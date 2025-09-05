Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta muodosti esityksensä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiseksi tavoitteeksi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 8.9.2025 puheenjohtaja Maire Mäen johdolla. Lautakunta päätti esityksestään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiseksi tavoitteeksi. Lisäksi lautakunta käsitteli infoasioissa kuntayhteistyötä ja yhteistyön rakenteita.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on päivittämässä 2.5.2022 aluevaltuuston hyväksymää strategiaa. Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan tehtävänä on tehdä esitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi osana hyvinvointialueen strategiaa. Tavoite ohjaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman valmistelua.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä keskiössä ovat yksilöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä toimeentulon turvaaminen sekä väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen sekä elinolojen parantaminen. Näihin pyritään johtamista ja päätöksentekoa, toimintaa ja toimintamalleja sekä viestintää kehittämällä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään erilaisilla foorumeilla, kuten verkostoissa, työryhmissä ja asiakastyössä. Yhteistyön rakenteita kehitetään muun muassa palautteiden pohjalta.
Lautakunta kävi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteen sisällöstä perusteellista keskustelua. Keskustelun pohjalta kokouksen esittelijä, yhteistyöjohtaja Marjo Riitta Tervonen teki muutetun päätösesityksen, jonka mukaisesti hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta esittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiseksi tavoitteeksi seuraavaa:
”Asukkaiden hyvinvointi ja mahdollisuudet edistää omaa ja läheistensä hyvinvointia lisääntyvät ennaltaehkäisevää yhteistyötä ja perustason palveluja vahvistamalla”.
Strategian työstäminen jatkuu tulevaisuuslautakunnassa, aluehallituksessa sekä aluevaltuustossa. Aluevaltuusto päättää strategian hyväksymisestä marraskuussa.
Kuntayhteistyö ja yhteistyön rakenteet käsittelyssä
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kuuli Pohteen yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi -palvelualueen katsauksen kuntayhteistyöhön ja yhteistyön rakenteisiin liittyen.
Pohteella on lakisääteinen tehtävä toimia hyvinvoinnin edistämisessä yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien kanssa. Lisäksi Pohteen tulee tehdä hyvinvoinnin edistämisessä yhteistyötä muiden julkisten hyvinvoinnin edistämistyötä tekevien toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Yhteistyötahoja on useita. Pohteella toimii sidosryhmätyöskentelyä kokoavia yhteistyöryhmiä, joiden toimintaa on tarkoitus kehittää ja selkeyttää.
– Uuden valtuustokauden alussa meillä on mahdollisuus tarkastella nykyisiä yhteistyön rakenteita ja arvioida sekä kehittää niitä verkostoilta saadun palautteen pohjalta. Tiukassa talous- ja henkilöstötilanteessa tarvitaan yhä vaikuttavampia ja toimintoja yhteensovittavia yhteistyön muotoja, toteaa puheenjohtaja Maire Mäki.
Lautakunta merkitsi saamansa katsauksen tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan syksyn aikana sidosryhmien kanssa yhteistyössä ja eri toimielimissä.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokous järjestetään seuraavan kerran 24.9.2025.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivuilta: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/lautakunnat/hyvinvoinnin-ja-osallisuuden-edistamisen-lautakunta/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maire MäkiHyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan puheenjohtajaPuh:044 4368200maire.maki@pohde.fi
Marjo Riitta TervonenYhteistyöjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 348 5227marjoriitta.tervonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
