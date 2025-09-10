"Elämän tarkoitus ja tekoäly" julkistustilaisuus 22.9. klo 18 - tervetuloa Rosebud Sivulliseen!
"Elämän tarkoitus ja tekoäly! Tarinoita ihmisyyden rajalta" -kirjan julkistustilaisuus pidetään 22.9. klo 18 Rosebud Sivullisessa. Kari Angeria ja Risto Linturi käsittelevät kirjassaan ihmisyyden haasteita tekoälyn aikakaudella. Miten tekoälyn kehitys muuttaa arkeamme ja työnkuviamme? Tervetuloa keskustelemaan tämän murroksen vaikutuksista yhteiskuntaan!
Kari Angeria, Risto Linturi
Tekoäly saattaisi kirjoittaa kirjan omasta historiastaan ja tulevaisuudestaan. Tämä ei ole se kirja. Tämä on kirja ihmisyydestä. Siitä, miten työmme ja arkemme muuttuu tekoälyn kykyjen kasvaessa. Siitä, miten säilytämme ihmisyytemme ja tarkoituksellisuutemme tässä murroksessa.
Tekoäly vaikuttaa lähitulevaisuudessa moniin yhteiskunnan rakenteisiin. Useimmat ammatit tulevat tuhoutumaan tai korvautumaan uusilla. Monet toimialat katoavat kokonaan. Tulee mieleen, miten John Lennon laulussaan Imagine pyysi kuvittelemaan maailmaa ilman valtioita, sotia, taivasta, nälkää tai omaisuutta. Tekoälyn voisi nyt kuvitella johtavan tuollaiseenkin utopiaan tai ihan päinvastaiseen suuntaan.
Mihin käytämme aikamme, jos robotit hoitavat kaikki askareet ja tekoäly ajattelee puolestamme? Miten käy demokratian, mikäli ihmisiä ei enää tarvita tuotannossa ja koneet tekevät meitä parempia päätöksiä? Miten motivoimme itsemme, ja miten robottien tuottama hyvinvointi jakautuu? Mitä meidän kannattaa yksilöinä ja yhteiskuntina tässä hetkessä tehdä? Millaiseen maailmaan meidän tulisi lapsia ja nuoria kouluttaa? Onko lapsillamme tulevaisuutta robottien rinnalla?
Tekoälyllä tarkoitamme koneen kykyä suorittaa tehtäviä, joiden on yleisesti nähty vaativan ihmisen ajattelua. Emme sano, ettei kone oikeasti ajattele. Kyllä se ajattelee, jos ajattelulla tarkoitetaan asioiden tarkoituksenmukaista yhdistelyä ja kone selkeästi siihen kykenee.
Koneilla ei ole tunteita eikä viettejä. Tavoitteet ovat ihmisen antamia. Ihmiset voivat kuitenkin antaa koneilleen halun ja kyvyn oppia sekä tavoitella uusia päämääriä.
Kirja on kirjoitettu johdattelemaan lukijaansa kysymyksiin, joihin meidän on vastattava tekoälyn ja robotiikan ottaessa haltuunsa yhä suuremman osan nykyihmisen tehtävistä. On kuin vieras älyllinen laji olisi saapunut keskuuteemme. Toisaalta tekoäly on ihmisten kulttuurin tuote. Se tuntee maailmanhistorian, ihmisten ratkaisut ja arvomaailmat, kulttuuriset tuotokset ja uutiset laajemmin kuin yksikään ihminen.
Kirja johdattaa kysymyksiin, jotka eivät niinkään koske tekoälyä tai robotteja vaan ihmisenä olemista. Puhutaan suuresta muutoksesta, joka kyseenalaistaa yhteiskuntien ja talouden kaikki rakenteet.
"Elämän tarkoitus ja tekoäly" julkistustilaisuus 22.9. klo 18. (Basam Books)
Tervetuloa kirjan julkistustilaisuuteen!
Rosebud Sivullisessa:
Rosebud Books
Meritullinkatu 21
00170 Helsinki
