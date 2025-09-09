Uusi suomennos tuo James Joycen klassikon "Dublinilaisia" nykypäivään lähes 50 vuoden jälkeen
James Joycen novellikokoelma "Dublinilaisia" julkaistiin vuonna 1914, vaikka se valmistui jo 1907, johtuen kustantajien vastustuksesta Joycen realistista kuvaustapaa kohtaan. Nyt julkaistaan uusi suomennos, kun edellisestä on kulunut lähes viisikymmentä vuotta, tuoden klassikon nykyaikaan.
DUBLINILAISIA
James Joyce
Irlantilaisen James Joycen esikoisteos, novellikokoelma Dublinilaisia oli lähtölaukaus 1900-luvun merkittävimpiin kuuluvan kirjailijan uralle. Kokoelma valmistui jo vuonna 1907, mutta Joyce sai sen julkisuuteen vasta 1914 taisteltuaan pitkään eri kustantajien kanssa. Ongelmien syynä oli Joycen tapa kuvata dublinilaisia ja Dublinia kaunistelematta, vapaana kaikesta kelttiläishenkisestä romantisoinnista.
Dublinilaisia on häikäilemätön novellikokoelma, joka tarjoaa 15 välähdyksenomaista kuvaa keskiluokkaisten dublinilaisten elämästä. Joyce käsittelee surkuhupaisasti ja kainostelematta lapsuuden turhautuneisuutta, seksuaalista heräämistä ja aikuisuuden tuomaa vääjäämätöntä pettymystä. Kokonaisuutena novellit ilmentävät paitsi yksittäisiä ihmiskohtaloita myös kokonaista kansakuntaa.
Uusi suomennos tuo Joycen klassikon nykyaikaan, onhan edellinen käännös melkein viiden vuosikymmenen takaa.
James Joycen (1882-1941) tunnetuimpia teoksia ovat Dublinilaisten ohella romaanit Taiteilijan omakuva nuoruuden vuosilta, Odysseus ja Finnegans Wake.
Teoksen on suomentanut Heikki Salojärvi.
Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Anita Salo, anita@basambooks.fi
