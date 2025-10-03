Akong Rinpochen uusi kirja opastaa buddhalaisiin periaatteisiin onnellisuuden saavuttamiseksi

Basam Books

3.10.2025

Akong Rinpoche esittelee uudessa kirjassaan, miten buddhalaisia periaatteita voi soveltaa arkielämään vähentämään kärsimystä ja lisäämään onnellisuutta. Teos sisältää mietiskelyharjoituksia, jotka on laadittu länsimaisten psykoterapeuttien kanssa. 

Mitä minun on tehtävä jotta tulisin onnelliseksi? Buddhalaisen näkemyksen mukaan kärsimys johtuu itsekkyydestä. Itsekkyydestä vapautumiseen taas tarvitaan mielen kesyttämistä, ja tähän perustuu buddhalainen terapia.

Kirjan ensimmäisessä osassa Akong Rinpoche esittelee buddhalaisen näkemyksen ja kertoo, miten sen periaatteita voi soveltaa arkielämään. Ohjeita ei ole suunnattu erityisesti itämaisista uskonnoista kiinnostuneille, vaan jokaiselle, joka tahtoo ymmärtää miten kärsimys ja onnellisuus syntyvät.

Toisessa osassa on mietiskelyharjoituksia, joiden tarkoitus on antaa perusta itsetuntemukselle, henkiselle kasvulle ja tasapainoisuudelle. Harjoitukset on laadittu yhteistyössä länsimaisten psykoterapeuttien kanssa.

Tämä käytännöllinen harjoitusohjelma on testattu terapiaryhmissä Skotlannin Samye Lingissä, joka on vanhin tiibetinbuddhalainen keskus lännessä. Akong Tulku Rinpoche on täysinoppinut tiibetinbuddhalaisen Karma Kagyu -koulukunnan meditaatiomestari, tiibetiläisen lääketieteen tohtori ja toinen Samye Lingin perustajista.

