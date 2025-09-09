Keski-Suomen ELY-keskus

Mt 6304 Uuraistentie suljetaan raskaalta liikenteeltä 13.–14.9.2025

9.9.2025 12:15:07 EEST | Keski-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Maantiellä 6304 (Uuraistentie) vaihdetaan maantierumpu Saarijärven päässä Kotiniemenpolun kohdalla.  Tien läpiajoliikenne joudutaan sulkemaan raskaalta liikenteeltä rummun vaihdon ajaksi. Samaan aikaan Uuraistentien päällystystyöt etenevät kohti valmistumistaan.

Rumpu vaihdetaan Uuraistentiellä Kotiniemenpolun kohdalla. Kartta: Google Maps

Rummunvaihtotyö toteutetaan lauantain 13.9.2025 klo 5.00 ja sunnuntain 14.9.2025 klo 12.00 välisenä aikana.

Henkilöautoliikenteelle järjestetään rummunvaihdon ajaksi kiertotie vieressä kulkevan jalankulku- ja pyörätien kautta.

Uuraistentien päällystystyöt etenevät 

Uuraisten ja Lanneveden välinen päällystys alkaa olla jo valmiina, viimeistelytyöt jatkuvat vielä.

Sekoitusjyrsinnät ovat tällä hetkellä käynnissä Lanneveden ja Saarijärven välillä. Sekoitusjyrsinnät ja murskeenlisäykset valmistuvat aikataulun mukaisesti viikon 38 aikana. Päällysteet valmistuvat viikon 39 aikana, minkä jälkeen tehdään viimeistelytöitä

Päällystystöistä on tehty noin 50 % ja sekoitusjyrsintätöistä noin 75 %. 

Tietoja julkaisijasta

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

