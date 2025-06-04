Standardit tutuksi konetekniikan opiskelijoille ja opettajille

Suomessa koneturvallisuuden standardoinnista vastaa METSTA. Tehtäviin kuuluu myös standardointiin osallistuminen ja siihen tehokkaasti vaikuttaminen.

”Useimmat tekniikan alan asiantuntijat törmäävät standardeihin jossakin vaiheessa uraansa – monesti jo opiskeluvaiheessa. On hyvä ymmärtää standardien laadinnan periaatteet ja saada kokonaiskuva oman alan standardointikentästä. Korkeakouluissa tehdään myös tutkimusta, joka kytkeytyy standardointiin”, METSTAn asiantuntijat, työpajan vetäjät Jukka-Pekka Rapinoja ja Frans Nilsén korostavat.

”Toiminnallisen työpajan tavoitteena on antaa kattava yleiskuva koneturvallisuuden standardeista, niiden soveltamisesta tuotteen turvallistamisessa sekä valottaa standardien kytkeytymistä EU-sääntelyyn.

Tarkoituksemme on myös kannustaa tulevaisuuden osaajia osallistumaan ja vaikuttamaan standardointiin. Suomalaisten kannattaa istua aktiivisesti niissä pöydissä, joissa standardeja laaditaan.”

Helsingin Etelarannassa pidettyyn pilottityöpajaan saapuneet Pekka Hirvonen (vas.), Maija Peltola ja Tuomas Piiroinen pitivät kokonaisuutta hyödyllisenä, tehokkaana ja suositeltavana pakettina.

Tietoa ja taitoa opintojen ja töiden tueksi

Kun METSTA pilotoi elokuussa 2025 työpajaa koneturvallisuusstandardeista, Helsingin Etelärantaan saapui mukavankokoinen joukko konealan opiskelijoita ja opettajia eri puolilta Suomea.

Osallistujat saivat mukaansa paitsi paljon käytännön tietoa myös tuhdin tietopaketin töissä ja opinnoissa sovellettavaksi sekä todistuksen vaikka cv:hen liitettäväksi. Ryhmätöissä tunnistettiin vaaroja, arvioitiin riskejä ja pohdittiin käytännönläheisesti turvallisuuden parantamista kuvitteellista CUT-LITE -ruohonleikkuria tarkastelemalla.

Pilotti-työpajan vastaanotto oli innostunut ja kiittävä. Saadun palautteen perustellaan työpajan sisältöä jatkokehitetään. Tarkoituksena on, että METSTA jalkautuu jatkossa yhä ahkerammin oppilaitoksiin.

”Oppilaitos-yhteistyölle on selvästi tarvetta”

Hiljattain koneinsinööriksi valmistunut ja laboratorioinsinöörinä Joensuun Karelia Ammattikoulussa työskentelevä Tuomas Piiroinen sai tiedon työpajasta työnantajaltaan.

”Työpaja linkittyy suoraan työhöni laboratoriossa, jossa päivitämme esimerkiksi vanhoja koneita ja työskentelemme opiskelijoiden kanssa. Tässä työssä riskien arviointi ja laitteiden turvallisuus ovat erittäin ajankohtaisia aiheita. Lisäksi uusia investointeja tehdessämme voin hyödyntää työpajan antia monipuolisesti.”

”Oppilaitos-yhteistyölle on selvästi tarvetta. Työpajassa käsitellyt asiat ovat sellaisia, joita jokaisen konealalla opiskelevan tai työskentelevän tulisi tiedostaa ja ymmärtää. On tärkeää osata lukea standardeja ja hallinta riskien arviointia.”

”Sain työpajasta paljon uutta tietoa, vaikka olen näiden asioiden parissa pyörinyt jo pitkään. Oli myös hyvä kuulla standardien valmistelutyöstä, harmonisoinnista ja standardoinnin kansainvälisestä näkökulmasta. Suosittelen ehdottomasti työpajaa muillekin.”

”Todella hyvä ja nimensä mukaisesti työpaja”

Lahden LAB-ammattikorkeakoulussa toista vuotta konetekniikkaa opiskeleva Maija Peltola oli työpajasta innoissaan. ”Onneksi pääsin mukaan”, hän tuumaili jo ensimmäisen kahvitunnin aikana.

Maijalla on taskussa kaksi aiempaa tutkintoa – toinen terveysalalta ja toinen kieliopinnoista. Jokunen vuosi sitten insinööriopinnot alkoivat poltella, ja mielenkiintoisimmaksi alueeksi osoittautui konetekniikka.

”Kiinnostus insinööriopintoihin kumpuaa yleisesti uteliaisuudesta kaikkea kohtaan: miten esimerkiksi koneet toimivat ja miksi. Myös laatuasiat, koneturvallisuus ja standardit kiinnostavat. En halua olla pelkkä koneiden käyttäjä, vaan haluan työskennellä koneiden parissa sekä osata ratkaista koneteknisiä ongelmia.”

”Sain työpajasta erittäin hyvän kattauksen konepuolen standardeista. Tämä oli todella hyvä ja nimensä mukaisesti työpaja: yhdessä tekemistä ja pohdintaa, vastauksien hakemista ja saamista, ryhmäytymistä ja kontaktointia. Sain työpajasta juuri sen, mitä se lupasikin ja mukaani paljon ammennettavaa niin opintoihin kuin tuleviin töihin. Tehokas paketti tietoa ja ryhmätehtäviä oli hienosti suunniteltu ja toteutettu.”

”Suosittelen työpajaa kaikille alan toimijoille”

Metropolia Ammattikorkeakoulussa Vantaan kampuksella konetekniikan lehtorina työskentelevä Pekka Hirvonen oli tyytyväinen päivän antiin.

”Työpaja liippaa läheltä työtäni. Asia oli osin tuttua, mutta sain myös paljon uutta. En ole aiemmin tällä tarkkuudella tiennyt esimerkiksi kansallisesta ja EU-tason lainsäädännöstä sekä standardien keskinäisestä vertautuvuudesta eri maiden välillä”, Hirvonen sanoo.

”Parasta antia oli standardien entistä parempi ymmärrys sekä ajatukset siitä, miten voin soveltaa tietoa omaan työhöni ja opetukseen. Standardoinnin merkitys ja määrä yllättivät – emme näe sitä arjessa, mutta taustalla tapahtuu paljon.”

”Suosittelen työpajaa kaikille tekniikan alan oppilaitoksille ja opiskelijoille. On hyvä ymmärtää standardeista, niiden olemassaolosta ja merkityksestä sekä siitä, missä niitä tehdään ja miten tekemiseen voi osallistua. Omaan toimialaan voi ja kannattaa vaikuttaa siten, ettei ole muiden vietävänä”, Hirvonen summaa.

METSTA & korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö

Standardit liittyvät kiinteästi monien teknisten alojen perustaitoihin. Standardeihin olisikin hyvä tutustua jo opintojen aikana. Siksi oppilaitokset ovat METSTAlle tärkeä sidosryhmä.

METSTA tarjoaa korkeakouluille ja oppilaitoksille opiskelua tukevia aineistoja, kuten työpajoja, webinaareja, luentoja, esitteitä ja videoita.

Useissa korkeakouluissa ja oppilaitoksissa tehdään tutkimusta, joka kytkeytyy standardointiin. On hyvä tietää, että myös oppilaitokset voivat osallistua standardointiin.

Monissa METSTAn standardointiryhmissä on mukana jäseniä yliopistoista.

Lue lisää METSTAN korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyöstä tästä linkistä

