja Pohjanpässi 8 cm.
– Kaikki Pässit valmistetaan käsityönä Suomessa, kertoo Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström.
Aarikan tonttujen hinnat ovat 24–355 euroa ja niihin voi tutustua täällä. Dango-seinävalaisimen hinta on 199 euroa ja siihen voi tutustua täällä. Uusien Pässien hinnat ovat 260–420 euroa. Aarikan Pässeihin voi tutustua täällä.
Vuonna 1954 perustetun suomalaisen Aarikan designtuotteiden valikoimaan kuuluvat tällä hetkellä sisustustuotteet, korut, vaatteet, laukut ja asusteet.
Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandströmin, markkinointi- ja verkkokauppajohtaja Linda Pausion ja muita aarikkalaisia voi tavata Helsingin Messukeskuksessa Habitaressa 10.–14.9.2025 Aarikan osastolla 6r48. Varmimmin he ovat median käytettävissä keskiviikkona 10.9.2025 klo 9.00–12.00.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riia Sandström, toimitusjohtajaAarikka OyPuh:050 569 7494riia.sandstrom@aarikka.comwww.aarikka.fi
Linda Pausio, markkinointi- ja verkkokauppajohtajaMartinex OyPuh:040 671 5886linda.pausio@martinex.fiwww.martinex.fi
Kuvat
Linkit
Oy Martinex Ab | Aarikka
Oy Martinex Ab on vuonna 1986 perustettu suomalainen perheyhtiö, jonka toiminta kattaa laadukkaiden sisustus- ja kodintarvikkeiden, leikkikalujen, pelien, tekstiilien ja laukkujen valmistuksen ja maahantuonnin. Lisäksi yhtiö toimii tukkuliikkeenä ja on yksi Suomen monipuolisimmista verkkokauppatoimijoista. Martinex vaalii tuotteissaan kotimaisuutta, vastuullisuutta, iloa ja perheläheisiä arvoja. Martinex kehittää omia kotimaisia tuotebrändejä kuten Iloleipuri, Ma-ia Family ja Peliko sekä Aarikka, joka on vuodesta 2017 ollut osa Martinex-konsernia. Aarikka-tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan pääosin Suomessa käsityönä. Martinex on lisäksi lisenssinhaltija usealle tunnetulle tuotemerkille kuten Muumi ja Peppi Pitkätossu. Vuonna 2023 Martinex-konsernin liikevaihto oli noin 25 miljoonaa euroa, konsernin palveluksessa oli 86 henkilöä ja sen tuotteita vietiin yli 50 maahan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aarikka
Aarikka vahvistaa asemaansa Japanissa ja Keski-Euroopassa3.6.2025 09:19:37 EEST | Tiedote
Ikonisista suomalaisista designklassikoista tunnettu Aarikka vahvistaa jalansijaansa kansainvälisillä markkinoilla. Aarikka on solminut yhteistyösopimuksen japanilaisen perheyrityksen P.O.S. Co. Ltd:n kanssa sekä agentuurisopimuksen paikallisen yrittäjän kanssa Saksassa ja Itävallassa. Aarikka uskoo, että yhteistyösopimukset vauhdittavat Aarikan kasvua Keski-Euroopan ja Japanin markkinoilla.
Aarikka esittelee täysin uuden OODI-luonnontuoksujen tuotesarjan4.2.2025 09:17:11 EET | Tiedote
Suomalaisista designklassikoista tunnettu Aarikka tekee uuden aluevaltauksen, kun se tuo markkinoille täysin uuden tuoksukynttilöiden ja huonetuoksujen OODI-luonnontuoksusarjan. Sataprosenttisesti luonnon raaka-aineista valmistettujen lasisissa pulloissa ja rasioissa olevien huonetuoksujen ja tuoksukynttilöiden käytön ekologisuutta lisää sarjaan kuuluvat täyttöpakkaukset, jotka mahdollistavat tuotteiden pitkäikäisen käytön.
Aarikka x YFD -suunnittelukilpailun kodin sisustussarjan voittaja on Dango-valaisin11.9.2024 11:51:52 EEST | Tiedote
Aarikka x YFD ”Leikki ei lopu” -suunnittelukilpailun kodin sisustuksen sarjan voittaja julkistettiin tänään Habitaressa. Nuoret suunnittelijat Yi-Chiao Tien ja You-Chia Chen (Studio D-ja) palkittiin sarjan voittajana Dango-seinävalaisimellaan. Tammikuussa alkanut suunnittelukilpailu, joka keräsi yhteensä peräti 376 kilpailuehdotusta on nyt saanut päätöksensä.
Kutsu medialle 11.9.2024 klo 10.00: Aarikka x YFD ”Leikki ei lopu” -suunnittelukilpailun kodin sisustuksen sarjan voittaja julkistetaan Habitaressa27.8.2024 10:36:37 EEST | Kutsu
Aarikka x YFD ”Leikki ei lopu” -suunnittelukilpailu saa huikean päätöksen, kun kodin sisustuksen sarjan voittaja palkitaan Habitaressa. Aarikalla on ilo kutsua median edustajat palkitsemistilaisuuteen. Aika ja paikka: keskiviikko 11.9.2024, klo 10.00 Habitaren päälava, Helsingin Messukeskus Kodin sisustuksen sarjan voittajan palkitsevat Aarikan toimitusjohtaja Riia Sandström ja Aarikka x YDF -suunnittelukilpailun tuomariston puheenjohtaja Sami Sykkö. Palkitsemistilaisuuden jälkeen kodin sisustuksen sarjan voittaja ja Riia Sandström ovat median tavattavissa klo 10.30–11.15 Aarikan osastolla 6r48. Nuorille suunnittelijoille suunnattu Aarikka x YFD ”Leikki ei lopu” -suunnittelukilpailu keräsi ennätykselliset 376 kilpailuehdotusta. Arvovaltainen tuomaristo julkisti kesäkuussa eri sarjojen finalistit, joista 11.9. palkitaan kodin sisustuksen sarjan voittaja. Tervetuloa! Riia Sandström, toimitusjohtaja, Aarikka Oy Haastatteluja voi sopia Aarikan ja kodin sarjan voittajan kanssa ennakkoon puh
Aarikka palkitsi nuoria suunnittelijoita9.8.2024 14:53:37 EEST | Tiedote
Aarikka x Young Finnish Design “Leikki ei lopu” -suunnittelukilpailun voittajat korusarjassa ja vaate-, laukku- tai asustesarjassa on palkittu. Aarikka palkitsee voittajat rahapalkinnolla. Mukana tuomaristossa ollut Aarikan toimitusjohtaja kannustaa palkittuja suunnittelijoita tuoteideoidensa rohkeaan kaupallistamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme