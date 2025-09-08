Mannerheimintien remontti valmistuu kolme kuukautta etuajassa
Helsingin tähän asti suurin kadun peruskorjaus valmistuu etuajassa syyskuussa. Alkuperäinen valmistumisaika oli vuoden loppu 2025. Raitioliikenne palasi Runeberginkadun ja Reijolankadun välille maanantaina 8. syyskuuta.
Keväällä 2023 alkaneessa peruskorjauksessa uusittiin kaikki kadunalainen ja maanpäällinen tekniikka. Vanhat jopa 1870-luvun vesijohdot vaihtuivat uusiin rakentamisen aikana. Samalla uusittiin myös sadevesiviemärit, sähkölinjat ja muu kunnallistekniikka.
Hyvät ratkaisut töiden rytmityksessä palkitsivat
Valmistelevat työt Mannerheimintien sivukaduilla nopeuttivat töitä peruskorjauksen toisessa vaiheessa Oopperan ja Reijolankadun välillä.
– Aloitimme sivukatujen vesihuollon rakentamisen vuotta aiemmin alkuperäisestä aikataulusta. Näin pystyimme toisessa vaiheessa rakentamaan Manskun ison runkolinjan nopeasti, koska sivukatujen putkistojen purkulinjat olivat jo valmiina, sanoo projektinjohtaja Antti-Juhani Lehtinen Helsingin kaupungilta.
Myös leuto talvi auttoi siinä, että monia säästä riippuvaisia työvaiheita pystyttiin aloittamaan keväällä aikaisemmin. Urakoitsijana hankkeessa toimi VM Suomalainen oy. Toteutustapana oli projektinjohtourakka.
Tilaa kaikille kulkumuodoille
Remontin jälkeen Mannerheimintiellä kulkevat kaikki kulkumuodot. Moottoriajoneuvojen kaistoja on kaksi molempiin suuntiin, kuten ennen remonttiakin. Toinen kaistoista on varattu linja-autoille.
Ruusankatu, Savilankatu ja Sallinkatu muutettiin autoliikenteelle yksisuuntaisiksi Mannerheimintien suuntaan. Muutokset mahdollistivat pysäköintipaikkojen, katupuiden ja köynnöspylväiden lisäämisen sivukaduille.
Raitiotien pysäkkejä ja rataa parannettiin
Raitiotien kiskot ja pysäkit uusittiin vastaamaan tulevaisuudessa kulkevan Länsiratikoiden pikaraitiotien vaatimuksia. Samalla myös pysäkkien esteettömyyttä parannettiin ja niiden katoille asennettiin viherkatot.
Yksisuuntaiset pyörätiet lisäävät turvallisuutta
Mannerheimintielle rakennettiin yksisuuntaiset jalankulusta ja autoliikenteestä erotellut pyörätiet, jotka sujuvoittavat pyöräliikennettä ja parantavat kaikkien kulkumuotojen turvallisuutta. Yksisuuntaiset pyörätiet tarjoavat turvallisen reitin keskustaan osana kantakaupungin pyörätieverkkoa.
Syyskuussa viimeiset viilaukset ja lokakuussa uudet katupuut
Syyskuun aikana Mannerheimintiellä tehdään viimeisiä viilauksia, kuten asennellaan kiveyksiä ja tehdään viimeisiä katumerkintöjä. Työt jatkuvat vielä Humalistonkadun päässä sijaitsevalla uudella katuaukiolla.
Syksy on paras aika puiden istuttamiseen. Mannerheimintien ja sivukatujen uudet katupuut istutetaan lokakuussa. Mannerheimintielle ja Toivonkadulle istutetaan lehmuksia. Ruusankadun ja Savilankadun uudet puut ovat pilaritervaleppiä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti-Juhani Lehtinen
projektinjohtaja, projektirakennuttaminen
kaupunkiympäristön toimiala
p. 09 3103 8872
anttijuhani.lehtinen@hel.fi
Mika Kaalikoski,
projektipäällikkö, liikenne- ja katusuunnittelu
kaupunkiympäristön toimiala
p. 09 310 39495
mika.kaalikoski@hel.fi
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Nedre Malms park renoveras för att betjäna användare i olika åldrar8.9.2025 13:32:58 EEST | Pressmeddelande
Målet är att öka aktiviteter, trivseln och attraktiviteten i parken för olika användare såsom barnfamiljer och äldre. Arbetet inleds i mitten av september och blir klart i slutet av nästa år.
Ala-Malmin puisto peruskorjataan palvelemaan eri-ikäisiä käyttäjiä8.9.2025 13:32:58 EEST | Tiedote
Tavoitteena on lisätä puistoon tekemistä, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta erilaisille käyttäjille kuten lapsiperheille ja ikääntyneille. Työ alkaa syyskuun puolivälissä ja valmistuu vuoden 2026 lopulla.
Renoveringen av Övre Malms torg startar i september5.9.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Övre Malms torg vid Malms station genomgår en årslång renovering. Syftet är att utveckla torget och göra det mer välkomnande, grönare och säkrare på basis av de boendes önskemål.
Ylä-Malmin torin kunnostus alkaa syyskuussa5.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Malmin aseman läheisyydessä sijaitseva Ylä-Malmin tori uusitaan vuoden kestävässä peruskorjauksessa. Tavoitteena on kehittää toria asukkaiden toiveiden pohjalta nykyistä viihtyisämmäksi, vehreämmäksi ja turvallisemmaksi.
Allaktivitetsarena och fler bostäder i Hertonäs centrum5.9.2025 08:42:11 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stad sökte en aktör för att genomföra ett kvarter i Hertonäs centrum genom en pris- och kvalitetstävling. Fira Rakennus Oy och MTu-Consulting Oy föreslås som aktör för att genomför kvarteret och deras förslag bedömdes som det bästa i tävlingen. Stadsmiljönämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 9 september 2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme