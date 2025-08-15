Jättikö vuokralainen vuokran maksamatta? Vuokranantaja: toimi näin
Jos vuokranmaksussa ilmenee ongelmia, vuokranantajan on syytä puuttua asiaan nopeasti. Suomen Vuokrantajien juristi Saara Penttilä kertoo eri vaihtoehdoista, joihin vuokranantaja voi turvautua tällaisessa tilanteessa.
Reagoi nopeasti, jos vuokraa jää maksamatta
Mikäli vuokralainen ei maksa vuokraa ajallaan, vuokranantajan on syytä ottaa ripeästi yhteyttä vuokralaiseen esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse. ”Usein jo tämä riittää korjaamaan tilanteen, jos vuokranmaksu on viivästynyt vaikkapa vuokralaisen unohduksen vuoksi”, Penttilä muistuttaa.
Mikäli vuokralainen ei yhteydenotosta huolimatta maksa erääntynyttä vuokraa, vuokranantaja voi lähettää vuokralaiselle kirjallisen maksumuistutuksen. Maksumuistutuksessa voi vaatia myös pientä muistutusmaksua, kun vuokran erääntymisestä on kulunut vähintään 14 päivää.
Vuokralaisen vapaaehtoinen maksusuoritus on usein myös vuokranantajan kannalta paras ratkaisu. Siispä jos ongelma ei ratkea maksumuistutuksella, voidaan maksuhaluisen ja -kykyisen vuokralaisen kanssa tehdä kirjallinen maksusopimus, jossa sovitaan vuokravelkojen maksamisesta useammassa erässä.
“Yhtenä ratkaisuna vuokranmaksuongelmiin voi toimia myös vuokrasopimuksen mukaisen eräpäivän siirtäminen myöhemmäksi, jos esimerkiksi vuokralaisen eräpäivästä poikkeavan palkkapäivän vuoksi hänellä on haasteita maksaa vuokra ajallaan”, Penttilä ohjeistaa.
Vuokranantaja voi halutessaan myös ulkoistaa velan perinnän perintätoimistolle. Tällöin perintätoimisto hoitaa perintätoimet, eli lähettää vuokralaiselle perintäkirjeet sekä tarvittaessa neuvottelee maksujärjestelyistä.
Vuokrasopimuksen päättäminen
Jos vuokranmaksua ei yrityksistä huolimatta saada sujumaan, voi vuokrasopimuksen päättäminen jäädä ainoaksi vaihtoehdoksi. Vuokranantaja ja vuokralainen voivat milloin tahansa päättää vuokrasopimuksen yhteisymmärryksessä vapaasti sovittavaan ajankohtaan. Vuokranantaja voi myös irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, mikäli vuokralaisella on toistuvasti vuokranmaksun laiminlyöntejä ja viivästymisiä. Lisäksi vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli vuokralaisella on rästissä vähintään kahden kuukauden vuokraa vastaava summa.
”Vuokranantajan tulee pitää mielessä, että jos vuokralainen ei sopimuksen päättämisestä huolimatta muuta pois asunnosta, vuokranantaja ei saa vaihtaa asunnon lukkoja tai tyhjentää asuntoa omavaltaisesti. Tällöin tarvitaan häätö, joka on ulosottoviranomaisen tehtävä”, Penttilä muistuttaa.
Maksamattomien vuokrien siirtäminen oikeudelliseen perintään
Mikäli tilannetta ei saada korjattua yhteisymmärryksessä vuokralaisen kanssa, voidaan vuokrasaatavia periä oikeusteitse. Oikeudellinen perintä on mahdollista myös häädön hakemisen yhteydessä. ”Vakavammissa vuokranmaksun laiminlyönnin tilanteissa joudutaan usein hakemaan samalla kertaa vuokrasopimuksen purkua, häätöä sekä maksutuomiota rästeille. Vuokralaiselle tämä tarkoittaa usein myös maksuhäiriömerkintää”, Penttilä kertoo.
Avoin viestintä vuokrasuhteissa on todella keskeinen asia, ja passiivisuus vain vaikeuttaa ongelmien ratkaisemista. “Vuokralaisen kannattaa olla aina hyvissä ajoin yhteydessä vuokranantajaansa, jos hänellä on haasteita maksaa vuokra ajallaan. Usein ongelmana ei ole se, että vuokralainen maksaa vuokran hieman myöhässä, vaan se, ettei asiasta ilmoiteta mitään. Tämä aiheuttaa epävarmuutta puolin ja toisin, ja voi siten kärjistää tilannetta”, Penttilä ohjeistaa.
Saara PenttiläJuristi, Suomen Vuokranantajat ry
Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö.
