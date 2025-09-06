Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Helsinki avaa Kyläsaareen Uusix-torin – kierrätystuotteilla tuetaan kaupungin sosiaalityötä

9.9.2025 09:39:22 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

Helsingin kaupunki avaa Uusix-torin 10.9. Kyläsaareen. Torilla myydään kaupungin käytöstä poistettuja kalusteita, kunnostettuja tietokoneita ja polkupyöriä sekä Aikuisten työtoiminnassa valmistettuja tuotteita. 

Asiakaspalvelija pitää kädessään kuppia Uusix-kaupassa.
Uusix-tori avataan Kyläsaareen osoitteeseen Kyläsaarenkatu 8 J. Kaisa Sunimento

Uusix-tori avataan 10.9. kello 12 osoitteeseen Kyläsaarenkatu 8 J. Avajaispäivänä tori on auki kello 12–18, jatkossa ma–pe kello 9–15.45.  Uusix-torilla sijaitsee Uusix-kauppa, Fillari-myymälä, PC-shop ja kalustemyymälä. Valikoima vaihtelee tarjonnan mukaan.

Tuotteet kunnostetaan ja valmistetaan Aikuisten työtoiminnassa

Uusix-kaupassa myydään Aikuisten työtoiminnassa valmistettuja tuotteita, kuten sisustustuotteita, käyttöesineitä, lahjatavaroita, koruja ja asusteita. Tuotteissa käytetyt materiaalit ovat pääsääntöisesti kierrätettyjä tai ylijäämää. Kekseliäissä ja käytännöllisissä Uusix-tuotteissa näkyy tekijöidensä kädenjälki ja oppimisen ilo.

Fillari-myymälän kierrätetyt ja työtoiminnassa kunnostetut polkupyörät ovat pääosin peräisin Hekan siivotuista pyöräkellareista. Fillari-myymälässä on tarjolla myös erilaisia polkupyörän osia tee-se-itse-korjaajille. 

PC-shopissa myydään Helsingin kaupungin käytöstä poistettuja läppäreitä, jotka on kunnostettu työtoiminnan Digipajan laitekierrätyksessä valmiiksi uuden omistajan käyttöön. PC-shopista löytyy myös tietokoneen osia, kuten näyttöjä ja erilaisia johtoja ja saattaa valikoimissa olla silloin tällöin tulostimiakin. 

Uusix-torilla on myös myynnissä Helsingin kaupungin eri toimialojen käytöstä poistettuja kalusteita kuten työtuoleja, pöytiä, arkistokaappeja ja aulakalusteita. Kalusteet pestään ja kunnostetaan Aikuisten työtoiminnassa.

Uusix-torin tuotteiden valmistus ja kunnostus ovat osa Aikuisten työtoimintaa. Se on suunnattu pitkäaikaistyöttömille, joilla on vaikeuksia työllistyä. Ostamalla tuotteita Uusix-torilta tuet paikallista sosiaalityötä ja olet osana luomassa kestävämpää Helsinkiä.  

 

Lisätietoja:  
Petri Rantasuo, vastaava työnjohtaja, logistiikka ja myynti, puh. 09 310 37457 
Satu Hellström, työnjohtaja, myynti, puh. 09 310 22854

