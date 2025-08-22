HHJ-tutkinnon suorittaneet vahvistavat yritysten hallitustyöskentelyä kasvun tukijoina

Hämeen kauppakamarin alueen yrityksiä mukana vauhdittamassa ilmastotyötä 26.6.2025 13:31:37 EEST | Tiedote

Keskuskauppakamarin ja LähiTapiolan Ilmastoyhteisöön on valittu mukaan 15 yritystä Kanta- ja Päijät-Hämeestä. ”Ilmastoyhteisö on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka ovat jo aloittaneet hiilijalanjäljen laskennan ja haluavat viedä ilmastotyönsä uudelle tasolle. On tärkeää, että alueemme yritykset ovat mukana yhteisössä, joka kirittää kilpailuetua vahvistavaa ilmastotyötä. Ilmastoyhteisön tarjoamien koulutusten, työkalujen ja verkostojen turvin alueemme pk-yritykset vahvistavat asemiaan kotimaisissa ja kansainvälisissä toimitusketjuissa”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.