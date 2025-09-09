Susi kävi koiran kimppuun kesken kisan Pohjois-Pohjanmaalla

Haavoituttuaan suomenpystykorva Lakka onnistui kuitenkin pääsemään irti pedon kynsistä. Tapahtumapaikkana oli tiheä kuusikko, jossa oli runsaasti aluskasvillisuutta. Näköetäisyyttä oli vain 20–30 metriä.

– Lakka murahteli jo, kun kävelimme koemaastoon, mutta lähti irti päästyään hakulenkille. Kutsuin sen pillillä takaisin noin 800 metrin päästä. Takaisin palatessaan se haukahteli ja urahteli oudosti noin 300 metrin päässä meistä, joten lähdimme koiraa vastaan.

– Näimme tuomarin kanssa, kun koira juoksi meitä kohti iso susi perässään. Lopuksi se syöksyi jalkoihini makaamaan, kertoo omistaja Mertsi Stenius järkyttyneenä.

Koiralle pahat vammat

Eläinlääkäri vahvisti haavoittuneen Lakan puremajäljet suden tekemiksi. Peto ehti purra koiraa pahasti kymmenkunta kertaa kaulan ympärille ja lapaan. Nyt Lakkaa hoidetaan antibiooteilla, voiteilla ja kipulääkkeillä. Omistajan mukaan se näyttää tällä hetkellä selviytyvän hengissä.

6-vuotias Vehkavaaran Lakka on Steniuksen ja hänen tyttärensä koira, jonka toipumista seurataan nyt kotona.

– Petoja on yksinkertaisesti liikaa. Nykyisin ne tuntuvat olevan tärkeämpiä kuin ihmisten hyötyeläimet ja koirat, ihmettelee Stenius.

Stenius kertoo susien tappaneen alueella kymmeniä poroja.

– Poromiehet eivät juuri ehdi muuta tehdä kuin käydä raatoja etsimässä. Koiria ei uskalla laskea irti.

Tämä on järjestyksessä kuudes susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on tiedottanut sitten elokuussa alkaneen jahtikauden.

Metsästäjäliitto: Suden kannanhoito ja ihmispelkoon kasvatus välttämätöntä

Historiallisen kokoiseksi kasvaneen susikannan kannanhoidollinen metsästys on Metsästäjäliiton mukaan välttämätöntä.

– Lainsäädännössä on olennaista määrittää susikannalle suotuisan suojelun taso. Ylimenevä määrä tulee olla kannanhoidollisesti metsästettävissä, tähdentää Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Kannanhoidollisen metsästyksen avulla susi oppii pelkäämään ihmistä ja tämän elinpiiriä, joten sen avulla voidaan edistää kestävää rinnakkaiseloa.