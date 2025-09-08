Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia ja palveluverkko valmistelussa 5.9.2025 15:16:04 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia ja palveluverkon toinen vaihe ovat valmistelussa. Palvelustrategiaa ja palveluverkkosuunnitelmaa valmistellaan vuoden 2026 talousarvion kanssa rinnakkain.