Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa, että ilmoitus keskisuuresta rakennuspalosta Hankasalmella, Venekoskentiellä, oli aiheettomasti hälytetty. Paikalla ei havaittu paloa, eikä pelastuslaitoksella ollut muita tehtäviä tilanteen tarkastelun jälkeen.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 9.9.2025
RAKENNUSPALO, KESKISUURI, VENEKOSKENTIE, HANKASALMI
Venekoskentiellä ei paloa. Tilanteen tiedustelun ja varmistamisen lisäksi ei muuta tehtävää pelastuslaitokselle.
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestari
