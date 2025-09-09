Mt 6304 Uuraistentie suljetaan raskaalta liikenteeltä 13.–14.9.2025
Maantiellä 6304 (Uuraistentie) vaihdetaan maantierumpu Saarijärven päässä Kotiniemenpolun kohdalla. Tien läpiajoliikenne joudutaan sulkemaan raskaalta liikenteeltä rummun vaihdon ajaksi. Samaan aikaan Uuraistentien päällystystyöt etenevät kohti valmistumistaan.
Rummunvaihtotyö toteutetaan lauantain 13.9.2025 klo 5.00 ja sunnuntain 14.9.2025 klo 12.00 välisenä aikana.
Henkilöautoliikenteelle järjestetään rummunvaihdon ajaksi kiertotie vieressä kulkevan jalankulku- ja pyörätien kautta.
Uuraistentien päällystystyöt etenevät
Uuraisten ja Lanneveden välinen päällystys alkaa olla jo valmiina, viimeistelytyöt jatkuvat vielä.
Sekoitusjyrsinnät ovat tällä hetkellä käynnissä Lanneveden ja Saarijärven välillä. Sekoitusjyrsinnät ja murskeenlisäykset valmistuvat aikataulun mukaisesti viikon 38 aikana. Päällysteet valmistuvat viikon 39 aikana, minkä jälkeen tehdään viimeistelytöitä
Päällystystöistä on tehty noin 50 % ja sekoitusjyrsintätöistä noin 75 %.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne HölttäProjektipäällikköKeski-Suomen ELY-keskusPuh:0295 023 530janne.holtta@ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen ELY-keskus
Järvi-Suomen luonnon monimuotoisuutta tuetaan 2,3 miljoonalla eurolla9.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Järvi-Suomen maaseudun luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen on myönnetty 2,3 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoitusta tänä vuonna ns. JÄSMY-teemahaun kautta.
Haapamäen sortumakohdan korjausurakoitsija valittu, työt käynnistyvät tällä viikolla8.9.2025 09:36:31 EEST | Tiedote
Hankintalain mukaiseen kilpailutukseen jätettiin 12 tarjousta. Urakka on kilpailutettu laadittujen korjaussuunnitelmien pohjalta. Korjaustyöt valtatiellä 23 pääsevät alkamaan viipymättä.
Lähiruokapäivänä Keski-Suomen maaseutu tarjoaa parastaan2.9.2025 09:58:00 EEST | Tiedote
Lähiruokapäivää vietetään tänä vuonna 6.–7. syyskuuta. Keski-Suomessa yleisölle avaa ovensa yli 30 maatilaa ja maaseudun muuta yritystä.
Yötyönä tehtävät päällystykset rampeilla haittaavat liikennettä Jyväskylän seudulla29.8.2025 14:47:56 EEST | Tiedote
Jyväskylässä tehdään jyrsintä- ja päällystystöitä Vt 4 ja Vt 9 eritasoliittymien rampeilla syyskuun ensimmäisellä viikolla.
Työttömyys heinäkuussa 14,8 prosenttia26.8.2025 08:01:28 EEST | Tiedote
Keski-Suomessa oli heinäkuun lopussa yhteensä 18 722 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 197 (6,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli heinäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 897, joka on 253 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli 579, joka on 95 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme