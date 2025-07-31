Ouluun lisää junavuoroja joulukuussa – myös Pendolino Plus -juna Helsingin ja Oulun välillä aloittaa liikennöinnin
Uusi Pendolino Plus -juna aloittaa liikennöinnin Helsingin ja Oulun välillä joulukuussa. Liput ovat nyt saatavilla VR Matkalla -sovelluksessa tai osoitteessa www.vr.fi. Lisäksi Oulun junayhteydet monipuolistuvat, kun VR lisää vuoroja sekä etelään että pohjoiseen.
VR Pendolino Plus -juna aloittaa liikennöinnin Helsingin ja Oulun välillä maanantaina 15.12.2025, jolloin ensimmäinen vuoro Helsingistä Ouluun lähtee klo 14.54. Ensimmäinen Oulusta lähtevä vuoro tiistaina 16.12. klo 04.32 on täysin uusi vuoro, joka palvelee erityisesti aamupäivän kokouksiin kiirehtiviä liikematkustajia.
VR lanseeraa Pendolino Plus -junissa täysin uuden Ekstra Plus -matkustusluokan henkilökohtaista palvelua arvostaville. Matkustusluokan tilat ovat erityisen viihtyisät ja siinä on enemmän junahenkilökuntaa. Ekstra Plus -luokassa toteutuu myös mahdollisuus tilata ennakkoon paikalle toimitettava ateria, joka on asiakaskyselyissä yksi toivotuimpia palveluita. Junissa on myös työskentelyyn varattavia hyttejä sekä lasten leikkivaunu. Pendolino Plus -junat tulevat osittain korvaamaan nykyisiä Helsingistä Ouluun liikennöiviä IC- ja Pendolino-junia. Uusi kalusto ei vaikuta matka-aikaan ja reiteillä pysähdytään samoilla asemilla kuin nytkin.
Lisää vuoroja erityisen suosittuihin ajankohtiin
Pendolino Plus -liikenteen lisäksi Oulun junayhteydet monipuolistuvat joulukuussa, kun 14.12. alkaen käynnistyvät seuraavat uudet reitit ja vuorot:
- sunnuntaisin suora yhteys Turusta Ouluun klo 11.05
- sunnuntaisin Oulusta Helsinkiin klo 18.17 pysähtyen myös väliasemilla Seinäjoen pohjoispuolella
- sunnuntaisin Oulusta Seinäjoelle klo 11.55 tarjoten enemmän yhteyksiä väliasemilta etelään
- lauantaisin IC25 jatkaa Oulusta Rovaniemelle klo 18 täydentäen lauantai-illan vuorotarjontaa
- sunnuntaisin IC26 suora yhteys Rovaniemeltä klo 11.00 Oulun kautta Helsinkiin
Uudet vuorot täydentävät nykyistä tarjontaa ja lisäävät matkustusmahdollisuuksia erityisen kysyttyinä ajankohtina.
”Oulun junayhteydet ja matkustuskokemus parantuvat merkittävästi uusien vuorojen ja Pendolino Plus -junakaluston myötä. Niiden myötä yhä useammalla on mahdollisuus valita matkustusmuodokseen vähäpäästöinen juna. Raideliikenne on yksi vähäpäästöisimmistä tavoista liikkua, sillä se tuottaa vain noin yhden prosentin liikenteen päästöistä Suomessa. Matkustajajunistamme 95 % kulkee Suomessa fossiilittomalla sähköllä”, sanoo VR:n myynti- ja hinnoittelujohtaja Antti Karjalainen.
VR:llä on käynnissä merkittäviä investointeja tulevaisuuden matkustuskokemukseen ja palveluihin junassa. Tulevien vuosien aikana kaikkien Eko-luokkien sisäilme uudistuu ja kalusto saa entistä raikkaamman ulkoilmeen. Pendolino Plus on ensimmäinen VR:n uuden ulkoilmeen mukainen junakalusto, joka Suomen raiteilla nähdään. Viime vuonna VR päivitti kaikkien juniensa wifi-yhteydet ja asiakastyytyväisyys junaverkon kuuluvuuteen on noussut tasolle 3,5/5. Yhteyksien parantamiseksi edelleen tarvitaan teleoperaattoreiden markkinaehtoisia panostuksia verkkoon ja uusiin tukiasemiin katvealueilla.
Faktaa Pendolino Plus -junista
- Junatyyppi: Sm6
- Valmistaja: Ahlstom
- Valmistusvuosi 2010
- Liikennöi aiemmin VR:n idänliikenteessä Helsingin ja Pietarin välillä
