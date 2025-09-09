Susi kävi koiran kimppuun kesken kisan Pohjois-Pohjanmaalla
Susi hyökkäsi Pohjois-Pohjanmaan piirinmestaruudesta kisanneen pystykorvan kimppuun kesken maastokokeen 6. syyskuuta Pudasjärven Jaurakkavaarassa.
Haavoituttuaan suomenpystykorva Lakka onnistui kuitenkin pääsemään irti pedon kynsistä. Tapahtumapaikkana oli tiheä kuusikko, jossa oli runsaasti aluskasvillisuutta. Näköetäisyyttä oli vain 20–30 metriä.
– Lakka murahteli jo, kun kävelimme koemaastoon, mutta lähti irti päästyään hakulenkille. Kutsuin sen pillillä takaisin noin 800 metrin päästä. Takaisin palatessaan se haukahteli ja urahteli oudosti noin 300 metrin päässä meistä, joten lähdimme koiraa vastaan.
– Näimme tuomarin kanssa, kun koira juoksi meitä kohti iso susi perässään. Lopuksi se syöksyi jalkoihini makaamaan, kertoo omistaja Mertsi Stenius järkyttyneenä.
Koiralle pahat vammat
Eläinlääkäri vahvisti haavoittuneen Lakan puremajäljet suden tekemiksi. Peto ehti purra koiraa pahasti kymmenkunta kertaa kaulan ympärille ja lapaan. Nyt Lakkaa hoidetaan antibiooteilla, voiteilla ja kipulääkkeillä. Omistajan mukaan se näyttää tällä hetkellä selviytyvän hengissä.
6-vuotias Vehkavaaran Lakka on Steniuksen ja hänen tyttärensä koira, jonka toipumista seurataan nyt kotona.
– Petoja on yksinkertaisesti liikaa. Nykyisin ne tuntuvat olevan tärkeämpiä kuin ihmisten hyötyeläimet ja koirat, ihmettelee Stenius.
Stenius kertoo susien tappaneen alueella kymmeniä poroja.
– Poromiehet eivät juuri ehdi muuta tehdä kuin käydä raatoja etsimässä. Koiria ei uskalla laskea irti.
Tämä on järjestyksessä kuudes susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on tiedottanut sitten elokuussa alkaneen jahtikauden.
Metsästäjäliitto: Suden kannanhoito ja ihmispelkoon kasvatus välttämätöntä
Historiallisen kokoiseksi kasvaneen susikannan kannanhoidollinen metsästys on Metsästäjäliiton mukaan välttämätöntä.
– Lainsäädännössä on olennaista määrittää susikannalle suotuisan suojelun taso. Ylimenevä määrä tulee olla kannanhoidollisesti metsästettävissä, tähdentää Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.
Kannanhoidollisen metsästyksen avulla susi oppii pelkäämään ihmistä ja tämän elinpiiriä, joten sen avulla voidaan edistää kestävää rinnakkaiseloa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Kuvat
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry
Metsäkanalintujen metsästys on perinteinen ja vastuullinen jahtimuoto9.9.2025 08:20:08 EEST | Uutinen
Kanalintujen metsästyksellä on vahvat perinteet Suomessa ja sen säätely perustuu tarkkaan kannanarviointiin. Parhaillaan on meneillään normaaliin kannanvaihtelusykliin kuuluva matalan kannan vaihe. Vastuullisella metsästyksellä varmistetaan, että riistavarat säilyvät tuottavina myös tämän vaiheen yli. Monen odottama metsästys alkaa jälleen 10. syyskuuta.
Metsästäjäliitto: Ilveskannan arvio tarkentunut – uusi malli nostaa luvut selvästi aiempaa suuremmiksi5.9.2025 15:47:31 EEST | Uutinen
Luken uusi laskentamalli on kasvattanut selkeästi arviota ilvesten määrästä. Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että ilveksen kannanhoidollinen metsästys käynnistyisi pian.
Sudet tappoivat hirvikoiran Laviassa5.9.2025 14:31:50 EEST | Uutinen
Sudet tappoivat jämtlanninpystykorvan sunnuntaina 31. elokuuta Laviassa, Porin ja Kankaanpään rajaseudulla. Koiran jäännökset löydettiin pitkien etsintöjen jälkeen keskiviikkona.
Kaksi sutta hyökkäsi hirvikoiran kimppuun Parkanossa4.9.2025 11:01:38 EEST | Uutinen
Pirkanmaan Parkanossa sattui tiistaina vakava susihyökkäys, jossa ansioitunut hirvikoira menehtyi. Kaksi sutta kävi 7-vuotiaan harmaan norjanhirvikoiran, Vähäsalon Vapun, kimppuun kesken hirvihaukunnan Lapinnevan alueella.
Mäyräkoira vietiin Keiteleellä omistajan silmien edestä1.9.2025 15:19:11 EEST | Uutinen
Metsästyskausi sai jälleen surullisen käänteen, kun susi surmasi mäyräkoiran Pohjois-Savon Keiteleellä lauantaina 30. elokuuta 2025. Kyseessä on jo elokuussa alkaneen jahtikauden toinen tapaus, jossa susi on tappanut metsästyskoiran Suomessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme