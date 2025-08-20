Foodora tukee World Visionin Kouluruokakampanjaa
Foodora tukee World Visionin Kouluruokakampanjaa, joka mahdollistaa päivittäisen ruokatarpeen täyttämisen nälästä kärsiville lapsille. Foodora toimittaa vuosittain miljoonia ruokatilauksia asiakkailleen, ja siksi on tärkeää mahdollistaa ruokaa sitä myös eniten tarvitseville.
Kouluruoka on suomalaisille lapsille itsestään selvä ja tärkeä osa arkea, mutta monissa maissa koulupäivä kuluu ilman ateriaa. Meneillään olevan globaalin nälkäkriisin keskellä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat kärsivät eniten. Tämän vuoksi World Visionin Kouluruokakampanja haluaa tukea vähävaraisissa maissa eläviä lapsia tarjoamalla heille päivittäisen aterian koulussa.
Ravitseva kouluruoka vaikuttaa monella tavalla lasten elämään: se houkuttelee heitä kouluun ja tekee oppimisen ylipäätään mahdolliseksi. Erityisesti tyttöjen kohdalla kouluruoka on ratkaisevan tärkeää, sillä koulutus on yksi tehokkaimmista keinoista ehkäistä köyhyyttä, lapsiavioliittoja ja teiniraskauksia. Maailmassa on arviolta 73 miljoonaa lasta, jotka elävät kaikkein heikoimmassa asemassa.
– Foodoran kautta toimitetaan vuosittain miljoonia aterioita, ja siksi meille on tärkeää olla mukana kampanjassa, joka keskittyy lasten kouluruokailun tukemiseen. Foodoran asiakkailla on helppo mahdollisuus osallistua ja tukea tätä tärkeää työtä. Yhdistämällä voimamme voimme saada aikaan merkittäviä asioita lasten hyväksi, kertoo foodora Suomen toimitusjohtaja Einar Toivonen.
Suomen World Vision tekee työtä sen puolesta, että jokaisella lapsella olisi oikeus kouluruokaan vuoteen 2030 mennessä. Kouluruoka on monille perheille tärkeä syy lähettää lapsi kouluun. Se tukee oppimista, edistää lasten hyvinvointia ja antaa voimia keskittyä opiskeluun. Samalla säännöllinen, ravitseva ateria vahvistaa myös paikallista taloutta.
– Kouluruoka tukee oppimista ja parantaa lasten hyvinvointia. Se myös houkuttelee vanhempia lähettämään lapset kouluun. Kouluruoka tuo turvaa globaalin nälkäkriisin keskellä. Tällä hetkellä jopa 38 miljoonaa lasta kärsii akuutista aliravitsemuksesta. Kouluruoka on monelle lapselle ainoa ateria koko päivän aikana, sanoo Suomen World Visionin ohjelmajohtaja Christina Nyback.
World Vision on osa kansainvälistä kouluruokakoalitiota, jossa on mukana lähes sata maata ja yli sata kumppania. Kampanja oli käynnissä menestyksekkäästi keväällä 2025 Foodoran sovelluksessa, ja nyt se jatkuu koko syyskuun ajan. Foodoran asiakkaat voivat tehdä lahjoituksensa helposti suoraan sovelluksen kautta.
foodora on yksi Pohjoismaiden johtavista ruoan ja päivittäistavarakaupan kuljetuspalveluista, joka toimittaa ravintolaruokia ja päivittäistavaroita suoraan asiakkaiden ovelle. foodora toimii kuudessa maassa Euroopassa - Suomessa, Itävallassa, Tšekissä, Unkarissa, Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa yli 100 paikkakunnalla toimiva foodora aloitti toimintansa Helsingissä kesällä 2015. foodora toimittaa ravintolaruoat, päivittäistavarat ja paljon muuta suoraan ovelle alle puolessa tunnissa. foodora haluaa mahdollistaa kaikille enemmän aikaa heille tärkeiden asioiden parissa; asiakkaille, yrityksille ja läheteille. foodora on osa saksalaista Delivery Hero -konsernia, joka on yksi maailman johtavimmista ruoan ja päivittäistavarakaupan toimitusalustoista.
