Helsinki avaa Kyläsaareen Uusix-torin – kierrätystuotteilla tuetaan kaupungin sosiaalityötä

Uusix-tori avataan 10.9. kello 12 osoitteeseen Kyläsaarenkatu 8 J. Avajaispäivänä tori on auki kello 12–18, jatkossa ma–pe kello 9–15.45. Uusix-torilla sijaitsee Uusix-kauppa, Fillari-myymälä, PC-shop ja kalustemyymälä. Valikoima vaihtelee tarjonnan mukaan.

Tuotteet kunnostetaan ja valmistetaan Aikuisten työtoiminnassa

Uusix-kaupassa myydään Aikuisten työtoiminnassa valmistettuja tuotteita, kuten sisustustuotteita, käyttöesineitä, lahjatavaroita, koruja ja asusteita. Tuotteissa käytetyt materiaalit ovat pääsääntöisesti kierrätettyjä tai ylijäämää. Kekseliäissä ja käytännöllisissä Uusix-tuotteissa näkyy tekijöidensä kädenjälki ja oppimisen ilo.

Fillari-myymälän kierrätetyt ja työtoiminnassa kunnostetut polkupyörät ovat pääosin peräisin Hekan siivotuista pyöräkellareista. Fillari-myymälässä on tarjolla myös erilaisia polkupyörän osia tee-se-itse-korjaajille.

PC-shopissa myydään Helsingin kaupungin käytöstä poistettuja läppäreitä, jotka on kunnostettu työtoiminnan Digipajan laitekierrätyksessä valmiiksi uuden omistajan käyttöön. PC-shopista löytyy myös tietokoneen osia, kuten näyttöjä ja erilaisia johtoja ja saattaa valikoimissa olla silloin tällöin tulostimiakin.

Uusix-torilla on myös myynnissä Helsingin kaupungin eri toimialojen käytöstä poistettuja kalusteita kuten työtuoleja, pöytiä, arkistokaappeja ja aulakalusteita. Kalusteet pestään ja kunnostetaan Aikuisten työtoiminnassa.

Uusix-torin tuotteiden valmistus ja kunnostus ovat osa Aikuisten työtoimintaa. Se on suunnattu pitkäaikaistyöttömille, joilla on vaikeuksia työllistyä. Ostamalla tuotteita Uusix-torilta tuet paikallista sosiaalityötä ja olet osana luomassa kestävämpää Helsinkiä.

Lisätietoja:

Petri Rantasuo, vastaava työnjohtaja, logistiikka ja myynti, puh. 09 310 37457

Satu Hellström, työnjohtaja, myynti, puh. 09 310 22854