Elvis oli suuri rakkauteni - Priscilla Presleyn hätkähdyttävät muistelmat

9.9.2025

Otava julkaisee 23.9. Priscilla Presleyn muistelmateoksen Saanhan mennä luotas pois – Elvis ja elämäni.  Kirja avaa  täysin uuden näkökulman Elviksen ja Priscilla Presleyn rakkaustarinaan, heidän avioliittoonsa, perhe-elämään Gracelandissa sekä vaikeaan päätökseen lähteä omille teilleen. 

Saanhan mennä luotas pois – Elvis ja elämäni-kirja on koskettava, rehellinen ja intiimi kertomus elämästä maailman tunnetuimman rocktähden rinnalla – ja siitä, millaista oli löytää oma identiteetti Elviksen varjosta. Kirja kuvaa avoimesti suhteen ilot ja surut, Elviksen persoonan valoisat ja varjopuolet sekä Priscillan oman kasvun naiseksi, äidiksi ja itsenäiseksi ihmiseksi.

Priscilla Presley kertoo viimein oman näkökulmansa viihdemaailmaa kuohuttaneisiin tapahtumiin, joista kipeimpiä ovat hänen ja Elviksen tyttären Lisa Marien (1968–2023) huumeriippuvuus ja traaginen kuolema sekä lapsenlapsen itsemurha.

Kirjassa paljastetaan myös Elviksen yksityistä puolta ja kerrotaan hänen ja Priscillan merkityksellisestä suhteesta sekä avioeron jälkeisistä salaisista vierailuista toistensa luona.

Priscilla kertoo Gracelandin luisumisesta kodista suosituksi turistinähtävyydeksi, scientologian merkityksestä perheelleen, omasta urastaan näyttelijänä ja parisuhteistaan.

Priscilla Presley (s. 1945) on yhdysvaltalainen elokuva- ja televisionäyttelijä, joka tunnetaan ennen kaikkea rock’n rollin kuninkaan Elviksen entisenä puolisona sekä värikkäistä vuosikymmenistään viihdejulkisuuden valokeilassa.

