HHJ-tutkinnon suorittaneet vahvistavat yritysten hallitustyöskentelyä kasvun tukijoina
Hallitustyöskentelyn osaamista mittaava Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinto järjestettiin elokuussa. Tällä kertaa Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-kurssin käyneistä 16 henkilöä suoritti tutkinnon hyväksytysti. Kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita. ”Hienoa, että saimme uusia hallitusammattilaisia vahvistamaan yritysten hallitustyöskentelyä. Osaava hallituksen jäsen toimii myös yrityksen kasvun tukena”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-kurssin käyneet sekä tutkinnon suorittaneet:
Toimitusjohtaja Timo Harju, LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Hämeenlinna
Hallituksen jäsen Olli Herranen, Hämeenlinnan Pysäköinti Oy, Hämeenlinna
Toimitusjohtaja Minna Isotalus, MI Ventures Oy, Helsinki
Talouspäällikkö Eeva Issakainen, L-Fashion Group Oy, Lahti
Toimitusjohtaja Sanna Karppinen, Lahden Talot Oy, Lahti
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Piia Kokko, Kiertokapula Oy, Hämeenlinna
Hallituksen jäsen, asianajaja Päivi Kokko, Myrskylän Säästöpankki, Orimattila
Head of Finance & People Minna Lindholm, VENI Energia Oy, Hämeenlinna
Toimitusjohtaja Eija Merinen, Päijänteen Tilikeskus Oy, Hartola ja Heinola
Hallituksen varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Mikko Paajanen, Myrskylän Säästöpankki, Orimattila
Toimitusjohtaja Jari Rinne, Conmentor Ky, Lahti
Hallituksen jäsen Mervi Seppänen, Myrskylän Säästöpankki, Myrskylä
Toimitusjohtaja Piia Tarkiainen, GreenStreet Palvelut Oy, Lahti
HR- ja vastuullisuusjohtaja Annamaria Väli-Klemelä, Luhta Sportswear Company, Lahti
Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Daniel Ward, Superkangas Oy/Eurokangas Oy, Orimattila
Hallituksen jäsen Oliver Ward, Superkangas Oy, Orimattila
HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. ”Tutkinnon on Hämeen kauppakamarin alueella tähän mennessä suorittanut lähes 650 hallitusammattilaista. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi. Meillä on parhaillaan käynnissä HHJ-kurssi Hämeenlinnassa ja seuraava HHJ-kurssi alkaa Lahdessa 9.10.2025”, Hämeen kauppakamarin koulutuspäällikkö Paula Ahokanto kertoo.
Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kolme kertaa vuodessa. Seuraavaan tutkintoon ilmoittautuminen päättyy jo 11.9.2025 ja tutkinto järjestetään etäyhteyksin 27.11.2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala, p. 050 339 1625
Hämeen kauppakamarin koulutuspäällikkö Paula Ahokanto, p. 040 455 5617
Kuvat
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
