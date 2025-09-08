Mannerheimintien remontti valmistuu kolme kuukautta etuajassa

Keväällä 2023 alkaneessa peruskorjauksessa uusittiin kaikki kadunalainen ja maanpäällinen tekniikka. Vanhat jopa 1870-luvun vesijohdot vaihtuivat uusiin rakentamisen aikana. Samalla uusittiin myös sadevesiviemärit, sähkölinjat ja muu kunnallistekniikka.

Hyvät ratkaisut töiden rytmityksessä palkitsivat

Valmistelevat työt Mannerheimintien sivukaduilla nopeuttivat töitä peruskorjauksen toisessa vaiheessa Oopperan ja Reijolankadun välillä.

– Aloitimme sivukatujen vesihuollon rakentamisen vuotta aiemmin alkuperäisestä aikataulusta. Näin pystyimme toisessa vaiheessa rakentamaan Manskun ison runkolinjan nopeasti, koska sivukatujen putkistojen purkulinjat olivat jo valmiina, sanoo projektinjohtaja Antti-Juhani Lehtinen Helsingin kaupungilta.

Myös leuto talvi auttoi siinä, että monia säästä riippuvaisia työvaiheita pystyttiin aloittamaan keväällä aikaisemmin. Urakoitsijana hankkeessa toimi VM Suomalainen oy. Toteutustapana oli projektinjohtourakka.

Tilaa kaikille kulkumuodoille

Remontin jälkeen Mannerheimintiellä kulkevat kaikki kulkumuodot. Moottoriajoneuvojen kaistoja on kaksi molempiin suuntiin, kuten ennen remonttiakin. Toinen kaistoista on varattu linja-autoille.

Ruusankatu, Savilankatu ja Sallinkatu muutettiin autoliikenteelle yksisuuntaisiksi Mannerheimintien suuntaan. Muutokset mahdollistivat pysäköintipaikkojen, katupuiden ja köynnöspylväiden lisäämisen sivukaduille.

Raitiotien pysäkkejä ja rataa parannettiin

Raitiotien kiskot ja pysäkit uusittiin vastaamaan tulevaisuudessa kulkevan Länsiratikoiden pikaraitiotien vaatimuksia. Samalla myös pysäkkien esteettömyyttä parannettiin ja niiden katoille asennettiin viherkatot.

Yksisuuntaiset pyörätiet lisäävät turvallisuutta

Mannerheimintielle rakennettiin yksisuuntaiset jalankulusta ja autoliikenteestä erotellut pyörätiet, jotka sujuvoittavat pyöräliikennettä ja parantavat kaikkien kulkumuotojen turvallisuutta. Yksisuuntaiset pyörätiet tarjoavat turvallisen reitin keskustaan osana kantakaupungin pyörätieverkkoa.

Syyskuussa viimeiset viilaukset ja lokakuussa uudet katupuut

Syyskuun aikana Mannerheimintiellä tehdään viimeisiä viilauksia, kuten asennellaan kiveyksiä ja tehdään viimeisiä katumerkintöjä. Työt jatkuvat vielä Humalistonkadun päässä sijaitsevalla uudella katuaukiolla.

Syksy on paras aika puiden istuttamiseen. Mannerheimintien ja sivukatujen uudet katupuut istutetaan lokakuussa. Mannerheimintielle ja Toivonkadulle istutetaan lehmuksia. Ruusankadun ja Savilankadun uudet puut ovat pilaritervaleppiä.