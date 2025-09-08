Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

9.9.2025 04:37:58 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa, että ilmoitus keskisuuresta rakennuspalosta Hankasalmella, Venekoskentiellä, oli aiheettomasti hälytetty. Paikalla ei havaittu paloa, eikä pelastuslaitoksella ollut muita tehtäviä tilanteen tarkastelun jälkeen. 

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 9.9.2025

RAKENNUSPALO, KESKISUURI, VENEKOSKENTIE, HANKASALMI

Venekoskentiellä ei paloa. Tilanteen tiedustelun ja varmistamisen lisäksi ei muuta tehtävää pelastuslaitokselle.

