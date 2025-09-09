Uusi suomennos tuo James Joycen klassikon "Dublinilaisia" nykypäivään lähes 50 vuoden jälkeen

Rajat auki? -kirja paljastaa Euroopan ja Suomen maahanmuuton tulevaisuuden 27.8.2025 17:02:17 EEST | Tiedote

Rajat auki? -kirja avaa Suomen ja Euroopan maahanmuuttopolitiikan tulevaisuuden näkymiä. EU:n muuttoliike- ja turvapaikkapakti luo raamit EU-jäsenmaiden toivotulle suunnalle. Suomessa oikeistohallitus rajoittaa maahanmuuttoa rajalailla ja monilla ulkomaalaislain tiukennuksilla. Rita Gustava Pulli esittelee ilmiötä syvällisesti ja monipuolisesti lain, politiikan ja käytännön näkökulmista, unohtamatta monenlaisten maahanmuuttajien ja heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten haastatteluita ja äärioikeiston nousun vaikutusta maahanmuuttovastaisuuden lisääntymiseen.