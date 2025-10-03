Akong Rinpochen uusi kirja opastaa buddhalaisiin periaatteisiin onnellisuuden saavuttamiseksi
Akong Rinpoche esittelee uudessa kirjassaan, miten buddhalaisia periaatteita voi soveltaa arkielämään vähentämään kärsimystä ja lisäämään onnellisuutta. Teos sisältää mietiskelyharjoituksia, jotka on laadittu länsimaisten psykoterapeuttien kanssa.
Mitä minun on tehtävä jotta tulisin onnelliseksi? Buddhalaisen näkemyksen mukaan kärsimys johtuu itsekkyydestä. Itsekkyydestä vapautumiseen taas tarvitaan mielen kesyttämistä, ja tähän perustuu buddhalainen terapia.
Kirjan ensimmäisessä osassa Akong Rinpoche esittelee buddhalaisen näkemyksen ja kertoo, miten sen periaatteita voi soveltaa arkielämään. Ohjeita ei ole suunnattu erityisesti itämaisista uskonnoista kiinnostuneille, vaan jokaiselle, joka tahtoo ymmärtää miten kärsimys ja onnellisuus syntyvät.
Toisessa osassa on mietiskelyharjoituksia, joiden tarkoitus on antaa perusta itsetuntemukselle, henkiselle kasvulle ja tasapainoisuudelle. Harjoitukset on laadittu yhteistyössä länsimaisten psykoterapeuttien kanssa.
Tämä käytännöllinen harjoitusohjelma on testattu terapiaryhmissä Skotlannin Samye Lingissä, joka on vanhin tiibetinbuddhalainen keskus lännessä. Akong Tulku Rinpoche on täysinoppinut tiibetinbuddhalaisen Karma Kagyu -koulukunnan meditaatiomestari, tiibetiläisen lääketieteen tohtori ja toinen Samye Lingin perustajista.
Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Anita Salo, anita@basambooks.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anita SaloViestintävastaavaBasam Books Oy
Viestintä, sosiaalinen media, tiedotteet, arvostelukappaleet
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Basam Books on riippumaton helsinkiläinen yleiskustantamo. Meidät tunnetaan erityisesti laadukkaan hyvinvointi- ja työelämäkirjallisuuden, kaunokirjallisten klassikoiden sekä runouden kustantajana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Basam Books
"Terapeuttiset tarinat" – Kirjallisuusterapia identiteetin, luovuuden ja hyvinvoinnin tukena3.10.2025 08:18:00 EEST | Tiedote
Basam Books julkaisee teoksen Terapeuttiset tarinat (toim. Juhani Ihanus), joka avaa kirjallisuusterapian ja narratiivisen terapian menetelmiä. Teos korostaa tarinoiden voimaa hyvinvoinnin, kasvun ja kuntoutuksen tukena. Se tarjoaa käytännön oppaan terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja kulttuurialojen ammattilaisille sekä kaikille tarinankerronnasta kiinnostuneille. Toimittaja Juhani Ihanus on pitkän linjan kirjallisuusterapiakouluttaja ja arvostettu kulttuuripsykologian asiantuntija.
Uutuuskirja "Hiiri ja vadelma" innostaa lapsia lukemaan MI-NÄ LU-EN -sarjassa23.9.2025 15:43:41 EEST | Tiedote
Kirjasarjan uusin osa "Hiiri ja vadelma" tarjoaa oppimisen riemua MI-NÄ LU-EN -sarjan neljäntenä osana. Sarja tarjoaa pedagogisesti suunniteltuja tarinoita, jotka innostavat lapsia lukemaan. Erityisesti tavutetut tekstit suurilla kirjaimilla ja hauskat kuvat tukevat lapsen lukutaitoa.
Edgar Allan Poen viimeinen teos pohtii kuolemattomuuden kysymyksiä16.9.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Edgar Allan Poen viimeisessä teoksessa "Heureka ja muita kirjoituksia", Poe pohtii maailmankaikkeuden rakennetta ja elämän suuria kysymyksiä. Tämä mullistava teksti yhdistää tähtitieteellisen tutkielman ja filosofisen kiistakirjoituksen. Teoksen on suomentanut FT Hannu Poutiainen.
"Elämän tarkoitus ja tekoäly" julkistustilaisuus 22.9. klo 18 - tervetuloa Rosebud Sivulliseen!10.9.2025 13:15:00 EEST | Tiedote
"Elämän tarkoitus ja tekoäly! Tarinoita ihmisyyden rajalta" -kirjan julkistustilaisuus pidetään 22.9. klo 18 Rosebud Sivullisessa. Kari Angeria ja Risto Linturi käsittelevät kirjassaan ihmisyyden haasteita tekoälyn aikakaudella. Miten tekoälyn kehitys muuttaa arkeamme ja työnkuviamme? Tervetuloa keskustelemaan tämän murroksen vaikutuksista yhteiskuntaan!
Uusi suomennos tuo James Joycen klassikon "Dublinilaisia" nykypäivään lähes 50 vuoden jälkeen10.9.2025 08:18:00 EEST | Tiedote
James Joycen novellikokoelma "Dublinilaisia" julkaistiin vuonna 1914, vaikka se valmistui jo 1907, johtuen kustantajien vastustuksesta Joycen realistista kuvaustapaa kohtaan. Nyt julkaistaan uusi suomennos, kun edellisestä on kulunut lähes viisikymmentä vuotta, tuoden klassikon nykyaikaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme